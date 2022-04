Extremadura, a la cola en hábitos de lectura

Creemos que leer es perder el tiempo porque requiere sosiego, porque supone pararse. Y ahora a lo que estamos acostumbrados, sobre todo la gente más joven, es al consumo cada vez más rápido, principalmente por el formato que ofrecen las redes sociales. Leemos a través de las pantallas, sí, pero todo tiene que ser a un ritmo frenético, lectura de usar y tirar». Es uno de los principales argumentos que da Carmen Galán, profesora de Lingüística de la Universidad de Extremadura (UEx). Galán hace esta reflexión tras conocerse el último informe de la Federación de Gremios de Editores de España, publicado el pasado mes de febrero. En el mismo se analizan los hábitos de lectura y la compra de libros en España y el principal resultado es que Extremadura está a la cola en ambas prácticas.

Las últimas cifras dicen que en la región leen el 54,7% de la población; en el otro extremo, Madrid, con un 73,5%. La media nacional se sitúa en el 64,4%.

Si bien es cierto que en los últimos dos años los porcentajes han subido en todas las regiones, los extremeños siguen siendo los últimos en la relación con la lectura. En 2019 el porcentaje de población con este hábito era el 52,2%; en 2020, el 53,9%; en 2021, el citado 54,7%. Hay mejoría, prácticamente la misma que se ha experimentado en el resto de comunidades.

¿Por qué se lee menos en Extremadura? «Me sorprende que sea así el resultado del último informe, cuando aquí además tenemos un importante Plan de Fomento de Lectura», dice Galán.

En términos generales, es crítica con el sistema educativo y la falta de espacio que la lectura tiene entre los adolescentes y los jóvenes. En este sentido, hace una reflexión: «Ya no se lee en voz alta en clase, y eso es muy importante. Yo me doy cuenta porque muchos alumnos no saben entonar, no saben ponerle ritmo a la lectura», expresa.

En cuanto a cómo influyen las redes sociales, Galán continúa en su razonamiento: «No leer en profundidad significa que no tienes realmente una visión crítica, o argumentos claros con los que poder debatir sabiendo que hay muchos matices. No leer en profundidad alimenta la polarización de las posturas en cualquier asunto, porque nos quedamos solo en la superficie». Como ejemplo, cualquier discusión que se enciende en foros como la red social Twitter, que a veces no es más que un reflejo de la sociedad actual.

«Y hay otra cuestión --prosigue esta profesora de Lingüística--, con internet cualquiera puede publicar textos y convertirse en un escritor consagrado de la noche a la mañana. No hay ningún tipo de filtro, de manera que triunfa lo más comercial, esa literatura de usar y tirar».

Hoy, 23 de abril, Día del Libro, El Periódico Extremadura habla con tres escritores de la región para que expliquen qué significa enfrentarse a las palabras escritas, porque es importante potenciar el hábito de lectura y cuáles son algunas de sus recomendaciones de obras publicadas.

«Con la literatura se aprende de los errores de otros»

MIGUEL ÁNGEL CARMONA DEL BARCO. Escritor (Badajoz)

«La lectura puede hacer compañía en épocas de soledad, impuesta o buscada; puede ser una forma de ocio, que nos permite descansar de la tecnología. Pero leer literatura, para mí, es especialmente importante porque me acerca a la comprensión de un mundo complejo. Me permite ponerme en la piel de otras vidas que no viviré y que, en muchos casos, no deseo vivir, pero que me ofrecen sus enseñanzas a través de la ficción. Hay cierto consenso en que de los errores se aprende y la literatura te da esa posibilidad de vivir intensamente los errores de sus protagonistas». Así se expresa el escritor Miguel Ángel Carmona del Barco (Badajoz, 1979).

En cuanto a que Extremadura esté a la cola en hábitos de lectura, manifiesta: «Gran parte del tiempo libre que en otras comunidades se emplea para la lectura es el que se pasa en el transporte público, otra de las grandes carencias de esta tierra. Por supuesto, también hay que hacer examen de conciencia y preguntarnos si desde las instituciones verdaderamente se cree que la lectura es importante, o si se considera una especie de exotismo de una élite intelectual».

¿Su recomendación de libro? «La chica pájaro, la historia de Diciembre, una niña que está convencida de ser un pájaro y que espera el momento en que le crecerán las alas y podrá volar. La novela ofrece una sublectura en la que se cuenta el peregrinaje de Diciembre por distintos hogares de acogida, y para la que esa esperanza de convertirse en pájaro es la vía de escape».

«Sin lecturas no hay conocimiento ni espíritu crítico»

INMA CHACÓN. Escritora (Zafra)

«Sin lecturas no hay conocimiento, y sin conocimiento no hay espíritu crítico, ni opinión, ni sabiduría, ni amplitud de miras, ni posibilidad de conseguirlo». Así resume la importancia de relacionarse con los libros la escritora Inma Chacón (Zafra, 1954).

Es otra de las sorprendidas sobre que Extremadura esté a la cola en el hábito de lectura: «No lo sabía, me llama mucho la atención sobre todo porque me consta que se están haciendo muchos esfuerzos desde las bibliotecas y los clubs de lectura. Pero si es así, no me extrañaría que tuviera que ver con el aislamiento que supone seguir careciendo de un tren que comunique Extremadura con el resto del mundo. Es un problema ancestral que repercute en todos los demás aspectos sociales. No me cabe en la cabeza que no haya habido un solo político que lo solucione. Es incomprensible. Parece que no tiene que ver con los índices de lectura, pero habría que darle una vuelta y pensarlo. Entre otras cosas, los autores no pueden desplazarse si no es con transporte privado. Es un atraso que nos sitúa en la cola de todo», argumenta.

Entre sus recomendaciones para leer, propone la obra Alegría, del pacense Miguel Ángel Carmona del Barco, que comparte su visión también en este reportaje. «Es un libro necesario, comprometido, muy valiente y maravillosamente escrito, con un estilo vivo y directo que llega al corazón y a las entrañas. Deberían leerlo todos los jóvenes en los institutos, y todos los mayores, para comprender lo que muchas veces se les escapa y lo tienen al lado».

«Se fomentan siempre los autores más famosos»

GONZALO HIDALGO BAYAL. Escritor (Higuera de Albalat, Cáceres)

«Leer no nos hace mejores personas, sí nos hace comprender mejor las cosas. Pero no creo que el desarrollo moral o social esté condicionado por la lectura. Hay mucha gente que no lee y no pasa nada. Bueno, ellos se lo pierden». Es el resumen grosso modo que hace el escritor extremeño Gonzalo Hidalgo Bayal (Higuera de Albalat, Cáceres, 1950). «Los que leemos nos creemos más listos y ya está», ironiza y apunta aquello de «leer siempre ha sido algo extravagante».

Hidalgo Bayal es crítico con la manera de organizar las ferias de libros por parte de los ayuntamientos: «Se fomentan siempre los autores más famosos». Lo conocido es lo que más llama la atención por regla general.

En este sentido, y en relación con los hábitos de lectura (con Extremadura en último lugar en el cómputo nacional), asegura que en esos índices «entra de todo»: «Y hay cosas que sinceramente no merece la pena leer».

¿Recomendaciones? «Hay autores a los que no hace falta recomendar porque están en todas partes», ironiza de nuevo. Sus propuestas son Cien centavos y De corazones y cerebros, del autor César Martín Ortiz.