Más de 2.000 alumnos extremeños participan desde este lunes en el informe PISA

Más de 2.000 jóvenes extremeños participan desde este lunes en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE, que cada tres años examina con criterios comunes en más de 80 países del mundo las destrezas y conocimientos adquiridos por los alumnos al llegar a los 15 años. España participa desde su primera edición en 2000, pero Extremadura no se sumó hasta 2012 y sus resultados en matemáticas, ciencia y lectura siempre han estado por debajo de la media.

Según explica la Consejería de Educación, este año serán 55 centros los que participen en la evaluación. En total se examinarán 2.186 estudiantes, de ellos 265 correspondientes a los cinco centros de la muestra estatal (para hallar la media nacional) y 1.921 a los 50 de la muestra autonómica ampliada. Participarán chicos y chicas nacidos en el año 2006, independientemente del curso en el que estén, la mayoría de 4º de la ESO pero también de algún Programa de Cualificación Profesional Inicial.

Con los resultados obtenidos, la OCDE realiza una clasificación de países según su rendimiento educativo, siendo PISA en la actualidad la mayor y más influyente prueba educativa internacional

La prueba es completamente anónima y en esta ocasión Educación tampoco facilita el listado de centros (institutos y colegios concertados) donde se realiza. Sí detalla que la evaluación arranca este lunes, 25 de abril, y se prolongará aproximadamente hasta el 13 de mayo. Incluye cuatro materias: tres competencias troncales (ciencias, lectura y matemáticas) y una "competencia innovadora" que se explora en cada ciclo, y que en 2022 será el pensamiento creativo. Cada alumno se examinará, aleatoriamente, de dos materias entre estas cuatro.

El modelo de examen no es memorístico: no se exige la reproducción de contenidos, sino que se evalúa la capacidad de los jóvenes de extrapolar lo que saben y con creatividad, aplicar sus conocimientos a situaciones nuevas. La prueba se complementa con un formulario que incluye las circunstancias personales (nivel socioeconómico y cultural, la escuela a la que acude, entorno, motivación, etc.) del alumno. También el director del centro rellena una instancia en la que detalla aspectos sobre cómo es el colegio, sus alumnos, profesores y qué políticas desarrollan.

Extremadura, en los puestos de cola

Con los resultados obtenidos en el informe PISA, la OCDE realiza una clasificación de países según su rendimiento educativo, siendo en la actualidad la mayor y más influyente prueba educativa internacional. El informe PISA se repite cada tres y estaba previsto inicialmente para 2021, pero debido a la pandemia de covid-19 se aplazó a este año y también la evaluación de 2024 se pasará a 2025.

Hasta 2012 la Administración educativa extremeña declinó su participación en este programa más allá de la muestra estatal, por la que se evaluaba a varios alumnos de cinco centros para hallar la media nacional pero no se especificaban los resultados. Con la llegada del PP al gobierno, Extremadura comenzó a participar con una muestra ampliada que se ha mantenido en las ediciones de 2015, 2018 y ahora 2022.

En las pruebas de 2018, cuyos resultados se dieron a conocer a finales de 2019 y 2020, los jóvenes extremeños se situaron por debajo de la media en ciencia, matemáticas y lectura, pero lograron un aprobado en la materia innovadora elegida para ese ciclo, que fue la competencia global o la capacidad de desenvolverse en el mundo actual interconectado.

Con respecto a las competencias troncales, los estudiantes extremeños bajaron tres puntos en Matemáticas y uno en Ciencias respecto al informe del 2015. Fue la caída más elevada del país, resultando Extremadura la tercera región con peores resultados.

Sin embargo, en competencia global obtuvo un total de 499 puntos, alcanzando por primera vez la media de los países OCDE. La parte negativa de estos últimos resultados la ofrece la comparativa dentro del país, ya que Extremadura sigue manteniendo los puestos de cola entre las comunidades españolas.

Empatía e interés por otras culturas

Entre los parámetros analizados en la última entrega de PISA, los estudiantes extremeños superan al conjunto nacional en cuanto a la capacidad que tienen para comprender los puntos de vista ajenos, con un índice de 0,26, por encima tanto de la media nacional (0,19) como de la OCDE (-0,01). También están los alumnos de la región más interesados que la media del país por aprender sobre otras culturas con un índice de 0,20 (la media estatal es de 0,18). En este parámetros está a la cabeza Melilla (0,40) y a la cola Cataluña (0,09). Y alcanzan al conjunto en cuanto al respeto que muestran por otras culturas, un parámetro en el que España lidera la clasificación mundial.

Los extremeños también están en el centro de la tabla española cuando se habla de adaptabilidad cognitiva, un concepto que hace referencia a la capacidad de amoldar el pensamiento y el comportamiento propios al entorno cultural predominante o a nuevas exigencias y desafíos. En este punto España es el país en el que el alumnado acredita una mayor adaptabilidad cognitiva (0,28) y Extremadura está incluso por encima (0,34).

Por contra, los extremeños están por debajo de la media nacional en cuanto al grado de información que tienen sobre cuestiones globales, obtienen el números más bajos de respuestas correctas sobre su capacidad para esforzarse por el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible y también en el porcentaje de alumnos que afirma hablar dos o más idiomas lo bastante bien como para conversar con otras personas: el 72% frente al 84% nacional. Solo los canarios, con un 70%, están por debajo de los extremeños. Aún así, Amaya valora que ese porcentaje era «impensable hace 20 años». A su juicio, PISA es un informe «serio; no hay que tener miedo a la evaluación».