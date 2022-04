El nuevo contrato de ambulancias en Extremadura añadirá 90 técnicos por la sentencia del Supremo

El nuevo pliego en el que trabaja al Servicio Extremeño de Salud (SES) para la licitación del contrato de ambulancias incluirá 90 técnicos de transporte sanitario más (ahora la plantilla tiene alrededor de 1.000) para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo acerca del cómputo de las horas de presencia de este colectivo. Esa sentencia provocó el desistimiento del SES en el anterior proceso de licitación, el pasado mes de marzo. Los 90 técnicos que incluirá el nuevo pliego supondrán unos 900.000 euros más, según los datos que ha dado este lunes en la Comisión de Sanidad el director gerente del SES, Ceciliano Franco, a una pregunta formulada por el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, sobre las medidas a tomar tras el desistimiento que se hizo efectivo hace más de un mes.

"Lo importante es que el servicio está funcionando bien y los pacientes están atendidos y trasladados", ha enfatizado Ceciliano Franco, que ha aludido también a que el desistimiento se produjo aplicando "el principio de prudencia" después de que comprobaran con los juristas de la Junta de Extremadura que la sentencia podría tener consecuencias en la licitación, según consideraron entonces algunos de ellos. El tiempo de trabajo de los trabajadores de emergencia se abona de dos maneras: el trabajo efectivo y el trabajo de presencia, en el que están en la base o localizables para ser activados si es necesario. El tiempo efectivo se abona con las 1.800 horas de jornada anual, mientras que el de expectativa se abona con pluses. Lo que vino a decir la sentencia es que todas las horas que realicen los trabajadores en turnos de 24 horas y dentro de las sedes, serán tiempo de trabajo efectivo.

Más trabajadores en el nuevo contrato de ambulancias

"La consecuencia de eso es que se necesitan más trabajadores y desaparecen los pluses en dos de los colectivos de emergencia que tienen ese tipo de jornada" , ha aclarado Franco. Las cifras que ha barajado están por debajo de las que en su día estimaron los sindicatos, que hablaban de entre 400 y 500 trabajadores más para dar cumplimiento al fallo. Según ha dicho el director gerente del SES, la sentencia solo afectaría a los trabajadores de las unidades de soporte vital básico B y C, "que tienen un convenio muy parecido en el que entendimos que se podría aplicar el fallo". "Con el rango de trabajadores nos hemos ajustado a la sentencia", ha destacado Franco, que también ha señalado que se desistió del pliego anterior "para dar seguridad jurídica a los licitantes para que no tuvieran que afrontar demandas posteriormente".

El director gerente del SES se ha referido también al nuevo modelo de licitación en el que trabajan para adaptar el contrato a la fluctuación de precios que hay actualmente, por ejemplo en los carburantes. El Consejero de Sanidad, José María Vergeles, habló del nuevo modelo la semana pasada, en el pleno de la Asamblea. Se sacará el contrato por un año, con prórrogas consecutivas de un año cada una hasta un máximo de cinco. "Cada año podrá revisarse el pliego para dar seguridad a los licitantes y creemos que va a dar más seguridad en la evolución del contrato", ha aseverado Ceciliano Franco.

Nuevo centro coordinador en Extremadura

La Junta continúa adelante además con los planes de asumir el centro coordinador, que en los contratos anteriores se había incluido en el pliego del transporte sanitario. El personal se va a subrogar y la pretensión es que en septiembre esté listo para que empiece a funcionar, según las fechas que barajó Ceciliano Franco.

El diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha mostrado sus dudas sobre el hecho de que el nuevo modelo de licitación con prórrogas anuales vaya a dar más estabilidad al servicio y al contrato y ha abogado por ir más allá en la conversión del transporte sanitario en un servicio público con la internalización también de las ambulancias. "El problema sigue siendo que esta fórmula con empresas privadas no da mucha estabilidad", según Macías. La Junta no contempla en todo caso ese modelo por el momento: "Las experiencias que hay no son lo suficientemente clarificadoras como para decantarse por un modelo internalizado del transporte público", ha subrayado Ceciliano Franco.