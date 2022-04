¿Hay 80.000 vehículos sin seguro en Extremadura?

Uno de cada diez vehículos del parque automovilístico extremeño no tiene en vigor un seguro obligatorio para poder hacer frente a la responsabilidad civil del propietario o del conductor. Eso es lo que dice la información facilitada por el Gobierno recientemente en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el Grupo Popular en el Congreso. En total, son casi 80.000 automóviles, 51.681 de ellos en la provincia de Badajoz, donde suponen un 10% del parque, y 28.021 en la de Cáceres, donde representan un 9%. Y en España el número de automóviles que al cierre de 2021 se encontraban en esta misma situación se acerca a los tres millones.

De estar circulando todos --o la mayor parte de ellos-- por las calles y carreteras españolas, la situación sería más que preocupante, pero tanto automovilistas como fuentes del sector asegurador consideran que los datos están lejos de la realidad. «El problema de la falta de seguro existe, pero no en esa dimensión que reflejan las estadísticas», asegura Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), para quien este dato es «una barbaridad» que obedece al desfase entre los registros que maneja la Dirección General de Tráfico (DGT) «y la realidad», de manera que a la hora de calcularlo se incluyen en él desde vehículos que ya han sido destinados al achatarramiento hace décadas pero que no se llegaron a dar de baja hasta algunos robados, pasando por los que hayan podido salir al extranjero sin comunicarlo oficialmente.

A juicio de Arnaldo, la proporción real es «muy inferior», de manera que «podríamos estar hablando de un 3%» del parque. En cualquier caso, considera que es la DGT la que tiene en su mano combatir este problema, una vez que sabe «con nombres y apellidos» cuáles son los automóviles que carecen de una póliza en vigor y es la que puede preguntar a los propietarios las razones de ello.

«El problema de la falta de seguro es cierto, pero no en la dimensión que reflejan las estadísticas, que incluyen vehículos que no están en circulación o que ya no existen» Mario Arnaldo - Presidente de Automovilistas Europeos Asociados

«La cifra real de vehículos sin seguro no se puede saber», aducen fuentes del sector asegurador, que coinciden en que las estadísticas ofrecidas por el Ejecutivo comprenden «vehículos que ni siquiera existen ya físicamente». Si un 10% del parque fueran automóviles sin asegurar, razonan, también estarían implicados en una porción similar de los accidentes de circulación, algo que está muy lejos de corresponderse con los siniestros atendidos y los importes pagados por el Consorcio de Compensación de Seguros. Esta entidad empresarial, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, es la que en este tipo de accidentes asume la indemnización por los daños y lesiones. Actúa entonces como la aseguradora de estos conductores, a los que luego puede reclamarles las cantidades desembolsadas.

También contribuyen a engordar esta estadística vehículos que se mantienen en «un ámbito restringido» de circulación, como fincas agrarias, o los de personas que tienen «varios en una nave» y los van dando de alta o baja en el seguro «según les interesa», sin que en ningún momento lleguen a dejar de constar en los registros de Tráfico, explica el responsable de una agencia aseguradora, que apunta que las tramitaciones de siniestros con vehículos sin cubrir suponen un porcentaje casi «insignificante» de su actividad. Apenas se encuentra con uno «cada tres o cuatro años», teniendo un volumen de partes que en este ramo ronda los doscientos anuales.

Obligatorio para todos

No obstante, no solo los vehículos que estén recorriendo las vías públicas están sujetos a la obligación de tener esta cobertura. La exigencia atañe igualmente a aquellos que no se estén utilizando. Según la normativa española, «todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España», entendiendo por ello que posea matrícula española, debe suscribir y mantener un vigor un contrato de seguro. Y una sentencia de abril del año pasado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que un automóvil debe tener un seguro de responsabilidad civil siempre que esté matriculado en un Estado miembro de la UE y no haya sido retirado legalmente de la circulación, aunque en un momento dado se le considere no apto para rodar debido a su estado técnico.

La sanción económica por incumplir este precepto oscila entre los 601 y los 3.005 euros, dependiendo del tipo de vehículo, el tiempo que lleve el coche sin estar asegurado, la posible reincidencia y otras circunstancias. Para un turismo, se arriesga a 800 euros de castigo en el caso de estar estacionado y a 1.500 euros si está circulando. Además, el infractor se expone a que los agentes de tráfico le inmovilicen el vehículo.

Entre 2015 y 2020, se impusieron en la comunidad autónoma una media de algo más de 3.000 denuncias anuales por no contar con seguro obligatorio, de acuerdo a los datos de la DGT, un número similar, por ejemplo, al de los expedientes tramitados por uso del móvil al volante. De las 18.719 multas registradas en estos seis años, 10.672 estuvieron motivadas por circular sin la póliza correspondiente y las otras 8.047 por carecer de ella.

En todo el país son cerca de tres millones de automóviles los que están sin asegurar, según el Ejecutivo

Pero más allá de la económica, la consecuencia más grave que puede acarrear circular sin seguro es verse implicado en un accidente. En el lustro que va de 2016 a 2020 se contabilizaron en Extremadura cerca de setecientos percances en los que se vieron involucrados vehículos sin asegurar, conforme a los datos del Consorcio de Compensación de Seguros. Estos 694 siniestros supusieron unos pagos de cerca de seis millones de euros. En todo el país fueron 44.159 los accidentes de los que se tiene constancia que obligaron al consorcio a un gasto de 178,8 millones de euros.

Un estudio elaborado por la aseguradora Línea Directa en 2021 advertía que los accidentes tipo contra un coche sin seguro son más lentos en su resolución, hay más del doble de posibilidades de que se produzcan lesiones y, proporcionalmente, tienen un coste más elevado.