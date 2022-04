La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste comunica y lamenta el fallecimiento de la investigadora y política alemana Ursula Lehr, que tomó posesión como miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste en el año 2000 con el sillón Marie Curie.

Lehr estudió Psicología, Filosofía e Historia del Arte y fue profesora titular de la cátedra de Educación y Psicología de la Educación en la Universidad de Colonia, y profesora de Psicología en la Universidad de Bonn.

En 1986 aceptó la primera cátedra alemana de gerontología y estudio científico del envejecimiento en la Universidad de Heidelberg. Ha sido considerada como una fuente de inspiración para los profesores universitarios alemanes en este campo, propiciando una nueva perspectiva sobre el envejecimiento humano. Además, contribuyó a la creación de organizaciones gerontológicas y a su transmisión a la práctica política.

En el apartado político, Ursula Lehr formó parte de la CDU desde 1986. Como miembro del parlamento alemán, destacó su trabajo sobre el empleo de la mujer y las repercusiones en su salud, y la productividad de los trabajadores mayores, lo que le llevó a ser nombrada ministra de Asuntos de la Familia y Salud en 1988 durante el mandato del canciller Helmut Kohl, Premio Europeo Carlos V en 2006.

La relación de Ursula Lehr y Yuste

Según la agencia Europa Press de fuentes de la fundación, Ursula Lehr fue la primera mujer que entró a formar parte de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y participó activamente en actividades organizadas sobre la geriatría, el envejecimiento y a la Europa social.

Así, ofreció ponencias y charlas en numerosos congresos, seminarios y cursos. Destaca su asistencia al ciclo de conferencias Problemas sociales de nuestro tiempo: sociedad y envejecimiento celebradas en Badajoz en octubre de 2002 y días más tarde ofreció la conferencia inaugural El envejecimiento ante el nuevo milenio en el marco del congreso La intervención social frente a los retos del siglo XXI realizado en Cáceres. También asistió a otros seminarios organizados por la Fundación en Salamanca, Mérida, Sevilla y en el Monasterio de Yuste.

Formó parte del jurado del Premio Europeo Carlos V en varias ediciones -asistiendo a la entrega del galardón al excanciller alemán Helmut Kohl en 2006 y a la de Javier Solana en 2011- y de las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos-Premio Europeo Carlos V.

Su prolífica contribución a la Fundación Yuste y a la Academia se completan con diversos artículos para la revista Pliegos de Yuste, para la colección Cuadernos de Yuste y para el libro El futuro de Europa: la Europa social y de los Ciudadanos, ha destacado la Junta.

Algunos de estos artículos son Los efectos sociales de la competencia en el mercado laboral en el marco de la globalización; The United Europe - A Challenge for the individual and the Societies, y Altern in Europa im 21. Jahrhundert: Eine Herausforderung für das Individuum un die Gesellschaft.

Ursula Lehr participó en todas las declaraciones de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste: 'Europa una cultura para la solidaridad'; 'Europa ante el envejecimiento demográfico'; 'La Europa social y de los ciudadanos', y 'Lo que todos los escolares europeos deben saber sobre Europa', asistiendo presencialmente a las reuniones celebradas en Yuste en los años 2004 y 2006.

También tuvo un papel destacado en la II Declaración de Yuste sobre la Educación Geriátrica en la Unión Europea, resultado del II Simposio Internacional de Educación Geriátrica y de la reunión de la Sociedad de Medicina Geriátrica de la Unión Europea.