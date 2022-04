Los bonos turísticos de Extremadura solo agotan el 42% de los fondos disponibles

Se presentaron como una medida estrella en el verano de 2020 para dar oxígeno a familias y empresas tras el impacto de la pandemia, pero dos años después y tras varias prórrogas, está claro que no han funcionado como se esperaba. Unos 46.600 viajeros han utilizado hasta el día de hoy los bonos turísticos de la Junta de Extremadura y las diputaciones provinciales, que solo han agotado el 42% del presupuesto disponible. A poco más de un mes para que finalice el programa, que acaba el 30 de junio, se han ejecutado 1,9 millones de los 4,5 reservados a este fin.

Los bonos turísticos ofrecen descuentos del 50% (el 75% en el caso del personal sanitario) en alojamientos y actividades turísticas en las provincias de Cáceres y Badajoz. Su objetivo era incentivar la demanda turística y reactivar las empresas y el empleo en uno de los sectores más castigados por la crisis sanitaria. Se pusieron en marcha en el verano de 2020, tras el primer envite de la pandemia, con un presupuesto de 4,5 millones de euros (1,5 millones por cada administración) gestionados a través de las diputaciones, con dos convocatorias diferenciadas para Cáceres y Badajoz.

"Era la primera vez y todo es mejorable, pero para quienes se han acogido ha sido muy positivo porque se han canjeado en temporada baja", afirma Victoria Bazaga, presidenta de Fextur

Inicialmente estaba previsto que el programa se desarrollara hasta el 31 de marzo de 2021, pero las restricciones aplicadas para el control de la pandemia a partir de la segunda ola, que afectaron a la hostelería, las reuniones sociales y la movilidad, supusieron «un menor consumo de los bonos turísticos y, por tanto, un retroceso en la ejecución del programa».

Así, en junio de 2021 se firmó una prórroga hasta el 31 de marzo de 2022 y como novedad, se incluyó a los restaurantes. A comienzos de este año se lanzó una nueva convocatoria, solo para la provincia de Cáceres, con plazo de ejecución hasta el próximo 30 de junio.

Tres líneas diferentes

Para adquirirlos, el turista debe acceder a las plataformas habilitadas por las diputaciones provinciales y contactar con las empresas cuyos servicios se quieren contratar para formalizar la reserva. En términos generales, se establecieron tres líneas diferentes: bonos de alojamiento, bien por habitaciones (hasta 65 euros de descuento) o por noches (150 euros), incluidos los campings; descuentos en actividades turísticas alternativas y guías habilitados (descuento máximo de 15 euros por persona) y por último, paquetes de agencias de viajes (hasta 100 euros por noche de descuento con alojamiento y 35 sin él).

Según los datos facilitados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a fecha de hoy 886 empresas y actividades turísticas de la región se han beneficiado de este programa. Se han vendido un total de 18.117 bonos y 46.602 turistas y viajeros han utilizado los descuentos. Unos datos que, a juicio del Ejecutivo, «reflejan que este programa pionero e innovador, ejemplo de cooperación público-privada, ha dado oxígeno al sector y ha servido de red de protección para salvaguardar el tejido productivo del turismo en un momento de gran dificultad».

En el último pleno de la Asamblea, el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, también defendió la gestión de este programa frente a las críticas del PP. «Todo en la vida es mejorable», reconoció, para después asegurar que el alcance de los bonos en Extremadura ha sido mucho mayor que en otras comunidades como Andalucía, que apenas ha llegado al 10% de ejecución, y Madrid, con 5.000 bonos vendidos frente a los más de 18.000 en Extremadura.

"Tímida" respuesta

Pero, ¿qué ha pasado para que un programa a priori atractivo para el consumidor, con un descuento directo del 50% en dos noches de alojamiento, rutas turísticas o una actividad deportiva, no haya agotado ni siquiera la mitad de los fondos disponibles tras dos prórrogas?

«El sector lo ha acogido tímidamente», reconoce Victoria Bazaga, presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur). Entre las causas, apunta «una brecha digital muy grande» que ha impedido a los establecimientos más pequeños acceder y trabajar en la plataforma a través de la que se comercializaban los bonos, que la Junta adjudicó a una empresa privada.

Desde Cetex piden que el programa no vuelva a reeditarse y que los fondos no ejecutados lleguen a las empresas turísticas a través de otras líneas

«Era la primera vez que se hacía y todo es mejorable», apunta Bazaga, que no vería mal nuevas ediciones de este programa pero estudiando antes «por qué muchos establecimientos no lo han solicitado» y poniendo medidas para reducir esa brecha digital. Y es que la presidenta de Fextur aclara que para las empresas que han participado la iniciativa ha sido muy positiva, pues el alojamiento tenía libertad para elegir las fechas en las que se podían canjear los bonos y casi todos se han gastado en temporada baja. «Hemos conseguido un dinero que no habría llegado sin los bonos», explica poniendo como ejemplo su propia empresa.

Bazaga también considera que la experiencia del cliente con este programa ha sido muy buena. «Es cierto que tenía que enterarse para solicitar los bonos, pero en las temporadas de 2020 y 2021 los turistas sabían que podían acceder a través de bonos a muchos sitios porque todas las regiones hicieron promociones», recuerda.

Sin embargo, a la vista de los resultados globales, desde la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura (Cetex) abogan por no reeditar el programa. «Desde un principio avisamos que no iba a funcionar», recuerda su presidente, Manuel Moreno. Al igual que Bazaga, apunta «quizás a un problema de canalización» de las ayudas y cree también que la Administración debería haber hecho un mayor esfuerzo en la difusión de los bonos.

Ahora, ambos colectivos coinciden en la importancia de que los 2,6 millones de euros no ejecutados se inyecten al sector. «Extremadura tiene 365 días al año que consumir, hace falta una buena programación e incentivo para esos momentos que son dificilísimos de vender», concluye Bazaga.