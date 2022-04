Vergeles sobre el aumento de contagios: "Espero que sea una olita y nada más"

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha declarado este sábado que espera que el repunte de contagios por covid que se registra en Extremadura, sea “una olita y nada más”. Así se ha referido al ser preguntado en Cáceres por los últimos datos, con 2.009 nuevos casos de coronavirus desde el pasado martes, 100 hospitalizados en total (cuatro en UCI) y once fallecidos en los últimos siete días.

Aunque el consejero ha reconocido, frente a la posibilidad de una séptima ola, que en estos momentos “no sé lo que va a ser”, sí ha afirmado que “vamos a estar muy pendientes y muy vigilantes, analizando continuamente los datos”. De hecho, este viernes se han estudiado los registros de la semana “y sabemos que la incidencia de infección es más alta en la población de 0 o 4 años, pero los índices de gravedad son más elevados en mayores de 79 años”. Respecto al origen de las infecciones respiratorias agudas en la población adulta (+18 años), existe un 50% ocasionadas por covid y un 50% por gripe, las primeras en ascenso y las segundas en descenso. Eso sí, aclara Vergeles, “nada tiene que ver con épocas pasadas en cuanto a gravedad y en cuanto a fallecimientos, pero es verdad que se ha producido un aumento en las muertes y hay que tener en el radar ese incremento de ingresos de personas mayores”.

Por ello, anuncia el consejero, “en cuanto tengamos necesidad de poner la cuarta dosis a mayores de 80 años, que no duden que lo vamos a hacer para prevenir que la enfermedad pase a esta población más vulnerable”. Y además, Vergeles llama a “la responsabilidad en la utilización de las mascarillas: aunque no sean obligatorias en interiores, eso no significa que sea obligatorio quitárselas”.

En cuanto al incremento de casos de los niños de 0 a 4 años, “los pediatras nos han dado la clave”, explica Vergeles, ya que ”hemos pasado una época en la que los niños han estado muy protegidos” y ahora podrían estarlo menos, como el resto de la población, al relajarse las restricciones. El estudio del origen de las infecciones también revela a estas edades la presencia del virus respiratorio sincitial, que afecta de forma más importante a los menores, “y esa puede ser una de las causas que esté provocando que haya un incremento en el número de niños con infecciones respiratorias agudas”, concluye José María Vergeles.