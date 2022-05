Un año clave para los convenios

Dicen los sindicatos que el 2022 es un año «clave» en la negociación colectiva también en Extremadura, porque de los 37 convenios sectoriales que hay en la región hay 26 que toca renovar; por un lado con unas reglas nuevas del juego por la entrada en vigor de la reforma laboral, pero también con un trasfondo marcado por la convulsa situación económica que mantiene la inflación fuera de control aunque haya dado un mínimo respiro en abril al bajar al 8,4% (frente al 9,8% de marzo). Se pierde poder adquisitivo y con ese panorama, los sindicatos ponen el acento, más que en pactar subidas salariales, en recuperar la cláusula de revisión que la mayoría de los convenios perdieron en los últimos años, como efecto de la anterior reforma laboral: apenas está ya en el 12% de los convenios a nivel nacional. Las posturas están en las antípodas, lo que hace prever un choque que ya no tiene además la espada de Damocles de cerrar la negociación en un año como imponía la anterior reforma. Para los sindicatos, la revisión salarial es una «prioridad» que debe recortar el abismo actual entre los salarios y el coste de la vida. Pero para la patronal es «una insensatez», que puede dar un respiro en el corto plazo pero que al final «lastrará» la competitividad.

«Ahora más que nunca, con un IPC desbocado, las cláusulas de revisión salarial son necesarias» ALBERTO FRANCO - CCOO

«Una buena subida salarial deja de serlo con un IPC desbocado como sucede ahora» FRANCISCO MORCILLO - UGT

«Es inasumible en un escenario como el actual, y más tratándose de pymes y micropymes» FRANCISCO JAVIER PEINADO - CREEX

«Ahora más que nunca las cláusulas de revisión salarial son necesarias. Tenemos un IPC de 9,8% [aún no se había dado a conocer el nuevo dato] y los convenios sectoriales están firmando subidas salariales del 2,75%, lo que queda muy lejos del IPC. Los trabajadores estamos perdiendo en torno al 7% después de lo que hemos perdido ya desde el año 2008», reivindica Alberto Franco, secretario de Acción Sindical de CCOO Extremadura. La subida del 2,75% es el incremento que recogen los tres convenios sectoriales que se han modificado hasta el momento y ya están registrados (puede haberse firmado alguno más y que no se haya inscrito aún), que aún así supone el doble de lo pactado en los de empresa (1,4%). Estos tres convenios (los de la hostelería y el comercio de la provincia de Cáceres y el de la Madera de la provincia de Badajoz) afectan a 24.060 trabajadores, el 13% de los trabajadores que tienen convenio sectorial que son 183.205 en los 37 que hay en la región. En dos de ellos sí se ha contemplado la revisión salarial, aunque con un techo que no llega a las cifras actuales.

Dificultades

«La cláusula de revisión salarial se tiene que ir recuperando en todos los convenios. Es una de las reivindicaciones en la mesa de negociación, porque una subida salarial buena puede no serlo después con una inflación desbocada», apunta Francisco Morcillo, secretario de Política Institucional de UGT, que reconoce que los convenios de empresas tienen más dificultades para presionar con medidas como esta e incluso las subidas salariales. Los ocho que se han negociado en el primer trimestre del año, se han cerrado con subidas del 1,4%.

Pero la para la patronal se trata de una reivindicación «inasumible en un escenario inflacionista como en el que estamos», según subraya el secretario general de la Creex, Francisco Javier Peinado. «Pensar que haya cláusulas de revisión que afectan con retroactividad a devengos salariales que las empresas no han podido interiorizar es abocar a la quiebra de las empresas. Y más, si tenemos en cuenta que la mayor parte del tejido empresarial en Extremadura son pymes, micropymes y autónomos, que no tienen capacidad ni colchón financiero o reserva de beneficios», señala.

Los sindicatos advierten de «un verano caliente» de movilizaciones en todos los sectores, «porque en todos se están bloqueando actualizaciones de convenios que están bloqueados desde 2018 o 2019», dice Alberto Franco.

Atasco en la negociación del campo

No es el único caso, pero sí uno de los que los sindicatos destacan por el volumen de trabajadores a los que afecta. El convenio del campo lleva un año enquistado y más de dos si tenemos en cuenta los vaivenes por los que ha atravesado este marco laboral del que dependen los trabajadores del sector agrario, unos 65.000 en Extremadura.

La última revisión del convenio del campo se activó hace un año y está aún pendiente de cerrar porque organizaciones agrarias(patronal) y sindicatos siguen sin conseguir un consenso en cuestiones clave como la jornada laboral o la jornada anual; la cuestión es que las opas llevan tiempo reclamando un incremento (ya se pudo sobre la mesa ese tema en la negociación anterior) como respuesta al impacto que ha tenido a subida del salario mínimo en un sector en el que es el salario de referencia de algunas de sus categorías más extendidas. Junto a eso, en el recorrido que lleva la negociación se ha a probado una nueva subida del salario mínimo y también una reforma laboral que ha eliminado la contratación temporal, muy extendida en las campañas agrícolas que están a punto de comenzar.

Opas y sindicatos ya se reunieron hace un mes con la Delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, para despeja las dudas en la aplicación del nuevo marco laboral, aunque sigue sin alcanzarse el acuerdo. La idea era que se hubiera cerrado a principios de abril el acuerdo, pero tras llegar a ponerse varios sobre la mesa, la última reunión convocada, se pospuso para finales de abril. Arranca mayo y el campo sigue pendiente del acuerdo.