Extremadura notifica 733 casos sospechosos de maltrato infantil

Una lacra que preocupa y a la que hay que hacer frente. Según los datos del último Boletín de Medidas de Protección a la Infancia del Ministerio de Derechos Sociales, Extremadura notificó en 2020 un total de 733 casos sospechosos de maltrato infantil, situándose así como la segunda comunidad autónoma del país con mayor número de notificaciones en relación con su tasa de población menor de 18 años. La directora general de Servicios Sociales, Infancia y Familia del Gobierno extremeño, Carmen Núñez, sostiene que esta cifra responde a que Extremadura cuenta con una red de profesionales «muy bien formada y sensibilizada, por lo que notifican todo». Sobre este asunto, cabe destacar que del total de casos, 657 (89%) fueron notificados desde el ámbito de los Servicios Sociales, 42 desde el educativo y 22 desde el sanitario.

Como era previsible, en el primer año de la pandemia de coronavirus se notificaron en la región un 25% menos de casos sospechosos de maltrato que en 2019. Resulta llamativo que, mientras a nivel nacional, el 48% de las 15.688 notificaciones de maltrato infantil notificadas fueron casos ‘graves’, en Extremadura estos solo supusieron el 9%, ya que el 91% restante se calificaron como ‘leves o moderados’. Conviene indicar que en una misma notificación es posible señalar más de un tipo de maltrato. Apuntado esto, el tipo de maltrato más frecuente en la región es el de negligencia parental con 616 casos, seguida por el emocional (330), físico (18) y abuso sexual (8). Por rangos de edad, 263 víctimas de posibles casos de maltrato infantil tenían entre 11 y 14 años; 160 entre 7 y 10; 128 entre 15 y 17;107 entre 4 y 6; y 75 de estas no superaban los 3 años. En cuanto al sexo, el 46% de los casos afectaban a niñas y un 54% a menores del género masculino.

«Los 733 casos notificados son preocupantes, pero lo que más me preocupa es que haya un 10% que no se notifique, porque detrás de esa cifra puede haber situaciones graves que desconozcamos», lamenta Núñez, A su juicio, un estudio «tan significativo» como este «debe servir para que nos sensibilicemos más y no demos por normales según qué situaciones». «Cualquier persona que sea testigo o conozca alguna situación de violencia debería denunciarlo porque silenciar sería grave y triste, las dos cosas», subraya. En este punto, informa de que este tipo de situaciones se pueden denunciar a través del teléfono del menor (106111), de los Servicios Sociales, centros educativos o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otros cauces.

La prevención

La directora general pone el foco en la importancia de trabajar desde la prevención para tratar de frenar los casos de violencia infantil, de ahí que en la región haya unos equipos de atención a las familias para «promover el buen trato a la infancia». En este sentido también se trabaja a través de las campañas de sensibilización, como las que se han puesto en marcha en los dos últimos años. Una de ellas es ‘Duelen’ para la prevención de la violencia ejercida por jóvenes en sus familias y entre iguales. Por otra parte estaría la de ‘Que no me toquen’ para la prevención de la violencia sexual contra los menores. En el nivel de prevención secundaria, se encontrarían los programas de atención a las familias en los que se hace un seguimiento y supervisión de los casos de maltrato detectados para «intentar contener la situación o incluso revertirla».

Cuando estas herramientas no dan el resultado esperado, se pasaría ya a la intervención directa mediante la guarda administrativa, en la que se produce la institucionalización del menor. «En muchos casos la guarda administrativa es temporal porque siempre intentamos que cuando hay que retirar a un menor pase a un modelo de acogimiento con miembros de su propia familia para no desarraigarlo de una manera tan brusca de su entorno», puntualiza Núñez. Las otras opciones serían el acogimiento en una familia ajena, residencial o la adopción. El boletín estadístico del Gobierno central recoge que un total de 950 menores fueron atendidos en el año 2020 por parte del sistema público de protección en Extremadura, en el 62% de los casos mediante tutelas ‘ex lege’ que implicaron la guarda de menor.

Aplicar la ley de la infancia

La Junta de Extremadura trabaja para dar cumplimiento a las cuestiones recogidas en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que se aprobó en junio del pasado año. Núñez asegura que la ley ofrece «muchas herramientas que vamos a desarrollar en la comunidad y se está haciendo un trabajo muy importante para su desarrollo».

Desde el Observatorio de las Familias y la Infancia en Extremadura se han creado varias líneas para implementar la ley. En materia de investigación, Núñez afirma que «nunca se ha hecho en Extremadura un estudio para analizar qué esta pasando con nuestros chicos y chicas, pero no solo en su entorno familiar, sino entre el grupo de iguales». También se han puesto en marcha grupos de trabajo, en los que están jueces y fiscales, para que estos cuenten con una formación específica en derechos de infancia: «Se trata de no revictimizar, de notificar de manera adecuada, de dejar que quien interrogue a un menor sea alguien que esté cualificado».

En esta línea, Núñez apostilla que también se trabaja para «generar» las dos figuras que marca la ley, que son las del coordinador de bienestar y protección en centros educativos, así como en las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio. En este punto, recordar que la Consejería de Educación y Empleo ya ha anunciado que todos los centros educativos de Extremadura contarán el próximo curso con la figura del coordinador.

La responsable de políticas de infancia de la organización Save the Children, Carmela del Moral, insta a que se apliquen cuanto antes todas las medidas de la ley para proteger a los menores: «La violencia contra la infancia en una lacra grave de nuestro país que afecta a muchos niños y niñas, y de muy diversas formas». «Ahora se está trabajando en la estrategia que debe acompañar a esta ley y esperamos, además, que cuente con presupuesto suficiente», subraya.