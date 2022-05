Los propietarios de Valdecañas: «El argumento de la Zepa no termina ahora, empieza»

El último auto del TSJEx que desestima los recursos presentados contra el plan de derribo que debe elaborar la Junta también deja una puerta abierta a los propietarios de los chalés del complejo para seguir recurriendo con el argumento de la falta de declaración expresa de la Zepa Embalse de Valdecañas.

Así lo considera el abogado que les representa, Luis Díaz-Ambrona, quien señala que el TSJEx hace ciertas consideraciones sobre esa falta de declaración, pero no un pronunciamiento concreto sobre la existencia de la Zepa y eso, dice, puede cambiar el sentido de las resoluciones hasta ahora. «Es cierto que dice que la Zepa consta en los registros, pero esa inclusión también podría ser defectuosa porque si no existe declaración, no tendría que aparecer en esos registros». Explica, además, que la declaración de una zona protegida tiene un efecto muy gravoso para el derecho de propiedad privada y por eso debería al menos contar con una norma o ley que así declare una determinada zona.

La clave está, a su juicio, en uno de los últimos párrafos del auto. En este, el TSJEx señala que «aunque a los meros efectos dialécticos, aceptásemos que la Zepa no ha sido declarada, no por ello se modificaría la anulación de todas las actuaciones territoriales y urbanísticas». Pero propone una posible solución: «sería preciso un acto administrativo expreso que regularizase la situación absolutamente ilegal actualmente existente de todo lo edificado y que plantease la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia».

Y a este párrafo se agarra el letrado: «viene a decir que aunque sea ilegal lo que se ha hecho, admite que está en manos de la Junta dictar actos administrativos para regularizar la situación». Eso supondría , por ejemplo, que se podría dictar ahora el decreto de declaración de la Zepa y que no se incluyera la isla, señala. Por eso insiste en que el argumento de la Zepa, que hasta ahora era un hecho desconocido, «no ha terminado su recorrido en este auto, casi diría que empieza». Y no descartan recurrir este último auto ni pedir una revisión al Supremo de sus resoluciones con este nuevo elemento.