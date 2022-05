El sector del ibérico avisa que está en una situación límite y critica que se le aparte de las ayudas

El tremendo impacto que hace más de una década tuvo la gran recisión sobre el consumo de los productos derivados del cerdo ibérico y hundió sus precios se tradujo en una drástica reducción de los sacrificios y en el cierre de muchas explotaciones extremeñas. Ahora, el escenario abierto por la crisis energética y la invasión rusa de Ucrania puede tener efectos igualmente devastadores sobre este sector. O incluso «peores», alerta Elena Diéguez, secretaria técnica de la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico (Aeceriber). «Aquí no dejan de llamar ganaderos lamentándose de la situación por la que están atravesando y poniendo en tela de juicio su supervivencia», esgrime. El número de las que tendrán que dejar de estar activas si el contexto no mejora es algo que «se verá a medio plazo», adelanta.

Esta sectorial critica que el Gobierno haya dejado fuera al ibérico del paquete de ayudas que ha habilitado para paliar los efectos en determinados sectores agrícolas y ganaderos del conflicto armado que sufre Ucrania. Considera «inexplicable» esta omisión, dadas las dificultades por las que también atraviesan estos ganaderos a causa del ostensible aumento de los costes de las materias primas para la alimentación animal y del encarecimiento de la factura energética que igualmente soportan. «Sorprende porque el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas están al cabo de la calle de lo que este sector lleva padeciendo desde que se presentó la pandemia», sostiene Diéguez. La irrupción del coronavirus, con la clausura del canal Horeca (hostelería y restauración) que se produjo en un primer momento y con las restricciones a las que se vio sometido después llevaron ya al cierre de algunas explotaciones ganaderas y de pequeñas industrias. Ahora, el incremento de los costes está dando «la puntilla» a los ganaderos.

Las subvenciones dispuestas por el Ejecutivo tienen un montante total de 193,47 millones de euros, que están cofinanciados con la Unión Europea. Desde Aeceriber se reconoce que el ibérico de bellota no se ve tan perjudicado como otros subsectores ganaderos por el sobrecoste que padecen en los piensos y la energía al ser un sistema extensivo que aprovecha los recursos de la dehesa. No obstante, se precisa que aquellas explotaciones intensivas de ibérico (cebo) o las destinadas a la producción de lechones sí «son extraordinariamente dependientes» de las fluctuaciones en estos gastos.

Únicamente el 20% de animales ibéricos se engorda en régimen de montanera, la categoría prémium. El resto, en torno a los tres millones de cabezas, se alimenta a base de pienso durante toda su vida. «Nos enfrentamos a que los precios no suben equiparablemente a lo que lo hacen los costes de producción», lamenta Diéguez. Es más, apostilla, el precio de los lechones está descendiendo «porque no se quieren engordar animales. No hay capacidad económica para asumir un coste tan elevado».

También ha quedado excluido de estas ayudas el segmento del porcino de capa blanca, aunque en este caso la UE sí ha ofrecido subvenciones al almacenamiento privado –en España se ha solicitado para 7.489 toneladas de carne, la tercera mayor cifra tras las de Países Bajos y Dinamarca--. «Parece que no existimos a efectos del Gobierno de España. Seguimos estando en una situación de indefensión e indefinición», critica la secretaria técnica de Aeceriber, que afirma tener constancia de que, cuando este paquete de ayudas se puso sobre la mesa, desde los gobiernos autonómicos extremeño y andaluz, las zonas donde la presencia del ibérico es más relevante, se solicitó su incorporación a él «y tampoco se les ha hecho caso».

«El sector necesita que se le incorpore a las ayudas vigentes y, si no fuera así, que se habiliten otras específicas. Y en cualquier caso, que se le dé algún tipo de explicación», remacha Diéguez. Lo contrario, alega, sería condenar a estas explotaciones a pérdidas económicas que pueden afectar a su viabilidad y al mantenimiento del empleo.