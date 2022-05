El campo extremeño vota

Cinco organizaciones se juegan este domingo en Extremadura estar o no en los foros de discusión de los asuntos del campo, especialmente en el Consejo Asesor Agrario y Rural de Extremadura (Carex), que es el órgano de interlocución del sector con la Junta de Extremadura. Las elecciones de 2017 supusieron un vuelco, en el que la coalición de Asaja logro desbancar a UPA-UCE como organización más votada, después de 15 años sin que se celebraran elecciones al campo. El retraso marcó el inicio de esa campaña y para esta cita lo han hecho las discrepancias con los censos de algunas de las organizaciones agrarias y la fecha elegida por la administración, el 8 de mayo, con algunas campañas agrícolas ya en marcha.

A la cita están convocados 11.976 titulares de explotaciones de la región reconocidos como electores, una pequeña parte del sector porque únicamente tienen derecho a voto los que se dedican de forma exclusiva a la actividad. En las papeletas estarán las cinco candidaturas que se han presentado esta vez: la coalición integrada por Apag Extremadura Asaja y Asaja Cáceres, que concurre bajo las siglas de Asaja; la organización UPA-UCE; La Unión, Coordinadora Agraria y Aequum Agrum, una nueva asociación.

Los problemas que envuelven al sector agroganadero centran las propuestas en las distintas candidaturas; los bajos precios, la sobrecarga administrativa, los criterios ambientales de la PAC, el relevo generacional o las ayudas a unos y otros cultivos; con propuestas de mejora centradas en unos u otros asuntos según cada colectivo.

Este 8 de mayo están en juego el reparto de los diez puestos en el Consejo Asesor Agrario (lo preside la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal) que han ocupado desde 2017 seis representantes de Asaja y cuatro de UPA-UCE. En esas elecciones (celebradas el 12 de marzo) se impuso Asaja con el 46,89% de los votos frente al 37,58% a favor de UPA-UCE. Las otras dos candidatas, La Unión (14,27%) y COAG (1,27%) , se quedaron fuera tras no alcanzar el 15% de los votos que exige el procedimiento. La participación entonces fue del 71%, sobre un censo de 12.934 electores.

Dispositivo especial

La jornada electoral arrancará a las 8.00 horas con la constitución de las más de 200 mesas que se han dispuesto por Extremadura y la colocación de las urnas. La Junta ha organizado un dispositivo especial para ese día con un representante de la administración pública en cada mesa, funcionarios y trabajadores de la propia Junta en el territorio y en la sede central de la consejería de Agricultura, la Comisión Central y las Juntas Provinciales de Cáceres y Badajoz, según informan.

Habrá también delegados en las mesas de las organizaciones agrarias y se ha solicitado colaboración a la Delegación del Gobierno con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se podrá votar entre las 8.00 y las 20.00 horas y se estima que alrededor de la medianoche se conozcan los resultados, que valorarán la capacidad de movilización de cada candidato y determinarán la nueva composición del Carex.

«Una sociedad que trata al campo como ahora, está abocada a no tener futuro»

Juan Metidieri

Asaja (9.000 socios)

«Como mínimo aspiramos a revalidar los resultados de las últimas elecciones para mantener la posición como organización agraria más votada», dice Juan Metidieri a otro lado del teléfono tras una jornada intensa buscando el voto para la coalición Asaja (Apag Extremadura Asaja y Asaja Cáceres) en la cita de este 8 de mayo. Está siendo una semana intensa y es consciente de que se juega revalidar o ampliar la confianza en un escenario con nuevas piezas y en el que «se debe seguir haciendo una defensa clara y contundente del campo, porque una sociedad que trata al campo como lo está haciendo ahora, está abocada al fracaso», dice el presidente de Asaja en Badajoz desde hace ocho años y de la cooperativa La Siberia, de Talarrubias, donde están sus explotaciones de ovino, cereal de autoconsumo y olivar. Lleva toda la vida en el campo y en los últimos cinco años su organización ha liderado la interlocución del sector con la Administración.

«Hemos tenido más representación para trasladar con fuerza los problemas del campo. Otra cosa es que los políticos no nos hayan hecho caso y son los que deciden. Como muestra, la manifestación del 2 de diciembre, en la que nos reunimos con el presidente de la Junta y no ha hecho nada de las propuestas que les trasladamos».

A la cita del 8-M concurren con una batería de propuestas: precios por debajo de coste, incrementos en los suministros, relevo generacional, ayudas y gestión del territorio o la PAC. «Hay una caída del presupuesto y un aumento de las exigencias medioambientales, Si quieren, que quiten las ayudas, y también las exigencias», exige.

Además pide fijar unos precios oficiales con el coste mínimo de los productos «para que no se pueda firmar ningún contrato por debajo de los costes de producción, como establece la ley de la cadena alimentaria». También reclama la defensa de la explotación familiar y de agricultor profesional y un fondo de crisis «para compensar la subida de gasoil y fertilizantes fitosanitarios». Pone sobre la mesa una reivindicación que mantienen desde hace tiempo: «Desregular la zona Zepa para devolver los usos las actividades y la tierra a los trabajadores de ella». Asaja aboga además por «unificar las competencias de Transición Ecológica y Agricultura y Ganadería» y por incrementar las ayudas al olivar o a los cereales de invierno. «Y hay que favorecer el relevo generacional y para eso no puede haber pensiones de 700 euros en el campo».

«Se habla de la explotación familiar, pero las decisiones benefician a las grandes»

Ignacio Huertas

UPA-UCE (9.000 socios)

«Frente a los que se acuerdan de las explotaciones familiares cada cinco años, nosotros buscamos cada día soluciones a los problemas y tratamos de que salgan adelante», reivindica Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE. Su organización trata de recuperar el terreno perdido en la cita electoral de 2017 y busca erigirse de nuevo en la opción mayoritaria tras la cita de este domingo después de caer al segundo puesto en 2017. «Esperamos que se ponga en valor y se reconozca el trabajo que hemos hecho cada día. Y que hemos estado detrás de todos los logros», reclama también. Lleva desde 2006 al frente de UPA-UCE, desde los 18 años en la organización y toda la vida en el campo, donde nació como hijo de trashumante y se asentó en Montijo. Entre ese punto y La Roca de la Sierra están sus explotaciones de vacuno y de ovino.

«Son momentos complicados para el campo porque la industria y la distribución se niegan a reconocernos unos precios justos; por la sequía, porque la PAC nos obliga a producir de forma más sostenible pero sin apoyarnos en la bajada de rentabilidad que supone...», enumera; pero a pesar de todo eso «hemos visto también lo importante que es garantizar la soberanía alimentaria y eso lo hace la explotación familiar, que es la que se va a quedar en el territorio», advierte.

«Más del 90% de las explotaciones de Extremadura son de familiares profesionales, son las que consiguen que muchos pueblos sigan abiertos y todo el mundo hable de ellas, pero a la hora de tomar decisiones, a quien se beneficia es a las grandes explotaciones», se queja.

Entre las propuestas del programa de UPA-UCE, están medidas para favorecer el relevo generacional «con ayudas suficientes para la incorporación de jóvenes»; o para hacer cumplir la ley de la cadena alimentaria, que prohíbe la venta a pérdidas sin que hasta ahora haya un seguimiento real. «Esta ley se aprobó gracias al trabajo en solitario de esta organización. Y ahora hay que hacer cumplirla», señala. Lo que piden es «que se investigue a los que pagan por debajo de costes y se apliquen las sanciones»; y que se cree un mecanismo para publicar una referencia oficial de los coste de producción para impedir que se pague menos. «Vamos a luchar por que las administraciones autonómicas se impliquen en este asunto. Lo único que va a permitir que la agricultura y la ganadería sobrevivan es que se paguen precios que permitan afrontar los costes de producción y nuestro salario», señala.

«Hay que dignificar a un sector agrario envejecido y que es poco rentable»

Luis Cortés

La Unión (1.200 socios)

«En 2017 nos quedamos a 60 votos de obtener representación. Confío en que esta vez vamos a entrar», dice Luis Cortés, dirigente de La Unión y cara visible de la candidatura con la que se presentan por segunda vez a las elecciones. «Venimos a defender al sector agrario y ganadero desde una independencia de cualquier partido político. Porque los intereses de los agricultores están por encima de cualquier condición política», reivindica el candidato, con una larga trayectoria en las organizaciones agrarias y también en el campo, en el que mantiene una explotación de perales y manzanos en Miajadas.

Como primer paso si logran alguno de los asientos del Consejo Asesor Agrario y Rural de Extremadura, dice que pedirán que se supriman de los presupuestos las asignaciones en forma de subvenciones a las organizaciones agrarias con presencia en este órgano, aunque la que él representa no renunciará a la que le corresponda en ese momento. «Lo estaríamos entregando a las otras organizaciones», justifica. «Pero sí estará en una cuenta independiente y solo se usará para actividades de reivindicación, no para pagar salarios de la organización», explica.

Entre los retos que se fija La Unión para los próximos años pone el acento en «dignificar a un sector agrario que está muy envejecido y no es rentable». «Ningún agricultor quiere que sus hijos sean agricultores porque esto está condenado al ostracismo por mucho que los políticos hablen de la España Vaciada», insiste Cortés que pide que las ayudas a los jóvenes «sean suficientes y se paguen a tiempo». En cuanto al problema de precio, se queja de que «los ponen las grandes empresas, con una posición de dominio que no ha logrado frenar la ley». También quieren influir en el cambio de una PAC «hecha desde los despachos, sin mirar la realidad del campo».

«No se puede permitir que la PAC no distinga agricultor profesional y ‘de salón’»

Juan Moreno

Coordinadora Agraria (600 socios)

«En estos últimos cinco años no hemos estado en el Carex, pero a la postre hemos seguido realizando la misma labor que se venía realizando para la defensa del campo extremeño», dice Juan Moreno, un veterano en las organizaciones agrarias extremeñas que está al frente de una candidatura que trata de ganar espacio como Coordinadora Agraria, al margen ya de COAG. «El objetivo es volver a la mesa de negociación para poder llevar allí nuestras propuestas», insiste sobre las aspiraciones en la cita de mañana domingo. Y entre esas propuestas resalta algunas ligadas a frenar el incremento de los costes de producción, pero también «la especulación que permite que unas pocas multinacionales y fondos de inversión se enriquezcan mucho con cualquier excusa; la última la de la guerra en Ucrania». Pone como ejemplo el incremento del 700% en el caso del ajo, que está en plena campaña en algunas zonas de Extremadura.

Para Moreno, a sus 70 años, con varias décadas a sus espaldas en los movimientos agroganaderos y algunas tierras aún, de olivar y viñedo en Ribera del Fresno, otro de los problemas que hay que abordar con urgencia es la aplicación de una PAC que tampoco le gusta a la Coordinadora Agraria. «No diferencia al agricultor profesional del resto de agricultores, ya sean ‘ de salón’ o a tiempo parcial. Eso no pasa en ninguna otra actividad y no se debe permitir», reclama el dirigente que matiza después: «No se trata de que los agricultores a tiempo parcial no reciban ayudas, sino de que se diferencien unos de otros y se premie al profesional». Reclama también un mayor control para hacer cumplir la ley de la cadena alimentaria, «que evite la uberización que vivimos en el campo».

«Hay que abordar de forma colectiva los problemas individuales con la burocracia»

José María Álvarez

Aequum Agrum (Sin datos de asociados)

«Acabamos de empezar y queremos hacer algo de camino antes de presentarnos como una alternativa. Hemos enviado una carta al censo para que nos conozcan», dice José María Álvarez, dirigente de Aequum Agrum, la nueva candidatura en estas elecciones del campo extremeño. No han hecho campaña. La organización lleva apenas seis meses de andadura y la convocatoria de las elecciones les ha sobrevenido con mucho por hacer.

El colectivo está integrado por técnicos agrícolas con experiencia en asesoramiento a explotaciones y aún no tienen datos oficiales de asociados, pero sí marcan una hoja de ruta a su proyecto basada en la simplificación de la burocracia. «Hay muchos problemas con la sequía, los precios, el reparto de las ayudas o los insumos», reconoce; «pero hay que abordar el exceso de burocracia en la administración para cualquier trámite», dice Álvarez.

«Siempre se dice que en la próxima PAC se simplificarán, pero eso no sucede», dice este ingeniero agrónomo con experiencia como consultor agrícola. «Mucho de lo que resolvemos de manera individual, queremos que se aborde de manera colectiva». Y por eso para los próximos cuatro años se plantean, independientemente del resultado de este domingo, «aprender, consolidar la estructura y hace reivindicación de los asuntos de despachos, más que de calle». «Aunque habrá momentos en los que habrá que salir también a la calle a protestar y a visibilizar los problemas del campo», señala.