Ecologistas: «Volver a declarar la Zepa de Valdecañas sería prevaricación»

Ecologistas en Acción considera que la vía que ven los propietarios, tras el último auto del TSJEx, de aprobar ahora una resolución expresa para declarar con un decreto regional la Zepa del Embalse de Valdecañas excluyendo la zona del complejo construido, sería «prevaricación». El abogado de la organización, José María Trillo, asegura que este movimiento que se está planteando ahora no procede en ningún caso porque la Zepa está catalogada desde 2003 y «según la directiva de hábitats los espacios de la Red Natura 2000 solo pueden ser desclasificados si pierden por causas naturales, no por urbanizar, los valores naturales por los que fueron declarados».

La organización insiste en que «no se sostienen de ninguna manera» los argumentos que están viendo los propietarios y «no sería más que una maniobra dilatoria a efectos de seguir incumpliendo lo que ya reiteradamente han dictado los tribunales de justicia». Por eso espera que la Junta, que es quien tendría que dar el visto bueno a esa nueva resolución, no se sume a esta nueva «estrategia» planteada, «por el bien de los técnicos que realicen esas declaraciones, porque ahí sí que habría ya responsabilidades personales en el incumplimiento de la legalidad», apunta.

El letrado insiste en que la Zepa Embalse de Valdecañas quedó declarada en 2003. Asegura que ese año se remitió a la Comisión Europea el formulario normalizado de designación. «En ese periodo el trámite era ese, no había un procedimiento expreso de declaración de la Red Natura».

Recuerda que la Zepa aparece publicada en la web de la Junta desde 2005 y que la reforma de la Ley de Protección de la Naturaleza, en 2006, «establece que la Red Natura estará compuesta por todos aquellos espacios que hayan tenido algún tipo de denominación, designación, clasificación, consideración como Zepa anterior a la aprobación de la ley, es decir, todas las que tenían fichas de Zepa. Por tanto, ya en 2006, antes de que se aprobara el proyecto de Valdecañas, hay una declaración expresa de la Zepa por esa ley». A esto añade otros documentos en los que se cita la protección de este suelo, como el plan de uso y gestión de esa Zepa (2012) y un decreto regional del 2015 en el que se citan todos los espacios protegidos en la comunidad, incluidos este.

Pero además, denuncia que la empresa promotora ya conocía desde 2005 que la declaración de la Zepa no se hizo con un decreto, no había pasado por el Consejo de Gobierno de la Junta ni había sido publicada en el DOE, como muestra en un documento remitido a la Junta entonces. «Antes de que se aprobara el proyecto, la promotora ya tenía conocimiento de este hecho y 17 años después no puede traer como nuevo un argumento que en el propio expediente administrativo del proceso ya estaba. Por tanto, no procede, se le ha caducado la posibilidad de hacer esa declaración y si se atreven a hacerlo, lo defenderemos».