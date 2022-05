Plantean otro recurso al Supremo y ven una vía para legalizar ahora Isla Valdecañas

La Junta, la promotora y los propietarios continúan defendiendo el mantenimiento del complejo Marina Isla de Valdecañas, pese a que su demolición total sigue adelante en la justicia. El último auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), conocido esta semana, rechaza los recursos de estos tres protagonistas del conflicto que pedían que se paralizara el plan de derribo que debe elaborar la Junta en ocho meses y que, por lo tanto, sigue adelante (ahora deberá estar listo a principios del próximo mes de enero).

Pero para intentar frenarlo todavía les queda una baza y las partes, principalmente la Junta, ya han dicho que llegarán hasta el final, hasta la última instancia posible para intentar salvar el complejo. Esta nueva baza ahora es recurrir en casación al Tribunal Supremo el auto del TSJEx conocido esta semana y todos están ya manos a la obra estudiando la posibilidad de ese recurso que ninguno descarta por ahora. Tienen 30 días hábiles para presentarlo.

La Justicia habla por primera vez de las dudas sobre la Zepa

La estrategia de quienes pelean la batalla por el complejo se puede centrar ahora en la falta de declaración expresa de la Zona de Especial Protección de Aves (Zepa) de la isla, ya que aunque la propuesta de la Junta para su declaración fue elevada en 2003 al Estado y a la Comisión Europea, la realidad es que no cuenta con un decreto de aprobación del Consejo de Gobierno autonómico ni fue publicada en el Diario Oficial de Extremadura tal y como ratifica la Junta de Extremadura (y como es necesario desde el año 2007). Un argumento que judicialmente solo ha utilizado hasta ahora la promotora del complejo y la empresa del campo de golf y del que ya ha habido un primer pronunciamiento de la justicia en el auto del TSJEx conocido esta semana.

En este, el ponente de los magistrados Daniel Ruiz Ballesteros no ve motivos para paralizar los trámites necesarios para el derribo y, por lo tanto, no pone en duda que la isla sea una Zepa.

De hecho, señala textualmente que «la inexistencia de un acto administrativo expreso no conlleva que la Zepa no fuera declarada debidamente». Pero los propietarios y la promotora consideran que no entra a estudiar ni a confirmar realmente si existe la Zepa o no. «El auto del TSJEx no modifica nuestro posicionamiento sobre la inexistencia de la Zepa, ya que no toma ninguna decisión al respecto. Tiene que quedar claro que ahora mismo no hay Zepa», destaca el promotor de Marina Isla de Valdecañas, José María Gea, en contra de lo señalado por Ecologistas en Acción, que defiende la declaración de la Zepa en 2003, cuando no se requería más que la Junta rellenara y enviara a las instancias superiores un formulario de la zona a declarar, como hizo entonces.

Más directo y claro es el abogado de los propietarios, Luis Díaz-Ambrona, quien considera, además, que el auto puede abrir una nueva vía para la legalización en estos momentos el complejo. ¿Cómo? «Con un decreto expreso ahora de declaración de esa Zepa que no incluyera el espacio de la isla que ocupa el complejo», señala el letrado. Tendría que aprobarlo la Junta, que no se ha pronunciado sobre esta posibilidad.

La solución que aporta el TSJEx

De hecho, en parte, esta solución la aporta de forma velada el propio TSJEx en este último auto cuando dice que «aunque a los meros efectos dialécticos aceptásemos que la Zepa no ha sido declarada, no por ello se modificaría la anulación de todas las actuaciones territoriales y urbanísticas. Las actuaciones edificatorias se encuentran en una situación de completa ilegalidad al no estar amparada por ninguna disposición o actuación administrativa. Sobre ello, sería preciso un acto administrativo expreso que regularizase la situación absolutamente ilegal actualmente existente de todo lo edificado y que plantease la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia. Y ello, siempre que pudiera dictarse con la cobertura legal suficiente y no contradijera el principio de cosa juzgada y el derecho a la tutela judicial efectiva, siendo el órgano administrativo encargado del cumplimiento de la sentencia (y no la promotora Marina Isla de Valdecañas o Golf Valdecañas) al que correspondería alegar la causa de imposibilidad legal, acreditarla sin la mínima duda y aprobar el acto administrativo que regularizase la situación», señala textualmente el magistrado extremeño. Y como nada de esto ha ocurrido hasta el momento, el TSJEx considera que no hay razones para paralizar el plan de derribo.

Pero es en ese mismo párrafo donde los propietarios ven la opción de legalizar ahora el complejo. ¿Será posible? La pugna continúa.