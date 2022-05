«Es materialmente imposible ejecutar las obras en las condiciones actuales»

Llegó a la presidencia de CNC Cáceres (Fecons) en 2010, en plena gran recesión, y posiblemente en el peor momento de la historia del sector de la construcción. Ahora, doce años después, cuando ha vuelto a ser reelegido para estar otros cuatro años al frente de esta patronal cacereña, las constructoras vuelven a afrontar de nuevo un escenario muy complicado, con los costes de producción disparados, una acuciante falta de mano de obra, y el impacto que en la economía está teniendo la invasión rusa de Ucrania.

¿Ve motivos para estar igual de preocupado por el futuro del sector que cuando llegó por vez primera al cargo en 2010?

Sí, este es un momento extremadamente delicado. En 2009 se produjo una crisis terrible, de la que luego nunca fuimos capaces de recuperarnos del todo. Lo que hizo el sector es mantenerse a duras penas y ahora, a un enfermo que está ya debilitado y con poco aguante, le llega otro tropiezo grande en un momento en el que, además, había buenas perspectivas. El problema es que son cuestiones que se van dilatando en exceso en el tiempo, porque lo del incremento de precios comienza antes de la guerra de Ucrania, que lo que ha hecho es acrecentarlo. Llevamos hablando de él más de un año y sigue sin resolverse. Al final te encuentras con una Administración que es muy lenta y con la que es muy difícil cambiar cualquier cosa.

¿Ahora mismo, en qué situación están los proyectos de obra pública?

La práctica totalidad de las obras se encuentran, si no paralizadas, ralentizadas, por falta de suministros o por la imposibilidad de acometerlas a causa de los precios. Hay dos escenarios: los contratos que ya están firmados y los que vienen a futuro. En la licitación nueva se ha producido un parón porque se dieron cuenta de que empezaron a salir obras y se quedaban desiertas, cosa que no ocurría desde hace muchísimos años, por la imposibilidad de llevarlas a cabo. Eso ha hecho reestudiar los precios. Y en cuanto a los contratos que están en vigor, son inejecutables, con unas desviaciones económicas que de media oscilan entre el 20% y el 30%. Las herramientas jurídicas que hay a día de hoy con los decretos que se han aprobado te permiten corregir en torno al 7% o el 8% en el mejor de los casos, porque hay otros en los que ni siquiera se puede pasar del umbral del 5%. Los decretos no solucionan el problema.

¿Cuál cree que debería ser entonces el mecanismo adecuado?

Todas las obras no son iguales, con lo que a lo mejor lo que hay que hacer es calcular los costes medios para las ferroviarias, las hidráulicas, las de carreteras o las de edificación, ver qué variación de precios se ha producido en cada tipología y aplicarla luego al valor de los contratos. En tanto en cuanto no se llegue a esto, no habrá solución. Lo que no se puede pretender es que un contratista que hizo una oferta hace un año y al que le han subido los costes un 25%, le actualicen un 7%. Es materialmente imposible ejecutar las obras en estas condiciones. Vamos a ir a unas ejecuciones de presupuestos ridículas y con la amenaza que tenemos de la devolución de los fondos Feder porque no vamos a poder cumplir con las inversiones. Es una situación muy difícil para todos, tanto para los contratistas, que estamos sin obras y no podemos trabajar, como para las administraciones, que tienen unos hitos que alcanzar y que ven que no llegan a ellos.

¿Hay peligro de que si no se cambia la normativa se disparen los abandonos de obras?

Totalmente. Estoy convencido de que va a ser así. Una obra de cinco millones de euros no se va a acometer perdiendo un 25%. Estamos hablando de más de un millón. Es inasumible, porque esas obras se cogieron viniendo de la pandemia, en unas condiciones que eran simplemente para poder trabajar y el contratista no tiene margen ninguno. Me consta que la Administración no es lo que quiere y que está trabajando para solucionar esto, pero el tiempo corre y empieza a haber un problema serio para mantener las plantillas. No podemos estar ‘sine die’ sin actividad, que es lo que está ocurriendo.

«El día que se solucione el tema de los precios y vengan los fondos Next Generation, va a haber un problema muy serio de mano de obra»

El 65% de las constructoras ve «extremadamente difícil» contratar encargados de obra, según un reciente informe de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Llegados a este extremo, parece complicado encontrar una solución a corto plazo para el déficit de profesionales cualificados que padece el sector en la región…

Lo que se puede hacer es paliarlo. Ahora mismo necesitaríamos que 3.000 personas se incorporaran de inmediato al sector. La cuestión es que el problema no es solo nuestro, lo que haría más sencillo resolverlo, es que los hosteleros o lo agricultura están igual. Hay ciertos puestos de trabajo que los españoles hemos decidido que no estamos dispuestos a cubrir, con lo que habrá que buscar gente de fuera para hacerlo. Se está trabajando en dos facetas fundamentales. Una es la incorporación de la mujer al sector, que aunque no sea la solución, puede paliar el problema; y otra son los jóvenes, porque la edad media entre los profesionales es muy alta.

Hablan incluso de que hay riesgo real de que se queden sin ejecutar fondos europeos por la carencia de mano de obra…

Sin lugar a dudas. Si ya tenemos dificultades de mano de obra al día de hoy, al ritmo que estamos, el día que se solucione el tema de los precios, vengan los fondos Next Generation y se tengan que ejecutar, va a haber un problema muy serio de mano de obra. En Extremadura tenemos muy buenos profesionales, pero como en Madrid se paga más porque el precio de la vivienda es mucho más alto y pueden hacerlo, pues de todos es conocido la cantidad de furgonetas con unos maravillosos oficiales nuestros que formamos en Extremadura pero que se van a desempeñar su trabajo a Madrid.

¿Y con eso cómo se puede competir?

El sector necesita una estabilidad presupuestaria, no podemos ir a arreones, que un año se multiplica por dos la inversión, y luego al siguiente caiga a la mitad. Así es muy difícil dimensionar las plantillas y dar estabilidad al trabajador. Y luego con salarios, pero para eso también habrá que subir los precios de los contratos. Pero el problema gordo ahora mismo es la formación, porque a la gente no se le forma de un día para otro, y plantearnos también que a lo mejor hay que pensar en traer mano de obra de fuera, porque las inversiones hay que hacerlas, no podemos parar.

Las cifras de transacciones de viviendas han vuelto a cifras que no se veían desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿en qué medida se ha trasladado ese dinamismo a la edificación?

Lo que se está vendiendo mucho es vivienda de segunda mano. Vivienda de nueva edificación tampoco ha sido tanto. El problema con el que se encuentra la edificación es también la subida de precios. En cualquier promoción de un bloque de viviendas estás hablando de dos o tres años desde que sacas la venta hasta que la entregas y ahora mismo estás comprando materiales que te guardan los precios una semana, así que ¿qué precio le pones al piso? Muchas promociones que se podían estar haciendo no se están ejecutando por la inseguridad de precios que hay.