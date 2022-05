Cinco años después, el campo extremeño vota. Cinco organizaciones agrarias se juegan este domingo su participación en el Consejo Asesor Agrario y Rural de Extremadura (Carex), el órgano de interlocución del sector con la Junta de Extremadura para asuntos tan trascendentales como la sequía, los bajos precios, el relevo generacional o las ayudas de la PAC. En las papeletas están las siglas de la coalición formada por Apag y Asaja, ganadora de los comicios de 2017; UPA-UCE; La Unión; Coag y una nueva asociación, Aequum Agrum. La participación hasta las 12.00 horas era de un 31,7%, según los datos oficiales recopilados por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Por provincias, hasta el mediodía en Badajoz habían votado el 29,92% de los electores, mientras que en Cáceres lo han hecho el 34,11%.

A la cita están convocados 11.976 agricultores y ganaderos, una pequeña parte del sector porque solo tienen derecho a voto los que se dedican de forma exclusiva a esta actividad. Entre ellos está Alfonso Javier Mesa, uno de los primeros en votar esta mañana en la única mesa electoral de Mérida. Tiene 30 años y hace tres que se constituyó como joven agricultor con una explotación de regadío y algo de secano en Miajadas. “Los que se somos jóvenes vemos esto muy negro; es un día muy importante, a ver si podemos cambiar algo y entra sangre fresca, gente que quiera moverse por los agricultores”, afirma tras depositar su papeleta en la urna.

Alfonso proviene de una familia de agricultores y cuenta que se formó como perito agrónomo para trabajar en el campo porque es su vida. Muestra preocupación por la falta de relevo generacional y especialmente la sequía, que a él le está golpeando de lleno: no podrá sembrar maíz ni arroz, los cultivos a los que se dedicaba. “La alternativa que me dan es cultivar girasol fuera de la fecha de siembra, totalmente tardío por lo que no es rentable”, asegura. “No hay plan b, ni nada. Seguimos pagando el sello y todos los impuestos pero nadie hace nada”, se lamenta.

Jornada sin incidencias

La jornada está transcurriendo con total normalidad y sin incidentes, más allá de las reiteradas quejas de Apag y Asaja por la reducción del censo. Las 277 mesas electorales han comenzado a constituirse a las ocho de la mañana y a las nueve han abierto todos los colegios, 131 en la provincia de Cáceres y 146 en la de Badajoz. La Junta de Extremadura ha organizado un dispositivo especial con un representante de la administración pública y más de 130 trabajadores en cada mesa y el centro de datos instalado en la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

En la capital autonómica se ha constituido una única mesa, en el centro cultural de Nueva Ciudad: están censados 90 electores y a media mañana apenas el 10% había votado. En la presidencia está Angelina Cáceres, titular de una explotación agraria de olivar y cereal y ganadera de vacuno y ovino. No había podido ejercer aún su derecho al voto porque al igual que Beatriz y Pelayo, los vocales, deben votar antes del cierre del colegio. Pero los tres lo harán.

“De cara a la Junta, las organizaciones agrarias nos ayudan mucho a estar al día y con todo el papeleo. Yo misma soy titulada superior y aún así necesito tirar de ellos muchas veces”, cuenta Angelina, afiliada a Asaja. “Cada vez nos lo ponen más difícil, el campo está fatal, los que nos dedicamos a esto es porque somos unos enamorados. Es un trabajo muy frustrante: depende del cielo, los precios, la pandemia y ahora, la sequía”, asegura.

Se podrá votar hasta las 20.00 horas y se estima que alrededor de la medianoche se conozcan los resultados, que valorarán la capacidad de movilización de cada candidato y determinarán la nueva composición del Carex. Los principales representantes de estas organizaciones ya en ejercido su derecho al voto, como Juan Metidieri y Ángel García Blanco, de Asaja, en Talarrubias (Badajoz) y Cáceres, respectivamente.

También lo ha hecho Ignacio Huertas (UPA-UCE) en Montijo, Luis Cortés (La Unión) en Miajadas y José María Álvarez (Aequum Agrum) en la localidad pacense de Don Benito. Juan Moreno (COAG) tiene previsto votar en Ribera del Fresno y en el municipio pacense de Valdelacalzada ya lo ha hecho el líder nacional de UPA-UCE, el extremeño Lorenzo Ramos.

En las últimas elecciones, celebradas el 12 de marzo de 2017 tras 15 años sin convocarse, se impuso Asaja con el 46,89% de los votos y seis representantes en el Carex, frente al 37,58% y los cuatro de de UPA-UCE. Las otras dos candidatas, La Unión (14,27%) y Coag (1,27%), se quedaron fuera tras no alcanzar el 15% de los votos que exige el procedimiento para entrar en el reparto. La participación entonces fue del 71% sobre un censo de 12.934 electores.