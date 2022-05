VPH: ¿Vacunar también a los niños?

«No hay diferencias de género en una enfermedad de transmisión sexual: si quieres evitarla y tienes una vacuna eficaz, hay que vacunar a hombres y mujeres». Bajo esta premisa Cataluña y Galicia serán las primeras comunidades en extender la inmunización contra el virus del papiloma humano (VPH) a los adolescentes varones, una medida que la Asociación Española de Pediatría (AEP) recomienda no solo porque los hombres sean portadores y puedan contagiar el virus, sino porque se ha demostrado que el papiloma también está detrás de cánceres que no son exclusivos de la mujer.

La vacuna se puede adquirir en la farmacia y suminitrarse en el centro de salud, pero es "de las más caras del calendario": ronda los 150 € por dosis

Los pediatras lanzaron su recomendación en el año 2018 y aunque la Ponencia de Vacunas (el órgano técnico formado por expertos en la materia del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas) lleva analizando desde hace tiempo ampliar la cobertura a los varones, no ha sido hasta el anuncio, primero de Cataluña y días después de Galicia, que se han vuelto a poner en el candelero esta vacuna (una de las más caras del calendario) y las grandes diferencias de cobertura que existen entre las 17 comunidades autónomas.

¿Qué hará Extremadura? «En todo lo relacionado con la vacunación infantil, el Servicio Extremeño de Salud y la Consejería de Sanidad siguen y seguirán las pautas marcadas desde la Ponencia de Vacunas», responde el departamento que dirige José María Vergeles. La región descarta ampliar la cobertura sin consenso con el Ministerio de Sanidad y si bien la Ponencia de Vacunas ha encargado un estudio de efectividad, aún no se sabe cuándo se discutirá o se tomará una decisión. «Confiamos en que tarde o temprano se incluya», indica al respecto Cecilia Gómez, presidenta de la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de Extremadura (Spapex).

Según explica, la realidad que se palpa en las consultas de pediatría es que a diferencia de lo que ocurre con las niñas, con una de las tasas de cobertura más altas del país, la sociedad no tiene asumido aún que la vacuna frente al VPH está indicada también para los varones. No obstante, sí se aprecia que cada vez más adultos jóvenes la solicitan después en Atención Primaria. «En la revisión de los 12 años los pediatras informamos de la recomendación, al igual que se hace con otras vacunas que no están financiadas», indica Gómez.

Los padres pueden adquirirla en la farmacia y llevarla al centro de salud para que los enfermeros la suministren. El problema es que es una vacuna cara, «de las más caras del calendario», puesto que cada pauta ronda los 150 euros y se necesitan dos para menores de 15 años y tres a partir de esa edad. «Todavía no se están vacunando muchos niños», reconoce Gómez.

Un virus muy común

El VPH es un virus común que se transmite con mucha facilidad: se calcula que a nivel mundial, entre el 50% y el 60% de las personas se contagian durante los dos primeros años de actividad sexual. La mayoría lo cursa de forma leve o asintomática, pero en algunos casos el virus persiste en el cuerpo y puede acabar desembocando en un tumor. El 99% de los casos de cáncer de cuello de útero están provocados por el VPH, de ahí que hace 15 años se empezara vacunando solo a las niñas.

Extremadura tampoco financia las vacunas contra la meningitis B, el rotavirus y la nueva tetravalente contra la meningitis A, C, W e Y en bebés

Ahora, la evidencia científica ha puesto de manifiesto la vinculación del VPH con los tumores de vulva y vagina, pero también con otros no exclusivos de la mujer como el de ano, pene y orofaríngeo (boca, lengua, laringe y faringe). Es cierto que son raros, pero se está viendo un incremento en hombres en los últimos años y a diferencia del cáncer de cérvix, que tiene programas de cribado, en estos casos no existen pruebas que posibiliten una detección precoz.

Países como Estados Unidos, Australia, Dinamarca e incluso Portugal ya vacunan a los niños frente al VPH y Japón, que dejó de hacerlo, ha retomado la inmunización. En España, Cataluña ha preferido adelantarse al dictamen de los técnicos de la Ponencia de Vacunas y ha sido la primera comunidad en anunciar, la pasada semana, que vacunará frente al VPH a niños y niñas de 11 años a partir del próximo curso con una inversión que superará los ocho millones de euros. En Galicia, Alfonso Rueda se ha comprometido en su discurso de investidura a adoptar también la medida.

Actualmente Extremadura tampoco financia las vacunas contra la meningitis B, el rotavirus y la nueva tetravalente contra la meningitis A, C, W e Y en bebés.