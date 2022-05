El consejero de Sanidad, José María Vergeles corrige al Ministerio de Sanidad por los últimos datos sobre la evolución del coronavirus en la región. Ayer el Gobierno central, en su informe semanal (que publica cada martes), informó de que en la región hay en estos momentos 135 pacientes hospitalizados (ocho más que el viernes) por covid, de los que seis están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el doble que a finales de la semana pasada.

Sin embargo este miércoles, a través de sus redes sociales, Vergeles ha advertido de que esos datos no coinciden con los que maneja el Servicio Extremeño de Salud (SES). Según el consejero de Sanidad, ayer había en las UCIs de la región solo dos personas ingresadas por coronavirus y no seis como comunicó ayer el Ministerio de Sanidad. "No sabemos por qué informó el ministerio de seis, pero obviamente fue un error", aseguran desde la consejería a este diario. Vergeles ha indicado, además, a través de su perfil en redes, que advertirá al Ministerio de Sanidad para que no vuelva a ocurrir: "Esto indica la gravedad de la infección, es necesario", afirma el consejero. Hasta el jueves Sanidad no comunicará en qué hospitales se encuentran estos pacientes graves.

Hoy corregiremos los datos que ayer hizo público el Ministerio de Sanidad. En Extremadura hay 2 personas ingresadas en las UCI por COVID, no 6. Advertiremos al Ministerio de Sanidad, ya que esto indica la gravedad de la infección, es necesario. — jvergelesb (@jvergelesb) May 18, 2022

El Ministerio informó además de que la región ha sumado en la última semana 17 fallecidos por covid-19, con lo que la cifra oficial de víctimas mortales desde que comenzara la pandemia asciende a 2.360 personas. Además desde el viernes se han notificado 1.526 nuevos casos, de los cuales 980 son de personas mayores de 60 años, con lo que la incidencia a los 14 días se sitúa en 1.435,81. La tasa de ocupación de camas en los hospitales de la región se sitúa en el 11,26 por ciento, y la de UCI en el 0,50%, en ambos casos por debajo de la media nacional, que es de 16,05% y 0,76%, respectivamente.

Este diario ha preguntado por este asunto al Ministerio de Sanidad, pero por el momento no ha recibido respuesta.