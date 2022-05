El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha afirmado este lunes que, ni desde el Partido Popular a nivel regional ni nacional le han pedido que dé un paso al lado de cara al próximo congreso regional del partido, el cual aún no tiene fecha.

"Ni me han pedido nada ni he decidido lo que voy a hacer", ha respondido ante la pregunta de si se presentará o no como candidato al congreso regional del PP. Además, ante las noticias surgidas la semana pasada sobre la decisión de que María Guardiola lidere una candidatura de consenso mientras que Pizarro se quede en Plasencia para mantener la Alcaldía, ha señalado que no tiene nada que decir pero ha añadido que "el ruido no es bueno".

Fuentes del PP señalaron la semana pasada que la persona elegida por la dirección nacional para suceder a Monago y liderar el partido en Extremadura los próximos cuatro años era la concejala cacereña María Guardiola. La política contaba con el apoyo de las dos direcciones provinciales y también la regional, habiendo encomendado Génova al propio Monago la integración de Pizarro para ir a un congreso de unidad que se celebraría en el mes de julio.