La Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (Eshaex) es uno de los más claros ejemplos del éxito de la Formación Profesional Dual. La Eshaex es el primer centro de la región en el que todas las titulaciones se ofrecen en esta modalidad y cuenta con los siguientes ciclos formativos: Grado Medio de Servicios de Restauración, Grado Superior de Dirección de Servicios de Restauración, Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos, Grado Superior de Dirección de Cocina (presencial y online, en formato AVANZA). La plataforma AVANZA permite que casi doscientos alumnos matriculados a distancia puedan asistir de manera esporádica a las clases presenciales, que se suelen llenar semana tras semana.

En resumen, toda la formación de la Escuela Superior de Hostelería se imparte con carácter Dual, siendo extensible a toda la geografía regional, puesto que la Eshaex cuenta con convenios de colaboración por toda Extremadura. La sede de la Eshaex se encuentra en Mérida, y a lo largo del año acoge el desarrollo de importantes eventos culinarios, como el concurso de pasteleros y reposteros de Extremadura que se llevará a cabo el próximo 21 de junio o el Certamen Nacional de Gastronomía que por primera vez se realizará en Extremadura, el próximo mes de noviembre.

Anualmente, la Eshaex ofrece un curso de especialista universitario acreditado por la Universidad de Extremadura, denominado ‘Especialista en restauración de vanguardia’, que incluye un gran abanico de contenidos de actualidad necesarios para el sector. «Además, gracias a la designación de este centro como Centro Referencia Nacional nos hace ser muy competentes a la hora de generar acciones formativas fruto de la investigación de necesidades futuras», explica su director, Francis Refolio. La Eshaex ofrece cursos para personas desempleadas y para aquellas que, aún trabajando, quieren obtener una titulación concreta. De la misma manera ofrece formación para colectivos específicos, la más reciente ha sido un taller de desayunos para alojamientos rurales.

Francis Refolio recalca que toda la formación que se imparte en la Exhaex es, desde este curso, en formato dual. Avanza que el año que viene comenzará el Ciclo Formativo de Grado Medio de Servicios de Restauración, que se une a los tres ciclos formativos de grado superior ya en marcha.

«Una de las ventajas de la formación dual es que los alumnos tienen casi garantizado un puesto de trabajo. El 95 por ciento de los alumnos acaba siendo contratado en las empresas donde realizan las prácticas. Otra de las ventajas de la Eshaex es que tenemos una residencia para 80 alumnos que ofrece la posibilidad de becar su estancia y su alimentación, de forma que el alumno haría sus horas presenciales en la escuela (tres días) y el resto de la formación en su localidad de origen (dos días), dentro del tejido productivo local», explica el director de la Eshaex, Francis Refolio.

Un caso de éxito

El reputado empresario y chef extremeño Víctor Corchado acabó su formación en la Escuela de Hostelería de Extremadura en 2013. Tras continuar su carrera profesional por toda la geografía nacional y ser incluso galardonado con una estrella, ha vuelto a Cáceres para montar un proyecto empresarial llamado Borona Bistrot, que en la actualidad colabora activamente con la formación dual de la Eshaex. Allí aprende y trabaja desde hace seis meses Rubén Izquierdo (25 años), un alumno que tras terminar su ciclo formativo de Dirección de Cocina complementa su formación con la de Dirección de Servicios de Restauración en formato Dual.

Rubén Izquierdo no puede estar más contento. «Mi experiencia está siendo maravillosa. Estudié Dirección de Cocina y decidí completar mis estudios con el Grado Superior de Dirección de Servicios de Restauración. La formación Dual es un método de estudio muy dinámico que facilita mucho la absorción de conocimientos que abordas en clase gracias a la experiencia directa. Hay aspectos del temario que no se pueden ver en todos los restaurantes, pero la verdad es que en donde estoy se han tratado de adaptar al máximo. En el poco tiempo que llevo en el restaurante he notado una gran evolución. Tras tres meses me siento muy cómodo. Quiero construir un perfil profesional que aúne cocina con sala», explica el alumno.

Su formador y jefe, Víctor Corchado, recuerda con cariño sus estudios en Dirección de Cocina en la Eshaex. «Fui de la primera promoción de formación reglada. Pensé que una escuela especializada podía aportarme más y me sorprendieron las instalaciones, que son de las mejores del país. Fue una suerte formarme allí con profesores que me han abierto muchas puertas. Mis prácticas fueron en Atrio y Martín Berasategui durante tres meses. La experiencia con ellos marcó mi trayectoria posterior», aclara.

Aunque considera que los alumnos en las escuelas de hostelería reciben formación alejada de la realidad de una empresa de restauración. «Por eso creo que la formación Dual que recibe Rubén es un acierto, porque a la vez que se están formando en una escuela viven el día a día del sector. A Rubén lo vamos a contratar en cuanto que termine el curso. Lleva con nosotros tres meses y tiene muchas ganas de aprender y eso es un lujo. De hecho voy a abrir un nuevo negocio, Minibar, y él estará a caballo entre las dos propuestas de restauración», concluye Corchado.