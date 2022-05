SOS del banco de leche de Extremadura: hay 3 litros de reservas por falta de donaciones

«Mi primera hija fue prematura y durante tres semanas se estuvo alimentando con biberones del banco de leche materna», cuenta Sole González (Badajoz). Eso despertó en ella las ganas de donar y lo hizo al nacer su segunda hija en 2020. «En cuanto me vi con la logística resuelta comencé a donar lo que podía. Me supuso un gran esfuerzo; pero me compensó desde el punto de vista emocional, porque mi hija mayor lo había necesitado dos años antes», dice esta madre extremeña, que pertenece al grupo de apoyo a la lactancia Maire. Donó entre los meses de octubre y diciembre de 2021.

