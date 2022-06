Calor en mayo... y otoño en junio

Tras el récord de temperaturas alcanzado el pasado mes de mayo, el verano meteorológico comienza en Extremadura con algunas lluvias, tormentas y viento fresco. Ayer no se superaron los 27 grados y para este jueves, aunque hará algo más de calor, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan que los termómetros no superarán los 30 grados. Es la máxima que se prevé en Don Benito entre las cinco y las seis de la tarde; en Mérida y Badajoz se quedarán en 26 y Jerez de los Caballeros no superará los 23. Todo ello después de haber alcanzado, el pasado 20 de mayo, el récord de 39,4 grados en la capital autonómica, la temperatura máxima para este mes en la región en los últimos 20 años.

El motivo de este nuevo cambio es una borrasca atlántica que ha dejado lluvias intensas los últimos días en Galicia, Asturias y Canarias. Durante los próximos días seguirá activa en el noroeste e inyectará aire fresco a buena parte del oeste peninsular y del archipiélago canario, que se mantienen (y seguirán al menos hasta el domingo) con temperaturas más frescas de lo que cabría esperar para esta época del año. Mientras, en la mitad oriental y Baleares suben las temperaturas, y además con probabilidad de calima por la llegada de polvo africano en suspensión. Entre 4 y 6 grados menos La parte más activa de la borrasca rozó ayer Extremadura, que anotó temperaturas entre cuatro y seis grados por debajo de las registradas el martes. Las nubes fueron las protagonistas de la jornada y en algunos puntos dejaron incluso precipitaciones, aunque no de forma generalizada ni abundante. Tornavacas y Plasencia figuran como las más lluviosas en los registros de la Aemet con 1,4 y 1 litro por metro cuadrado, respectivamente. El comienzo de este mes de junio contrasta con el caluroso mes de mayo que ha registrado Extremadura, donde se han superado los 30 grados en varias jornadas, destacando como las más calurosas el pasado día 20 (récord de los últimos 20 años) y también el sábado 28. Según datos del centro territorial de la Aemet en Extremadura, la temperatura histórica media registrada para el mes de mayo es de 25 grados y en el que acaba de terminar ha rondado los 29. «Esto quiere decir que cada día ha hecho cuatro grados más de lo que cabría esperar», explicaba el delegado territorial de la Aemet, Marcelino Núñez, a este diario. Aunque el verano astronómico no comienza hasta el 21 de junio, en Meteorología ya a partir del 1 de junio se habla de la nueva estación: los meses de verano para los registros meteorológicos son junio, julio y agosto. A partir del 1 de septiembre ya es otoño meteorológico. Las previsiones de la Aemet apuntan a un verano con sus altibajos, unas semanas con temperaturas elevadas y otras más frescas. Como da cuenta este inicio de junio, que una vez más vuelve a confirmar al refranero español.