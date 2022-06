La Federación Extremeña de Caza ha estado presente en las últimas semanas en diferentes foros de debate y análisis del mundo rural entre los que destacan el Foro del Medio Rural celebrado el pasado lunes en Badajoz, y en el que se analizó la importancia de la caza en la conservación de los ecosistemas y la sostenibilidad del mundo rural.

El encuentro se celebró en la sede de la Real Sociedad Económica Extremeña Amigos del País, entidad organizadora, y contó con la presencia y participación del presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, y del presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo.

En este sentido, Gallardo aprovechó la oportunidad para destacar que la caza, el sector cinegético del siglo XXI, es un sector innovador, comprometido, trabajador y sostenible, “dispuesto a dar mucho más de lo que recibe y absolutamente distinto de la imagen que el sectarismo ideológico que ecologistas y animalistas quieren vender”.

En su exposición, José María Gallardo reflexionó sobre la idea de que en pleno siglo XXI y en cualquier país europeo, para cazar primero hay que gestionar y cumplir con unos parámetros técnicos de sostenibilidad, de aprovechamiento sostenible de «nuestros recursos, en este caso de las especies cinegéticas».

Aseguró el presidente de la Federación Extremeña de Caza que es la propia Ley de Caza de Extremadura la que impulsa y consolida como objetivos fundamentales la planificación cinegética y el fomento de las especies y de su calidad. La legislación autonómica establece un modelo sostenible, que integra el aprovechamiento cinegético y la conservación del medio natural, asegurando el uso sostenible de los espacios y el aprovechamiento ordenado y racional de las especies.

En palabras de Gallardo, «de esta forma las especies de caza se transforman en recursos, en recursos cinegéticos para cazadores, profesionales, organizadores, y gestores, que permiten, a través de la legislación existente, el desarrollo económico sostenible de nuestro medio rural, así como el cumplimiento de fines de carácter cultural, deportivo, turístico y social».

La caza, una actividad reglada

Así, el presidente de Fedexcaza señaló que la caza se constituye como una actividad ‘hiperreglada’, donde más de una veintena de normas europeas, nacionales y autonómicas la regulan directamente o influyen sobre ella. Directrices de Gestión de Caza Sostenible en Europa, Directivas de Aves y de Hábitats, Carta Europea sobre Caza y Biodiversidad, Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Ley de Montes, etc.

La propia Directiva de Aves reconoce plenamente la legitimidad de la caza de aves silvestres como forma de aprovechamiento sostenible. La caza es una actividad que aporta considerables beneficios sociales, culturales, económicos y medioambientales en las distintas regiones de la Unión Europea.

Y todo ello, destacó José María Gallardo, «ha dado como resultado que España y Extremadura, con un 80% de media de su superficie bajo alguna figura de gestión cinegética, tengan los espacios mejor conservados de Europa. Sin ninguna duda gran parte de culpa la tienen los gestores cinegéticos que invierte ingentes cantidades de dinero propio en la conservación de esos espacios naturales que gestionan».

Y tampoco es casualidad que, a escala europea, España sea uno de los países que posee una de las cifras absolutas más importantes de población cazadora, si bien en términos relativos hay países que superan a España en número de cazadores por 1.000 habitantes, como por ejemplo los países nórdicos e Irlanda, que se sitúan a la cabeza.

Además, Gallardo dijo que «es innegable que existe una parte radical de la sociedad, abolicionista de nuestra cultura, que no comparte nuestra forma de entender la vida y comprender la naturaleza. No sería ningún problema siempre que nos respetaran. Paradójicamente estos opositores a la actividad cinegética no parecen afectados, o no parece importarles, los daños que infringen al medio ambiente actividades desarrollistas o agrícolas, como desecaciones y drenajes o fumigaciones…».

Entre otras reflexiones, el presidente de Fedexcaza relató que los cazadores forman parte de la vida diaria de muchas personas y aunque «no lo creas, indirectamente, nuestro trabajo redunda en tú beneficio. Cuando te desplazas por carretera, o cuando comes una pieza de cerdo o de vaca, o tomas una copa de vino y un poco de pan y aceite, o simplemente cuando disfrutas del paisaje y dehesa extremeña paseando por un camino. Sin la caza sería impensable el mantenimiento del equilibrio entre especies animales y la superpoblación animal limitaría gravemente las especies vegetales e induciría una catástrofe en la cadena trófica», enfatizó.

Por otra parte, mañana está previsto que el presidente de la Federación Extremeña de Caza participe también en las Jornadas Técnicas de Oportunidades en el Medio Rural de la provincia de Cáceres que se celebrará en el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear de Cáceres. Gallardo interviene en el bloque sobre Diálogos sobre la realidad y el futuro del entorno rural de la provincia cacereña donde pondrá en valor la caza y la gestión cinegética en el mundo rural.