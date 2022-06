Una integración que trae cola

A inicios de la pasada semana, Unicaja Banco dio por completada la integración tecnológica y operativa de Liberbank, un proceso que ha conllevado la migración de más de 200 millones de documentos digitalizados pertenecientes a 1,8 millones de clientes de la entidad absorbida. Decenas de miles de ellos están en la región, la mayoría antiguos impositores de la desaparecida Caja Extremadura. Igualmente, la unificación ha implicado integrar 575 oficinas en la red conjunta y 1.249 cajeros automáticos.

No obstante, el proceso también se ha traducido en largos tiempos de espera en sucursales y cajeros, problemas para acceder y manejarse con la banca electrónica, o algunas incidencias con nóminas y pensiones. Sindicatos del banco, por su parte, lamentan la sobrecarga de trabajo que afronta la plantilla y las situaciones de tensión que han tenido que soportar en ocasiones los trabajadores por la disconformidad de los clientes, especialmente en los últimos días, coincidiendo con el cobro de salarios y prestaciones.

«La situación que estamos viviendo en las sucursales es de mucho estrés. Hay colas en las oficinas, con gente enfadada porque no puede acceder a la banca ‘on line’ o que viene a hacer una consulta y no puede entrar porque está la puerta llena. No damos abasto a atender todas las incidencias», lamenta un responsable del sindicato Cesica de la red de oficinas de Unicaja en la región. «Y todo se junta con un programa que apenas dominamos todavía y que no nos permite ir con la misma rapidez que antes. Como esto siga así mucho tiempo, la situación es inaguantable», agrega este representante de los trabajadores, para quien «se ha hecho una integración tan rápida que a muchos clientes [de Liberbank] no se les han trasladado las condiciones particulares que tenían y lo están descubriendo ahora. Todo esto nos han dicho que está en vías de solución pero, mientras tanto, el marrón nos lo comemos nosotros».

Uno de los motivos de inquietud entre los clientes ha venido motivado por el ingreso de las pensiones, cuya operativa ha cambiado para los perceptores llegados de Liberbank . «Tenemos una clientela mayor acostumbrada a cobrar el 25 de cada mes y que, les hiciese falta o no, muchos de ellos venían ese día para actualizar su cartilla o a hacer alguna gestión», explica. Ahora, sin embargo, se ha adoptado el modelo que se venía aplicando en Unicaja Banco, de forma que no se hace el apunte contable en la cartilla, lo que ha generado «nervios» entre los pensionistas que no han visto reflejado el dinero en sus cuentas, aunque ya estuviese en ellas, y no sabían «si habían cobrado o no».

A este respecto, desde el banco se aclara que el importe de la pensión está disponible tres días hábiles antes de su abono oficial, tanto para obtener efectivo, como para la atención de cualquier recibo. De esta manera, aunque el cliente no vea el abono hasta el último día hábil del mes, «podrá realizar, si no tuviera disponible suficiente y de forma gratuita, reintegros en efectivo en cajeros y ventanilla de oficina, pagos con tarjeta, cargar cuotas de préstamos y transferencias, además de abonar recibos domiciliados hasta el importe total de la pensión. Más allá de que no se visualice en la libreta, a efectos prácticos no hay ninguna diferencia».

En cuanto a los retrasos que pueda haber habido a la hora de cobrar nóminas, la entidad con sede en Málaga aseguró ayer que «la situación es de plena normalidad, habiéndose resuelto con agilidad las dudas lógicas que han planteado los clientes con el proceso de envío de ficheros de nóminas a través de la nueva plataforma».

«Desde el comienzo de la integración informática estamos asistiendo a un panorama desolador en las oficinas», críticaba hace unos días el sindicato CSIF en Unicaja Banco a través de una circular, en la que afirmaba que los tiempos de espera han aumentado «exageradamente» y que se han «multiplicado» las quejas de los clientes. El responsable en Extremadura de CSIF Unicaja, Santiago Peña, reconoce que problemas similares a los que se han producido estas últimas semanas «ocurren siempre en todas las integraciones informáticas cuando dos bancos se fusionan» y que estos se prolongan hasta que todo el proceso «culmina». No obstante, también señala que «hay muchos empleados que están saturados» y oficinas que están soportando «excesivas cargas» de trabajo.