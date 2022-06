Cuenta atrás para los 120.000 extremeños en el ‘cártel de coches’

«Esto no es presentar una reclamación y que me den mis 2.000, 3.000 o 5.000 euros. Es más complicado. Y a muchas personas, cuando les explicas cómo hay que reclamar en el caso del 'cártel de los coches', se desengañan y prefieren no meterse en este tema», dice Roberto Serrano, de la Unión de Consumidores de Extremadura (Ucex). Por eso la cifra de posibles reclamaciones es tan escasa en proporción a los posibles afectados: se calcula que hay unos 10 millones de afectados en España y unos 120.000 en Extremadura, según los datos de matriculaciones de esos años. Las cifras de reclamaciones hasta el momento se quedan muy lejos de esos datos y suponen poco más del 10% de los posibles perjudicados por esa práctica, unos 1.500 en la región.

La Agrupación de Afectados del Cártel de Coches (AACC) está impulsando una demanda colectiva a nivel nacional con miles de perjudicados de los que 1.290 son de Extremadura, según los datos facilitados. Hay 530 Cáceres y 760 de Badajoz «aunque es posible que finalmente esta cifra crezca, ya que día a día llegan nuevos afectados», señalan desde este colectivo que gestiona las reclamaciones del grueso de los afectados. Pero no es el único. Se estima que los precios se inflaron entre un 10% y un 15% y eso es lo que se está reclamando La Ucex tramita alrededor de medio centenar de reclamaciones también en la región y ha recibido un centenar de consultas relacionadas con el caso del cártel de la automoción que descubrió la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) en 2015 y que derivó en una sanción millonaria a las marcas que compartieron información entre 2006 y 2013 sobre descuentos, precios o lanzamientos; por alterar el mercado y la libre competencia. La cascada de sentencias posteriores del Tribunal Supremo a las distintas marcas avalan el perjuicio que esa práctica causó de forma global al mercado, y es el punto de partida para poder «individualizar el daño» ahora entre los afectados. Lo difícil es demostrarlo. El plazo se acaba «Lo más importante es conservar la factura para poder acreditar el momento de la compra y el importe», apunta Serrano. Es el documento que muestra de una forma más precisa el impacto por esta práctica en el momento de la compra del coche, puesto que se estima que los precios se inflaron entre un 10% y un 15%. También podrían ser válidos los documentos de la financiación del coche (si se optó por acogerse ese modelo para pagar la compra), el comprobante de la trasferencia de compra, o bien el modelo 576 (impuesto de matriculación) o el impuesto de circulación. «En realidad basta con cualquier documento que acredite la compra del vehículo y por cuánto se compró», apunta Angélica Ortega, abogada de Cáceres que está gestionando las reclamaciones de unos 200 afectados de la región. El problema es que han pasado entre 9 y 14 años de estas compras. «Lo normal es que la gente no guarde la documentación tanto tiempo», reconoce el dirigente de la Ucex. «Las empresas juegan en un mercado libre y siempre pueden ir en contra para favorecer sus intereses» Pedro Brufao - Profesor de Derecho Administrativo en la Uex «No es presentar una reclamación y que me den mis 2.000, 3.000 o 5.000 euros. Es más complicado» Roberto Serrano - Ucex «La respuesta de las empresas a las reclamaciones es negativa. No van a admitir el daño del cártel» Angélica Ortega - Abogada El tiempo juega en contra y algunos de los afectados están recurriendo a solicitar duplicados de estos documentos, que podría ser válidos. Pero muchos de los concesionarios evitan hacerlo y tampoco hay opción en Agencia Tributaria (AEAT). «Nos llegaron muchas consultas, pero la indicación que se nos dio es que no había que emitir ninguna copia porque habían transcurrido más de cinco años en todos los casos y por tanto había prescrito», reconoce un trabajador de una de las oficinas de la AEAT en la región. Desde el punto de vista judicial, no hay datos sobre si hay procesos en marcha en Extremadura y las reclamaciones (un goteo en distintos despachos de abogados y otras a través de una asociación que impulsa una demanda colectiva) son únicamente una pequeña punta del iceberg. Son además el primer paso para paralizar el plazo de un año que tienen para actuar antes de que el caso prescriba. La fecha es distinta en función de la marca de coches porque el plazo comenzó a contar tras el fallo del Supremo. «Hubo práctica colusoria» Ahora mismo estarían a tiempo de reclamar los afectados de Nissan (hasta el 7 de junio), Honda (17 de septiembre), Mercedes (29 de septiembre), Opel (5 de octubre) y Toyota y Lexus (1 de diciembre). Por el contrario han prescrito los plazos de firmas como Wolkswagen, Skoda, Seat, Audi, Citroen, Renault, Volvo, Ford o BMW; aunque no todos los abogados comparten esa lectura en base al por el ‘principio de solidaridad’. Desde la AACC consideran que «aún están a tiempo de reclamar, aunque hayan pasado los plazos de prescripción». «Se están mandando a las distintas marcas pero la respuesta siempre es negativa. Es normal, no van a asumir que han causado un daño al consumidor, incluso aunque reconozcan su participación en el cártel», dice la abogada. Aun así la reclamación ya detiene el reloj, para preparar el informe pericial que debe acreditar el daño ante un juez. «Habrá que ver cómo van los juzgados dirimiendo estos casos de responsabilidad. El daño general está acreditado y ahora se trata de probar que los compradores sufrieron ese daño al adquirir su vehículo», dice Pedro Brufao, profesor de Derecho Administrativo y experto en Derecho de la Competencia de la Uex. Recuerda que «la enorme retahíla de sentencias del Supremo corroboró que hubo una práctica «colusoria», es decir, que en lugar de competir entre ellas, las empresas pactaron, contraviniendo «algo sagrado en los tratados de libre competencia», recuerda el experto. Pero apunta también que este tipo de prácticas ilícitas son más o menos habituales: «las empresas juegan en un mercado libre en el que siempre está el riesgo de ir contra el mercado para favorecer sus propios intereses. La jurisprudencia española y europea es muy abundante, pero las autoridades no llegan a 20% de lo que puede haber porque además son procesos largos y complicados».