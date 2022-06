Conseguir una fábrica de baterías en España fue uno de los primeros compromisos de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Cuatro años después, con la ayuda de los fondos Next Generation, cuenta con dos proyectos, uno de ellos en Navalmoral de la Mata, y eso evidencia, subraya, que «España tenía la capacidad de hacerlo».

Acciona y Envision anunciaron el viernes la instalación de una fábrica de baterías en Extremadura. ¿Estuvo el Gobierno implicado?

A Acciona y Envision los pusimos en común cuando vimos que Envision tenía interés por invertir aquí. Para nosotros era importante tener un partner español en todos los proyectos. Tenemos no solo al grupo Volkswagen, que en marzo anunció la primera gigafactoría en Sagunto (Valencia), sino que contaremos con una segunda en Navalmoral de la Mata (Extremadura). Esto demuestra que solo había que encontrar los instrumentos financieros y a los actores.

Acaba de finalizar la convocatoria de proyectos. ¿Cuántas compañías se han presentado?

Esta semana conocíamos la incorporación del grupo Renault también al PERTE, Mercedes, Stellantis, Irizar.... En total se han presentado 13 proyectos tractores, de 13 agrupaciones, con un presupuesto a ejecutar de 5.927 millones. El proceso se resolverá antes de que termine el año.

En la carrera por el coche eléctrico, ¿hay ganadores y perdedores?

Yo no lo creo. Los proyectos vertebran el territorio. En el caso del grupo Volkswagen, la inversión no solo se hace en Sagunt, sino en nueve comunidades. Entre los grandes beneficiarios están las dos plantas que tiene en nuestro país, en Martorell y Navarra, donde claramente vamos a cambiar todas las plataformas para convertirlas en eléctricos. En cualquier caso, la localización de la fábrica de baterías es un tema en el que no hemos influido, solo hemos acompañado a las firmas para elegir la mejor ubicación. El reto ahora era que Extremadura tuviera un proyecto industrial porque estaba desconectándose un poco. Pero ganan todas las regiones y gana el sector porque nos situaremos a la vanguardia de todo este cambio.

Hasta no hace mucho había reticencia social a la extracción de litio de la mina de Cáceres. ¿Qué ha cambiado?

Había reticencias no a extracción, sino a que solo hubiese extracción. Ahora hablamos de una cadena de valor que se va a crear en Extremadura. Que haya un desarrollo de capacidades industriales cambia por completo el paradigma. Solo la fábrica de baterías son 3.000 empleos y, por lo tanto, la recepción de la sociedad extremeña espero que sea positiva.

Por ahora habrá dos fábricas de baterías en España. ¿Alguna más?

Dos es un éxito. Con la primera ya estábamos todos satisfechos.

Pedro Sánchez ha ido a Davos a buscar inversores para el PERTE de chips. ¿Los ha encontrado?

Es mucha la ambición pero pocos los actores porque apenas hay tres fabricantes de semiconductores de menos de cinco nanometros. No partimos de cero. De hecho, Intel ya anunció que iba a hacer una primera inversión de 200 millones de euros en el supercomputador de Barcelona. Tenemos 11 proyectos que está evaluando la Comisión Europea en el ámbito del IPCEI de microelectrónica y el más ambicioso es el de Barcelona. Las reuniones de Davos fueron constructivas. Estuvieron Intel, Cisco, Qualcom... Creemos que uno de los ecosistemas que se pueden generar en torno al PERTE chip puede estar en Galicia. Otro estará en Cataluña y otro en Málaga. Quizá haya más, pero esos tres clusters los hemos identificado como punto de partida para trabajar ya a mayor escala.

¿Qué expectativas tienen de llegada de turistas este verano?

Vamos a recuperar los niveles precovid mes a mes. Otra cosa es el cierre del año, creo que en gasto sí estaremos en niveles de prepandemia, pero en volumen tendremos que esperar todavía a 2023.

¿Y en julio y agosto recuperaremos ya a todos los turistas?

Yo me iría más a otoño. Como pasó en 2021, alargaremos la temporada con octubre y noviembre, pero hay que ser prudentes en un contexto de guerra, con la inflación como un elemento que puede restar competitividad y reducir el número de días que se viaja.

¿Por qué no hay un PERTE para el turismo?

Sí lo hay, el Plan de Competitividad y Modernización del sector turístico, que con 3.400 millones es la cuarta inversión más importante del plan de recuperación.

Los hoteleros valencianos se han quejado de la quiebra que supone mantener los precios del año pasado en el programa del Imserso. ¿Es suficiente el precio actual?

No depende de Turismo, sino del de Asuntos Sociales. Nosotros hemos sido aliados para trasladar nuestra visión de cuál era el trabajo desde el punto de vista del modelo turístico, que tiene que apostar por la calidad. Es un programa exitoso pero debe modernizarse y nosotros compartimos la reclamación de los hoteleros de que hay que actualizar los precios.