¿Qué misterio encierra el clavel que llevan los danzantes del Corpus Christi de Fuentes de León? ¿Qué se siente al subir la cuesta del Monturio? Si quieres conocerlo y disfrutar de una de las fiestas más auténticas de Extremadura ven a Fuentes de León y descubre esta fiesta que aspira a ser de Interés Turístico de Extremadura. Motivos le sobran a este sobrecogedor y participativo acontecimiento que se pierde en la noche de los tiempos. Este año se espera la visita de los técnicos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por lo que los vecinos van a dejarse la piel en esta edición.

Las fiestas del Santísimo Corpus Christi son un emblema y un elemento característico de la población de Fuentes de León. Esta fiesta religiosa celebra la eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo sesenta días después del domingo de Resurrección y teniendo como día clave el jueves. El Corpus Christi 2022 se ubica el 16 de junio, celebrándose desde el martes 14 hasta el lunes 20 de ese mismo mes y año. Apunta estas fechas y acércate a Fuentes de León a vivir una tradición ancestral que te sorprenderá. Victoria Carranza, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Fuentes de León explica que “después de dos años sin poder celebrarla se encaran las fiestas del Corpus Christi con mucha ilusión sobre todo para dar impulso a un sector tan afectado como es el turístico”.

Uno de los días más señalados es el martes 14 de junio, el llamado Día del Tambor que marca el comienzo de las fiestas en Fuentes de León. Sobre las ocho de la noche, todos los vecinos se dirigen a un punto de encuentro, la explanada Mafla. Allí coinciden las peñas de Las Zagalas del Tambor, una peña femenina, así como otra masculina. Allí se reparte el dulce típico, las perrunillas, tanto abizcochadas como comunes, aguardiente para los mayores y refrescos y golosinas para los niños. Un tamborilero encabeza la comitiva y se dirige a la calle Monturio mientras todos bailan al son del tambor. “Es un vistoso arranque de la fiesta. Los niños reciben en las escuelas un tiquet denominado papeleta del tambor”, explica la concejala de Turismo.

A las once de la noche en la caseta municipal se pronunciará el pregón de las fiestas del Corpus a cargo de la Cofradía Sacramental del Santísimo Corpus Christi. Posteriormente se coronan las Reinas y Damas de las Fiestas. La jornada culmina con una verbena con la Orquesta Atlántida.

Programa

El miércoles 15 de junio a las siete de la tarde actúa el mago Fernando Flores, habrá DJ infantil y sorpresas. El cartel taurino se presenta a las diez de la noche en el salón de peñas y el Trío Armonía Show pone el broche musical.

Otra de las fechas marcadas en rojo en el calendario es la del jueves 16 de junio. La banda de Cornetas y Tambores de Fuentes de León tocará a diana. La misa será a las 11,30 horas y a su término se inicia la procesión del Santísimo precedida por las Cofradías con sus estandartes, acompañados por la Banda de Música y Danzantes. La matiné en la caseta municipal corre a cargo de Orquesta Taconazo y Olé y por la noche le toca el turno a Nuevo Cobalto Show.

El viernes 17 de junio a la una de la tarde comienza la gala de la tercera edad con una revista de variedades en la que actuará Fany Ortiz, la pareja de baile Dale Mambo y el mago Sergio Barquilla. Por la noche, será la Orquesta Passiones la encargada de poner música a la velada.

El sábado 18 de junio los toros son protagonistas. El ganado que se lidia por la tarde se desencajonará a la una. Habrá matiné con Trío Armonía y actuarán los Danzantes Infantiles. Habrá rejoneo con un cartel espectacular con Andy Cartagena, Sergio Galán y Andrés Romero, a las siete y media.

La Orquesta La Rebelión ameniza la velada en la caseta municipal.

El domingo 19 de junio a las 19.00 horas habrá una misa con panegírico de la eucaristía y procesión del Santísimo, exactamente igual que la del martes. A las doce de la noche habrá un espectáculo de fuegos artificiales en la plaza de toros. La orquesta de esa noche es Onda Sonora.

El lunes 20 de junio habrá charangas con Los del Barrio y un espectáculo de recortadores y forcados.

Historia de una fiesta

La documentación archivística estudiada nos ubica la fiesta del Corpus a comienzos del siglo XVIII, pero siempre haciendo referencia a su origen “desde tiempos inmemoriales”.

Las fiestas del Corpus Christi no se pueden entender como tal sin su núcleo principal que es la Cofradía Sacramental de Fuentes de León. Esta agrupación era la encargada de sufragar todos los gastos de esta celebración, en especial del pago y mantenimiento del grupo de danzantes, elemento característico y único de esta localidad.

Los danzantes son uno de los elementos característicos de la fiesta. Durante la misa danzan delante del Santísimo y en la procesión, luciendo un vistoso y colorido traje. Bailan con un clavel en la boca. La tradición y la leyenda explican que ese clavel es el elemento que les da fuerzas para bailar durante toda la jornada.

Según los archivos de la Cofradía analizados por la historiadora local María Luisa Sánchez García, se deduce que en un origen la vestimenta la conformaba toneletes, chupas, enagüillas o faldas cortas y vaporosas. Cambiando en 1803 al traje que utilizan actualmente: sombrero, chapeta y pantalón rodillero, banda y cinturón, medias blancas, zapatos de cuero, castañuelas y cascabeles.

Algunos investigadores indican el nacimiento y origen de la danza como pagano. Pero, posteriormente apropiado por parte de la Iglesia Católica, atribuyéndole así un carácter religioso.

En lo que se refiere a la coreografía y música es efectuada por los seis danzantes y el manijero. Se encuadra dentro de las danzas de tradición paralitúrgica y de paloteo, presentando rasgos claramente arcaizantes, escasamente contaminados por el paso del tiempo y por fenómenos sociales de distinto signo. Este grupo tan sólo efectúa la danza el jueves del Corpus y el domingo de la Octava, creando así gran interés y expectación.

La tradición del Corpus tiene más de 287 años de antigüedad según los datos extraídos de los archivos parroquiales y municipales. Apreciando una vinculación directa con la Cofradía Sacramental y con el Ayuntamiento de la localidad (a partir de 1906).

Las fiestas del Santísimo Corpus Christi se desempeñan durante siete días, cada uno con características diferentes, pero formando un conjunto importante en cuanto a valor cultural y turístico.

Tú también puedes formar parte de la historia de esta festividad. ¿Será Fuentes de León tu próximo destino? Ver para creer...

Formar parte de la población de Fuentes de León es una de las mayores bondades que se puede otorgar. No nos referimos sólo a los hijos nacidos entre sus calles, sino también a aquellos que deciden acoger esta bella localidad como su villa adoptiva. Quienes sienten, viven y sueñan con elevar Fuentes de León al lugar que le corresponde y hacerlo más próximo a todo aquel que aún no lo conoce.

Se crea un sentimiento y un vínculo muy arraigado, centrado principalmente en nuestros Orígenes y en nuestra historia. Fuentes de León es la cuna de Extremadura, albergando en sus cuevas los restos de homínidos más antiguos de esta comunidad autónoma. Pero, además, cuenta con una larga trayectoria e interesante festividad que se ensalza cada año, el Santísimo Corpus Christi.

Peñas, procesiones, fiestas, orquestas, danzas... son miles los atributos y razones por los que se debe visitar el Corpus Christi de Fuentes de León. No descubrirán un sentimiento igual al que se genera al subir la cuesta del Monturio y observar cómo se concentran, al son del tamborilero, personas de todas las edades y diferentes puntos geográficos. Los pies no pueden controlar esa bella melodía e, incluso sin conocerla, comienzan a danzar hasta su llegada a la plaza.

No encontrarán una mejor razón para madrugar el jueves del Corpus, más que para escuchar la banda de cornetas y tambores tocando diana y, horas después, observar con lágrimas en los ojos de la emoción a siete hombres que, ataviados como indica la tradición, danzarán acompañando al Santísimo. Todo ello en la solemne procesión que muestra a todo el que lo desee la riqueza artística a nivel de tallas e imágenes religiosas.

Los eventos taurinos marcan un distintivo en la celebración, realizándose dos festejos mayores y dejando ver la grandeza del toreo y la clase de su fiesta.

La verbena y el jolgorio inundan las plazas y calles. Fonteños, forasteros, todos conviven durante siete días de gloria, de alegrías, de tradición, de pasión.

Sentimiento fonteño, sentimiento del Santísimo Corpus Christi. ¡Cuántas personas disfrutaron de él! Y nosotros herederos de nuestro pasado ¿no vamos a hacerlo, lo vamos a dejar en el olvido?

Como bien indicó Castelao: “la verdadera tradición no emana del pasado, ni está en el presente, ni en el porvenir; no es sirviente del tiempo. La tradición no es la historia. La tradición es la eternidad.”

Ven y goza con nosotros de la eternidad. Te esperamos...

