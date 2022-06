Mañana arranca la EBAU

Los alumnos extremeños se enfrentan entre mañana y el jueves a la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la tercera en pandemia. Este año se han matriculado 5.271 estudiantes (un 6% menos que la pasada convocatoria). Se desarrollará en 15 sedes, cuatro menos que en las dos ediciones anteriores pero tres más que en prepandemia, repartidas entre Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena, Llerena, Zafra, Plasencia, Navalmoral de la Mata y Almendralejo.

Será la tercera EBAU del coronavirus pero ya sin restricciones. Se eliminarán así los aforos en las aulas, que volverán al 50% habitual en prepandemia, aunque entre los alumnos se mantendrá una distancia de 1,5 metros, pero no como medida sanitaria, sino para evitar que copien. Y se permitirá examinarse de manera presencial a los positivos. Para ellos se habilitará un aula covid en cada sede, en las que se extremarán las medidas de ventilación cruzada e higiene. Su uso no será un requisito obligatorio, sino que este espacio simplemente se pondrá a disposición de los contagiados que quieran aislarse del resto de compañeros. Para hacer uso de las mismas deben comunicar su contagio al responsable de la sede.

Por primera vez en la era covid no se repetirán los exámenes. Así, si un infectado por coronavirus presenta síntomas graves que le impidan desarrollar la prueba de forma presencial, deberá esperarse a la convocatoria extraordinaria de julio. Esa es la forma de actuar con cualquier otra enfermedad. «Es igual que cuando no había covid. Entendemos que el coronavirus ahora es como si se tiene un accidente que impide ir al examen, no se repite», afirma el rector de la Universidad de Extremadura (Uex), Antonio Hidalgo.

En la EBAU del 2021 se repitieron los exámenes a 12 alumnos de la convocatoria ordinaria y a otros seis de la extraordinaria por haber dado positivo en covid (en el 2020, justo después del confinamiento, no hubo aplazamiento de exámenes). «Las repeticiones suponen poner distintos exámenes y eso genera muchas tensiones, sobre todo en las carreras muy solicitadas», reconoce el rector de la Uex. La universidad, no obstante, se adapta a cada situación. Ha habido años en los que se han desplazado incluso a hospitales para que un estudiante ingresado realizara el examen el mismo día y a la misma hora que lo estaban haciendo el resto de extremeños. «Una vez se desplazó un vigilante a un hospital para que un alumno que se había roto una pierna pudiera hacer el examen», recuerda Hidalgo.

No habrá normas covid, pero sí se recomendará «encarecidamente» el uso de la mascarilla en el interior de las sedes y en las zonas comunes. Y se regulará el acceso a las mismas para evitar masificaciones. Solo se permitirá entrar a los alumnos que vayan a examinarse y a los profesores que los acompañen; se pedirá a los familiares que los esperen fuera.

Con un suspenso

Más allá del covid hay pocas novedades. Se mantendrán las facilidades que se impusieron en 2020: exámenes con más opciones a la hora de elegir las preguntas y cada comunidad decidirá el número de cuestiones y los contenidos. Los estudiantes, además, podrán presentarse a las pruebas con una asignatura de Bachillerato suspensa.

La prueba comenzará mañana martes 7 de junio a las 10.00 horas con Lengua Castellana y Literatura. Ese primer día habrá también Inglés, Física e Historia de la Filosofía. Y continuarán el miércoles y el jueves, mañana y tarde. Las notas se publicarán el 17 de junio.

Por su parte, la prueba extraordinaria se celebrará del 5 al 7 de julio y las notas se conocerán el día 14. A partir del 17 de junio comenzará el plazo para inscribirse en la Uex. El rector, Antonio Hidalgo, espera seguir ganando alumnos, la tónica desde que comenzó la pandemia. Este curso se matricularon 3.850 estudiantes a uno de los grados que oferta la Universidad de Extremadura, en el anterior fueron 3.827 y en el curso 2019/2020, 3.754.

La crisis sanitaria se baraja como una de las causas de este incremento. «La pandemia es una de las variables. Esa euforia por irse a otro distrito está desapareciendo», señala el rector. A lo que s une, añade, la matrícula gratuita que ofrece la Uex por asignatura aprobada en primera convocatoria y que vivir en Extremadura es «mucho más barato» que en Madrid, Salamanca o Sevilla, las principales competidoras. Esta semana se enfrentarán también a la EBAU Cantabria, Murcia, Madrid, Galicia, Navarra, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Asturias y Canarias.