Extremadura, la segunda región en la que menos parejas rompen

Extremadura es la segunda región en la que menos parejas rompen. Al menos de forma oficial. Según se extrae de los datos del servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre enero y marzo de este año se presentaron en los juzgados de la región 45 demandas por disoluciones matrimoniales por cada 100.000 habitantes, la segunda cifra más baja de todo el territorio nacional, por detrás solo de Castilla y León, con 41 demandas.

Por el contra, Canarias es la comunidad en la que más matrimonios cesan su convivencia, con 63 demandas recibidas por cada 100.00 habitantes, seguida de la Comunidad Valenciana (58), Murcia (57), Baleares y Andalucía (56) y Asturias y Cataluña (55). Por detrás están Castilla la Mancha (53), Galicia (51), Madrid y Aragón (49), País Vasco y La Rioja (48) y Navarra (47).

Según la estadística del CGPJ las demandas presentadas en los juzgados de la región han caído un 22,1% en cuatro años. Así, entre enero y marzo de este 2022 se tramitaron 472 disoluciones matrimoniales, teniendo en cuenta las separaciones, los divorcios y las nulidades matrimoniales; mientras que en el primer trimestre del 2019 fueron 606. Estas demandas han caído también un 7,5% en un año, porque entre enero y marzo del 2021 fueron 509 las parejas que tramitaron su separación en los juzgados. Las disoluciones presentadas en los primeros meses de 2022 son incluso menores que las que hubo en el 2020 (488), con el país confinado.

La mayor parte de las separaciones se produjeron en la provincia de Badajoz, el 66,53% del total

En la región, la mayoría de las disoluciones son consensuadas entre ambas partes. En total se tramitaron 303 demandas de separación o de divorcio de mutuo acuerdo entre los cónyuges, el 64,19% de todas las denuncias que se presentaron. Además, el 95,13% de las parejas optaron por la fórmula del divorcio (449), tanto consensuado (284) como sin acuerdo (165), frente a la separación. De esta última modalidad se tramitaron en los juzgados 22 denuncias, 19 acordadas entre las partes, y tres sin acuerdo. Además de una nulidad matrimonial.

De la estadística se extrae asimismo que los pacenses rompen más que los cacereños. De hecho, el 66,53% de las demandas tramitadas en los tribunales se presentaron en la provincia de Badajoz (314); frente a las 158 de la provincia de Cáceres (el 33,47%). La única nulidad matrimonial materializada en Extremadura se aprobó también en la provincia de Badajoz. En Cáceres solo se ha tramitado una en los últimos siete años y fue en el 2015. En Badajoz se han materializado ocho desde 2015.

Tendencia a la baja

La tendencia a la baja en las disoluciones matrimoniales se viene observando en los últimos cuatro años. En Extremadura en todo 2021 se separaron 1.950 parejas. Ese fue el único año en el que crecieron, aunque de forma casi insignificante. En ese periodo se presentaron en los juzgados un 1,59% más de demandas que en 2020, cuando se tramitaron 1.919, teniendo en cuenta además que ese año los juzgados se encontraban prácticamente paralizados por el confinamiento. En 2019 pidieron separarse 2.219 parejas, un 12,12% más que en 2021. En total, en España entre enero y marzo de este 2022 se presentaron 25.261 demandas para divorciarse.

También han caído en la región las demandas de modificación de medidas consensuadas. Entre enero y marzo se presentaron 84, lo que supone una bajada del 5,6%. Por contra, las demandas de modificación de medidas no consensuadas (175) han aumentado un 4,8% respecto al mismo trimestre de 2021. Por su parte, las 181 demandas de modificación de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas se han reducido en un 6,7% y las no consensuadas (118), en un 13,92%.

Un divorcio cuesta entre 500 y 15.000 euros, según si es de mutuo acuerdo o no

El precio de un divorcio oscila entre los 500 y los 15.000 euros de media, dependiendo de si se trata de una disolución matrimonial de mutuo acuerdo, exprés o contencioso, o si se tienen hijos. A esta cantidad habría que sumar después los gastos de manutención de los hijos, el reparto de vienes y el alquiler o compra de una segunda vivienda.

Aunque se trate de un divorcio consensuado será necesario contratar a un abogado y a un procurador, lo que supondrá un desembolso de entre 500 y 1.200 euros, pero se puede compartir el mismo letrado. El divorcio exprés oscila en unos 500 euros para cada uno de los cónyuges y se realiza ante notario si el matrimonio no tiene hijos menores de edad. Por último, el divorcio por lo contencioso (no consensuado) oscila entre los 1.500 y los 15.000 euros, dependiendo de si se presentan informes, se recurre,...