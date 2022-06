La Fiscalía archiva la denuncia de la Junta por los vídeos de Monfragüe

La Fiscalía de Extremadura ha decidido archivar las diligencias incoadas a raíz de la denuncia presentada en mayo pasado por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad tras la publicación de dos vídeos anónimos que denunciaban las prácticas realizadas en el Parque Nacional de Monfragüe a la hora de controlar la población de ungulados y que habían sido difundidos en medios de comunicación y redes sociales. En una de estas grabaciones aparece un ciervo herido y agonizando tras varios días dentro de una jaula. Fue realizado supuestamente en una finca pública del espacio protegido. La segunda, dada a conocer posteriormente, se situaba cerca de donde habría estado la trampa del anterior y en ella se podían observar aún restos recientes de un jabalí. Desde el Ejecutivo regional se arguyó la posible comisión de varias infracciones administrativas así como de actuaciones ilícitas como injurias y calumnias que podrían tener responsabilidades penales, ya que en los vídeos se imputaban determinadas prácticas a la Junta de Extremadura, sus funcionarios públicos o agentes de la Administración.

“Prescindiendo de cualquier juicio de valor sobre la gestión del Parque Nacional”, “lo cierto es que se han puesto en conocimiento de la Fiscalía unos hechos carentes de relevancia penal”, se concluye en el decreto de archivo. En este sentido, se argumenta, “solo cabría hablar de hechos falsos, y plantearse en consecuencia una hipotética responsabilidad penal por injurias o calumnias, si en Monfragüe no se hubiesen utilizado nunca jaulas-trampa”. “E incluso, si no se hubiesen instalado jamás en el paraje grabado en el video número 2, si resultase imposible físicamente la entrada en ellas de un ciervo, o si se acreditase la falsedad o manipulación del video número 1”, se agrega. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias se ha acreditado, sino más bien “todo lo contrario”, por lo que no puede sustentarse una hipotética responsabilidad penal en argumentos y circunstancias tan “endebles” como las planteadas por la Junta.

“Lo que se achaca realmente en los videos a los gestores de Monfragüe es la utilización en los últimos tiempos de jaulas-trampa para el control de poblaciones de ungulados, y el riesgo de que puedan quedar atrapados ciervos en ellas. Y esto es algo que se ha demostrado cierto en el primer aspecto, y posible -por no decir que real- en cuanto a lo segundo”, se remacha.

Igualmente, también se descarta la posibilidad de que algunos de los autores de las imágenes fuera responsable de un delito contra la fauna por ser también quien hubiera dado caza a los animales, ya que esto “no deja de ser una mera suposición o elucubración carente del menor soporte probatorio”.

El primero de los vídeos fue publicado en la página de Facebook de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) y en diversas redes sociales, mientras que el segundo, también de autoría anónima, pudo verse en la web de la revista Jara y sedal.

Contra el archivo de estas diligencias de investigación, "no cabe recurso alguno", si bien el Ejecutivo regional "puede reproducir su denuncia ante el órgano judicial que considere competente".