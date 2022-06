¿Llega la primera ola de calor a Extremadura?

Todavía es pronto para afirmarlo con rotundidad, pero el nuevo episodio de altas temperaturas que se prevé en España para finales de esta semana hace «posible» que estemos, aún sin acabar la primavera, ante la primera ola de calor del verano. Y de confirmarse, sería una de las más tempranas desde que se tienen registros: la más adelantada hasta la fecha comenzó el 11 de junio de 1981, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tenemos por delante un nuevo e «intenso» episodio de altas temperaturas. Los termómetros darán un respiro este miércoles (la máxima que se prevé son los 31 grados de Mérida), pero a partir del jueves la subida será generalizada y podrá prolongarse al menos hasta el domingo, con máximas que podrían llegar incluso a los 42 grados.

No obstante, el delegado territorial de la Aemet en Extremadura, Marcelino Núñez, se muestra prudente. «Esperamos temperaturas altas, pero para ver si es ola de calor o no tienen que cumplirse otras condiciones: tiene que afectar a buena parte del territorio (no vale solo con Andalucía y Extremadura) y tiene que prolongarse más de tres días», explica.

¿Qué es lo que está ocurriendo?

Según Núñez, «hay muchos actores que quieren modificar nuestro tiempo»: por un lado un anticiclón que cuando se meta de lleno entre el miércoles y el jueves parará el viento. Esa falta de viento hará que se produzca un calentamiento bastante importante debido a la radiación que llega al suelo, porque el cielo está muy despejado. Y es la principal causa del aumento: «vamos a pasar de 33 o 34 grados a 37 o 38», explica.

Y durante el fin de semana puede que a eso se sume otro actor: una entrada de aire del sur, por lo que el calentamiento será más importante y se podría llegar a los 41 e incluso 42 grados. «Es lo que podemos ver ahora», apunta Núñez, que en cualquier caso insiste en la prudencia para su pronóstico porque en cuatro días el tiempo «puede cambiar bastante», y más en primavera.

Según las previsiones que facilita la Aemet en su página web, para este viernes se superarán los 36 grados en prácticamente toda la región y las mínimas no bajarán de los 20, 21 e incluso 25 grados previstos en Cañaveral. El sábado los valores máximos se mantendrán en torno a los 40, 41 e incluso 42 grados que se esperan en Don Benito, mientras que las mínimas no bajarán de los 20.