Navalmoral agilizará trámites para que en 2023 pueda iniciarse la gigafactoría

La previsión que ha trasladado Envision es que quiere iniciar en 2025 la producción de celdas de baterías en la gigafactoría que proyecta en Navalmoral de la Mata y en el ayuntamiento confían en allanar el camino de la tramitación administrativa, para permitir que se cumplan los plazos de una instalación que, confían, atraerá más proyectos industriales de interés a la ciudad. La tramitación por delante es aún larga porque la principal cuestión, las ayudas con las que contará cada proyecto, no se definirán de forma precisa hasta finales de año por parte del Ministerio de Industria; y a eso hay que añadir el resto de trámites administrativos que tiene que llevar a cabo la empresa, entre otros con la Junta de Extremadura, pero también con el ayuntamiento de Navalmoral, de quien dependen asuntos esenciales como la licencia de obra.

«Nosotros somos casi el último eslabón; pero viendo los plazos que tiene la empresa y que según ha anunciado quiere empezar a producir en 2025, confiamos en tener toda la tramitación en cuanto a licencias y documentación en 2023 para que puedan iniciar entonces la edificación de la primera fase. Cuando hay proyectos de este tipo se trabaja con prioridad», afirma la alcaldesa de Navalmoral, Raquel Medina, en declaraciones a este diario.

«Con proyectos como el de Envision se trabaja con prioridad. Esperamos tener en 2023 toda la tramitación» Raquel Medina - Alcaldesa de Navalmoral

En al Ayuntamiento de Navalmoral abogan por facilitar los trámites a los proyectos que quieren instalarse allí y por eso este jueves se llevó al pleno ordinario una modificación de la Ordenanza sobre el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) para evitar que las empresas tengan que adelantar el pago y solicitar después la devolución que les corresponde con la bonificación actual del 95%. El ICIO es una tasa que grava las obras de construcción, varía en cada ayuntamiento y en el caso del de Navalmoral de la Mata es del 2,4% del presupuesto de ejecución material de cada proyecto, según la ordenanza municipal que aparece en el portal de transparencia. Actualmente hay una bonificación sobre el 95% del importe de esa tasa, pero las empresas deben pagar primero el 100% y después esperar la devolución que les corresponde. Lo que se pretende con la modificación es que solo se pague directamente el 5% sin bonificar, para evitar un desembolso que puede suponer varios millones de euros en grandes proyectos.

«Entendemos que es esencial agilizar y tramitar con mayor facilidad proyectos como el de Envision y Acciona o el de Ondupack (la firma que levanta otro proyecto de envases en Expacio Navalmoral) conducentes a la instalación de una empresa», dice Medina.

«Calmada alegría» ante la gigafactoría

Desde el consistorio moralo viven con «calmada alegría, esperanzados, con mucho optimismo y expectantes por las noticias que deben seguir viniendo en los próximos meses», tras la decisión que Envision y Acciona oficializaron hace una semana para instalar en Extremadura su gigafactoría, que será la segunda de España, también en cuanto a la potencia prevista (llegará a 30 GW cuando se completen las tres fases que se proyectan para su construcción frente a los 40 GW que prevé la de Volkswagen). «Lo importante es que todo vaya bien, que vaya bien el Perte, que las infraestructuras viarias acompañen a todo el procedimiento administrativo para que la gigafactoría sea una realidad en los plazos que ellos han anunciado», señala también la alcaldesa.

De esas infraestructuras es crucial la plataforma logística, que se construirá en Expacio Navalmoral, en una zona próxima a los terrenos en los que se prevé la fábrica de celdas. Está adjudicada a Acciona y la previsión es que las obras puedan comenzar en menos de un mes, lo que permitiría que los trabajos estén terminados a lo largo del verano de 2023. La terminal ferroviaria contará con un paquete de vías para carga y descarga de trenes y otro como vía de maniobras y con una zona de caga, descarga y manipulación de contenedores.

¿Relevo al cierre de Almaraz?

La alcaldesa de Navalmoral entiende que la gigafactoría puede compensar el impacto que tendrá en la zona el cierre anunciado de la central nuclear de Almaraz, aunque la posición del ayuntamiento se mantiene en abogar por prolongar su vida útil. «La central es una de las más seguras y con modificaciones se podría alargar su uso y también puede coexistir con el proyecto de gigafactoría».

Vara: «Estamos en disposición de competir en la revolución verde»

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, destacó este jueves que Extremadura ha sido capaz de estar presente en el proceso de relocalización de la cadena de valor y de recuperación de la soberanía industrial por parte de la Unión Europea, en el ámbito energético, industrial y agrario, ofreciendo condiciones competitivas, como son las leyes (la LOTUS, la LAMA y la reciente ley de modernización y simplificación administrativa) y la de suelo la industrial preparado.

Durante su intervención en la inauguración de Investor Day Extremadura que se desarrolló en Mérida, destacó el impacto de la leyes de simplificación administrativa y la disponibilidad de suelo industrial para atraer proyectos a la región, que permiten que, en estos momentos, se esté «en disposición de poder competir en muchos sectores en todo lo que tenga que ver con la revolución verde y digital».

El presidente extremeño recordó que tras las negociaciones que se tuvieron durante un año con Volkswagen sobre su gigafactoría «nos dimos cuenta que no éramos menos que nadie» y ante eso, lo que muchos interpretaron como un fracaso «para nosotros fue un éxito, porque habíamos peleado hasta el final y la decisión final no se tomó porque fuéramos menos si no porque nos faltaban algunas condiciones y eso nos hizo grandes y perder el miedo a negociar, discutir y soñar».

El presidente destacó que es muy importante la formación de los trabajadores en esos ámbitos ya que ahí es donde están los salarios medios más altos. «Extremadura ha sido capaz de producir en los últimos siete años 65.000 empleos, pero cuando nos vamos a las cifras del índice de pobreza no se correlaciona porque hay mucha gente que tiene trabajo y está bajo el umbral de la pobreza», señaló. Es por ello, según dijo, que hay que atraer inversión que aporte salarios que permita a la gente vivir y tener una vida digna y que cambien la dinámica de Extremadura: «Pasará de ser una tierra de emigrantes a ser una tierra de inmigración. Tendrá que venir gente a trabajar porque vamos a cualificar a gran parte de trabajadores en el ámbito logístico e industrial que es donde están los mejores salarios medios. Lo vamos a ver en los próximos años», señaló el presidente.