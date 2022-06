El campo extremeño irá a la huelga los días 16, 17 y 18 de junio. Los sindicatos han registrado este viernes la convocatoria tras quedar rotas la negociaciones con la patronal agraria en la reunión con los mediadores para alcanzar un acuerdo sobre el convenio del campo del que dependen más de 60.000 trabajadores. Era la última oportunidad que se daba a la búsqueda negociada del acuerdo. Los representantes de los trabajadores enviaron el pasado martes una propuesta a las opas y estas han respondido en la reunió de hoy con una contrapropuesta, pero desde el primer momento las partes han tenido claro que no iba a ser posible según han confirmado a este diario representantes de las opas y de los trabajadores.

Minutos después de que se iniciara tercera reunión con los mediación en las dos últimas semanas, se ha puesto de manifiesto la imposibilidad de llegar un acuerdo y los mediadores tampoco han conseguido después acercar las posiciones. La negociación se ha dado por cerrada cuatro horas después, rota, un acta sin avenencia (sin acuerdo) que la patronal se ha negado a firmar y con cruce de reproches entre las partes sobre la falta de disposición a buscar el acuerdo.

Los sindicatos: "No podemos aceptar recortar más derechos"

Las dos partes se reprochan mutuamente el inmovilismo en las posiciones que defendían y el rechazo a la propuestas de los otros. Para los sindicatos la patronal ha llegado con una propuesta "cerrada con sus posiciones sobre todos los asuntos que estaban en disputa y con el planteamiento de que eso era lo que se aceptaban bloque o no". Señalan entre las cuestiones con las que se han negado a transigir, el planteamiento por parte de la patronal de unas tablas salariales por debajo del salario mínimo a las que se añadía un complemento con el que se elevaba la cuantía para cubrir lo que marca el SMI en estos momentos, pero absorbiendo en él las antigüedades de los trabajadores. "Nosotros no podemos firmar una tabla salarial por debajo del salario mínimo y entiendo que los mediadores y la inspección de trabajo tampoco lo aceptarían", ha señalado el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro UGT-FICA Extremadura. A última hora de la mañana, Salaya y el secretario general de CCOO de Industria en Extremadura, Saturnino Lagar han registrado la convocatoria de huelga para los días 16, 17 y 18 de junio.

Tras las dos primeras reuniones que se llevaron a cabo la semana pasada, se habían logrado algunos avances que han acabado saltando este viernes por los aires. "No podemos aceptar propuestas para recortar más derechos y más salarios y lo que la patronal nos plantea es una fuente inagotable de recortar salarios y derechos, y que todos los beneficios sean única y exclusivamente a la empresa", ha criticado el Secretario general de CCOO de Industria en Extremadura, Saturnino Lagar. "No pueden pretender devolvernos al siglo XIX, trabajando todas las horas posibles, ganando lo mínimo posible y que con el bocadillo prácticamente les baste. Plantean mantener las horas que ya tenemos en el convenio, pero también que no se pague el plus de transporte, el de fumigación o el nocturno. Es una barbaridad y no pueden reírse de los jornaleros", ha añadido el representante sindical.

La patronal: "Una huelga es una irresponsabilidad"

Desde la patronal, el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, reprocha igualmente a los representantes sindicales que "no aceptan ningún tipo de negociación, solo la imposición de su documento y su propuesta" sin que se haya planteado mover "ni un dedo" en el caso de la propuesta de la patronal.

"Me parece que es una irresponsabilidad no estar en disposición de llegar a un acuerdo viendo la situación que tenemos en Extremadura. Lo que menos le conviene al campo ahora es una situación de conflicto social". Sobre las discrepancias que han mantenido en cuanto a las subidas salariales aprobadas por el gobierno ha señalado que "evidentemente que cumplirlas", pero rechaza que se mantengan "todas las garantías del antiguo convenio del campo". "Queremos renegociar cosas del antiguo convenio para hacer frente a esa subida", ha señalado.

"No hemos puesto una línea en la que no se pueda negociar algo. Todo es negociable". ha afirmado tras la reunión Miguel Ángel Gómez, gerente de Afruex, la opa que representa a las centrales hortofrutícolas y que se sienta pro primera vez en la negociación del convenio del campo. Señala que la patronal ha cedido en una de las cuestiones que reclamaban las organizaciones sindicales y aceptaban mantener las 1.768 horas anuales que ya incluía el convenio. "Nos convertíamos en el convenio con las horas más caras de España. Pero no han querido negociar nada (los sindicatos), después de traspasar una de nuestras líneas rojas. A su juicio, la situación actual para los trabajadores del campo sin un convenio en marcha es "de indefensión".

El problema de fondo en el diálogo es que opas y sindicatos tienen distintos puntos de partida tras la sentencia que tumbó el año pasado el convenio negociado sin la presencia de la asociación de fruticultores, Afruex. Para la patronal ese convenio fue rechazado entonces y lo que rige la negociación ahora es el estatuto de los trabajadores (un acuerdo de mínimos) que es lo que marca la ley, mientras que los sindicatos entienden que, si bien eso es lo que dicta la lay, las condiciones que ya se pactaron deben siguen vigentes y no pueden plantear lo que supondría un paso atrás en las condiciones de los trabajadores del campo. La situación Lo que propone ahora la patronal en ese documento que han consensuado supone un avance respecto al estatuto de los trabajadores (y eso ponen en valor entre las opas); pero también un retroceso que no aceptan los sindicatos.