Que viva siempre el Siglo de Oro

¿Han leído ‘Los tres mosqueteros’? ¿Ese libro lleno de machos alfa a los que no les tiembla el pulso si quieren juzgar y condenar a una mujer cuando nadie más mira, pero que luego lloran mucho y se desmayan? Yo me compré a los 13 años ‘Veinte años después’ para descubrir que estaba enamorada de un alcohólico misógino. Tengo casi 46 y me sigue pasando lo mismo: cada vez que Athos tiene una línea («Porque a nadie más que a vos he querido en este mundo», le dice a D’Artagnan en su lecho de muerte. «Lo ordeno», manda que depongan las armas en la Plaza Real o ese «Me habéis mandado llamar, señor», que dice, herido y enfermo, pero acudiendo, porque Tréville le ha convocado y es lo primero que le escuchamos)... pues eso, cada vez que Athos tiene una línea, a mí se me expande el pecho. Y sé que es un misógino borracho, pero qué quieren: es Athos. Amo a Athos como amo a Sydney Carton, Tarod, Athos, la Lola de Gora, Aslan o Meriadoc Brandigamo.

Pero Athos siempre ha estado por encima de todos ellos. Con estos cuatro (y Milady de Winter, Richelieu, Luis XIII y compañeros mártires) se abría el Festival de Teatro Clásico de Cáceres ayer. Es una de las dos producciones extremeñas que estarán en esta cita dedicada al Siglo de Oro que, además, este año homenajea a Molière. Jean-Baptiste Poquelin, dramaturgo, actor y poeta y la causa de que el amarillo esté considerado color de mal agüero: «No sé si no es mejor trabajar en rectificar y suavizar las pasiones humanas que pretender eliminarlas por completo», decía quien quería hacer reír a las honradas gentes. De él se representan ‘El avaro’ (en forma de musical, con Carmen Gallardo en el papel de Harpagón), basada a su vez en ‘Aulularia’ de Plauto (o ‘La comedia de la olla’), que Atalaya teatro ha adaptado en su primer Molière... y en la primera comedia que dirige Ricardo Iniesta (están ahora con ensayos de ‘Esperando a Godot’) en los casi 40 años de vida de la mítica compañía sevillana. «Su teatro ejerce una profunda crítica contra la hipocresía burguesa y contra lo peor de la alta sociedad a través de la comedia y la tragicomedia». Eso nos dice la propia compañía, Molière no lo tuvo fácil. A los diez años perdió a su madre, con su padre no se llevaba especialmente bien, estudió en el colegio jesuita de Clermont, actual liceo Louis-le-Grand, donde se codeó con la nobleza francesa... en aquellos tiempos reinaba Luis XIII y el cardenal Richelieu también gobernaba con mano de hierro: ha pasado a la historia como un villano, porque este es el poder de la literatura, pero los historiadores no están de acuerdo con la visión que de él hizo Dumas. Quería dedicarse a la farándula y, tras muchas penurias, porque la vida del farandulero no es fácil, le encarcelaron por las deudas de su compañía. Lo bueno es que luego se puso a escribir y divirtió al rey. El resto es historia. El Festival no solo es teatro: también hay música. Cántica y Emilio Villaba interpretarán un programa basado en la música del Renacimiento esta tarde a las ocho y media. Se llama ‘Romances de amor y muerte’ y con él haremos «un viaje en el tiempo, una travesía musical popular y costumbrista de danzas, canticas y romances», con la voz de la también percusionista Ángeles Núñez. Villalba tocará la guitarra renacentista, la viola, la zanfona, la viola de teclas, el arpa y la vihuela de arco y Sara Marina el clavecín, la trompeta marina y la percusión. El sábado llega uno de los platos fuertes del Festival, el ‘Tartufo’ que protagoniza Pepe Viyuela, interpretando tanto al personaje principal, que engaña a casi todos, como a la madre de Orgón, Madame Pernelle, que no ve que Tartufo está intentando quedarse con los bienes de su hijo: es lo bueno del teatro, que te permite ser muchas personas a la vez y, quizá, comprenderla mejor y comprender mejor todas nuestras miserias, que también las tenemos. Los más pequeños también tienen su sitio, con Sergio ‘Yorik’ acercándoles las historias del Siglo de Oro el domingo, a las doce, en el parque Gloria Fuertes (como todas las actuaciones al aire libre, hay que tener en cuenta las previsiones meteorológicas y consultar las páginas web de los festivales, porque puede haber cambios y ya sabemos que hará un calor veraniego y asfixiante, por lo visto). Y a las ocho de la tarde, la Orquesta Barroca de Badajoz pondrá en escena, en la Iglesia de la Preciosa Sangre, ‘Apolo y Dafne’, sobre la música de dos de los compositores más importantes del Barroco español, Sebastián Durón y Juan de Navas. A pesar de ello, la obra cayó en el olvido y no se ha vuelto a interpretar en España desde el siglo XVIII. A las diez y media de la noche, no se pierdan el mítico ‘Una noche con los clásicos’, que interpretarán Blanca Marsillach, siguiendo los pasos de su padre, y Miguel Rellán. Y el miércoles, ‘Menina, soy una puta obra de Velázquez’, que supone el regreso de Nuqui Fernández a los escenarios tras su reciente maternidad. Un espectáculo unipersonal sobre la gorda del grupo que estamos deseando ver. Porque la adoramos, en toda su plenitud.