Extremadura, menos de un año para las elecciones

«Hay que recordar que el PSOE ganó allí las últimas elecciones», subrayan los socialistas extremeños. «Va a marcar un cambio de ciclo que se trasladará a nivel nacional», afirman en el PP. «Ya hay pruebas de que no es lo mismo que se apoyen en nosotros a que lo hagan en Vox», defienden desde Cs. «Yo trabajo para que aquí vayamos todos juntos porque la división no beneficia a nadie», apuntan desde Unidas por Extremadura. Es el resumen que, grosso modo, hacen los partidos políticos desde la región con la vista puesta en Andalucía. Los resultados que arrojen las urnas el 19-J en la comunidad del sur van a dibujar un nuevo panorama que, inevitablemente, salpicará a la política nacional y a los territorios vecinos. Los focos están puestos justo ahí. Extremadura está a menos de un año de celebrar elecciones autonómicas y municipales (serán el 28 de mayo de 2023); sea cual sea el próximo resultado en Andalucía, se activará la maquinaria electoral.

¿Cuál es el punto de partida? De momento solo el PP parece que cambiará de líder con María Guardiola, quien precisamente ayer presentó su candidatura a presidir el partido en sustitución de José Antonio Monago. En el resto de formaciones se sobreentiende que repetirán los mismos cabezas de lista. Aún no se ha confirmado de puertas para afuera y se necesita el apoyo de la militancia, no obstante, los únicos nombres que existen hasta el momento son Guillermo Fernández Vara en el PSOE, David Salazar en Cs e Irene de Miguel en Unidas por Extremadura.

Un rara avis

La mayoría absoluta de la que goza el PSOE extremeño es un rara avis en el contexto político actual. De entrada, le evita crisis de gobierno por desavenencias con los socios; la imagen que se proyecta es de estabilidad. Los socialistas lograron 34 de los 65 escaños en que se divide la Asamblea en las elecciones de mayo de 2019 (en los anteriores comicios, los de 2015, se quedaron en 30). El PP se dio un batacazo quedándose solo con 20 sillones (tenía 28); una caída que benefició a Cs, que subió de un diputado a siete. Y Unidas por Extremadura (la suma de Podemos, Izquierda Unida, Extremeños y Equo) descendió de seis a cuatro escaños. Vox no logró apoyo suficiente para entrar en el arco parlamentario.

Y ahora, ¿cómo viven las formaciones políticas la cita con las urnas en Andalucía? A continuación, los partidos analizan el contexto actual.

PSOE: «Hay que vivirlo sin estridencias»

«No se puede olvidar que el PSOE ganó las últimas elecciones en Andalucía», insiste Marisol Mateos, secretaria de Organización del partido en Extremadura. Lo cierto es que lograron casi el 28% de los votos, ocho puntos más que el PP, pero la suma del bloque de izquierdas no fue suficiente. «Yo exijo que se respete lo mismo que ellos (el PP) piden: que gobierne la lista más votada», expresa Mateos.

Confía en que su partido mejore los últimos resultados y mantiene que «todo puede cambiar hasta en el último minuto». Aún así, sostiene: «Hay que vivir este proceso con normalidad, sin preocupación ni estridencias. Los procesos políticos tienen sus propias particularidades en cada comunidad autónoma».

Habla desde el sosiego que otorga la mayoría absoluta en Extremadura y con el convencimiento de que, pase lo que pase (las encuestas le dan una amplia mayoría al PP), no afectará a los socialistas extremeños. «Queda un año para las elecciones aquí, y un año en política puede ser una eternidad, puede pasar de todo», asegura.

En cuanto a quién liderará la lista del PSOE en Extremadura, recuerda que Fernández Vara ya ha dicho que «si se encuentra como está ahora, será candidato». No hay más nombres. Al menos hasta el día de hoy.

Habría que recordar que casi a mitad de la anterior legislatura (2015-2019), Vara tuvo que enfrentarse a un proceso de primarias en el que le aparecieron dos rivales (Eva Mª Pérez y Enrique Pérez Romero), pero salió victorioso con el 66,8% de los apoyos y reforzó su liderazgo.

PP: «En la Moncloa están muy nerviosos»

El viento sopla a favor para el PP tanto a nivel nacional como en el sur. Las encuestas dicen que el proyecto de los populares tendrá continuidad en Andalucía, algo que no ocurrió en Extremadura. José Antonio Monago ha sido el único presidente del partido en la región, pero tras una legislatura las urnas le dieron la espalda. «Juamna Moreno tiene más talento que yo, no me importa reconocerlo. También es cierto que él gobierna con un porcentaje de votos menor que el que yo obtuve. Además, ahora son otros tiempos, pero no por ello le quito mérito a su gestión», expresa Monago. La realidad es que el presidente andaluz logró solo un 20,75% de las papeletas (el partido ha gobernado con el peor resultado de su historia) y Monago llegó al 27,49%. En varias ocasiones afirmó que no hubiera tenido problemas en pactar con Vox, pero la formación de ultraderecha no logró entrar en la Asamblea.

De las encuestas que han trascendido ya, dice Monago que hay que tomarlas con prudencia porque si son muy a favor, «el electorado se relaja». No obstante, tiene claro que el efecto Feijóo se notará en Andalucía: «Va a suponer un cambio de ciclo, el fin del PSOE de Pedro Sánchez; en la Moncloa están muy nerviosos».

Si los resultados finalmente coinciden con las previsiones, supondría el asentamiento del PP en Andalucía, una comunidad históricamente bajo el mando socialista. ¿Beneficiará al PP extremeño el 19-J? Monago no quiere adelantarse a opinar ante de que se abran las urnas.

Su partido acaba de vivir el proceso de relevo y María Guardiola lo sustituye en el cargo. Afirma que la nueva candidata le gusta «porque tiene ganas». Su gran obstáculo, ser desconocida fuera de Cáceres, donde ejerce de concejala en el ayuntamiento.

Cs: «Tenemos al alcalde de la mayor ciudad»

«Nuestro partido tiene al alcalde de la ciudad más importante de Extremadura». Es el clavo al que se agarra con fuerza el portavoz de Cs, David Salazar, para proyectar que la formación tiene futuro en la comunidad. El ayuntamiento de Badajoz está ahora en manos de Ignacio Gragera, quien está cobrando popularidad.

Pero el partido naranja, en general, está en horas bajas. «Sabemos que no vamos a gobernar solos, y lo que ya se ha evidenciado es que es que mejor que el PP pacte con Cs a que lo haga con Vox, ya hay ejemplos como el de Castilla y León», subraya Salazar.

En su caso asume claramente que los resultados en Andalucía serán un reflejo de lo que ocurrirá con Cs en Extremadura, e incluso plantea un escenario de adelanto electoral a nivel nacional, «porque ya sabemos que en política puede pasar de todo». «Aunque tenemos claro --añade-- que Sánchez va a agotar la legislatura si puede».

¿El candidato de cara a las autonómicas de 2023? «Ahora no es como en las anteriores elecciones, que debíamos tener cuidado y aplicar filtros de quienes mostraban interés; se sabía que era fácil salir de concejal en cualquier ayuntamiento. Ahora el liderazgo del partido no es un puesto goloso», manifiesta para evidenciar que de momento es su nombre el único sobre la mesa. No obstante, dice que hasta el mes de enero, a solo cuatro meses de los comicios, no abrirán ese melón.

Unidas: «Andalucía no es el termómetro»

Desde Unidas por Extremadura (la confluencia de Podemos, IU, Equo y Extremeños) apoyan la candidatura de Por Andalucía, uno de los partidos de izquierda que se presentan al 19-J y que a nivel nacional se sienten identificados con el proyecto de Yolanda Díaz. «Pero yo no creo que Andalucía sea el termómetro del resto del territorios; tiene sus especificidades y Extremadura las suyas, no se puede comparar», expresa Irene de Miguel, portavoz de Unidas. «Para empezar, nosotros llevamos ya una legislatura trabajando en común con otros partidos», añade. Cree que en la región no va a ocurrir lo que en la comunidad vecina, que la izquierda se ha repartido en varias siglas, «yo estoy trabajando para que así sea». «La división no beneficia», apostilla.

No obstante, «Extremeños ya ha declarado en los medios de comunicación, porque a nosotros no nos lo ha dicho, que irá por otro lado, con la unión de fuerzas regionalistas. Nuestro proyecto obviamente es para Extremadura pero nuestras propuestas son progresistas», subraya De Miguel.

¿Repetirá como candidata? Será en septiembre, después de las vacaciones de verano, cuando se abra el proceso de primarias, al que se puede presentar cualquier persona. Su intención es volver a liderar la formación y competir por la presidencia de la Junta; son los militantes quienes deciden, pero de momento no se conoce ningún nombre más.

Pero la intención es confluir de nuevo con otras fuerzas con IU, que podrían proponer una alternativa. «Lo importante --lanza-- es que aquí lo decidimos desde Extremdura, no vienen desde Madrid a señalarnos con el dedo».

Además, seis fuerzas regionalistas

Al menos seis partidos regionalistas han confirmado ya que se presentarán a las elecciones autonómicas de 2023, algunos viejos conocidos de la política extremeña como Extremeños (antes Prex-Crex) o Extremadura Unida, y otros nuevos como Una Extremadura Digna, Juntos por Extremadura, Cacereños por Cáceres y Cáceres Viva. Sus movimientos son aún incipientes, apenas tienen arraigo territorial y en muchos casos ni siquiera candidato, pero quieren formar parte del tablero.

No aspiran a ganar, pero sí a cambiar las reglas del juego. Para ello, necesitan entrar en la Asamblea, para lo que es necesario obtener al menos el 5% de los votos.

Como referencia, en las elecciones de 2019 se presentaron en solitario seis partidos minoritarios que, en conjunto y sumando ambas provincias, apenas coparon el 2% de las papeletas.