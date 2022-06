Familiares, amigos y allegados de Pablo Jesús Martín Vázquez, el ciclista de 43 años que murió tras ser atropellado el pasado mes de marzo, se han reunido este domingo en el kilómetro 48 de la carretera EX-202 en el que se produjo el fatal accidente para exigir a las Administraciones medidas más contundentes, un endurecimiento de las penas y mayor seguridad para poder practicar este deporte. «Él, a pesar de ser un ciclista novel, nos enseñó el camino que debemos seguir, ya está bien de que tengamos que considerar a este deporte como si fuera de alto riesgo, por culpa ya no solo de conductores imprudentes, borrachos o drogados, no, sino también por la pasividad de la Administración y sus autoridades», han denunciado en un manifiesto.

En concreto, han solicitado que en los casos de este tipo se estime el dolo eventual, ya que «el conductor en ningún momento hace por evitar el atropellamiento de los ciclistas abandonando el carril ocupado por ellos ni intenta adelantarlos». «Además, desde el mismo momento en el que está consumiendo alcohol y drogas y coge el volante sabe que está poniendo en peligro la vida de otras personas», han afirmado en el documento. A los jueces le piden que impongan la máxima pena del código penal y que además se cumpla integra. «Evidentemente se debe reconocer la incapacidad del individuo en cuestión para volver a conducir». Por otra parte, los asistentes han exigido a la Administración que «de la misma manera que nos venden el uso de la bici, estén capacitados para protegernos. No se puede entender que desde los organismos públicos se promocione el deporte y luego nos dejen abandonados a nuestra suerte». A la Junta de Extremadura le han reclamado que se arregle el asfalto de las carreteras extremeñas y se las dote de un arcén o se limpie en los casos en los que lo haga falta, así como que «se señalen cuando sean habituales rutas de ciclistas». Por último, han reclamado a las autoridades que aumenten la vigilancia policial en las carreteras los fines de semana, sobre todo los domingos por la mañana, realizando más controles de alcoholemia y drogas. Cabe recordar que el juez decretó libertad bajo fianza para el joven de 23 años acusado del atropello mortal de Pablo Jesús, quien tenía 43 años, mujer y dos hijos.