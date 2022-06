María Guardiola, la candidata que quiere ser conocida

Una cara y un nombre prácticamente desconocidos en la política regional pero que a partir de esta semana y sobre todo previsiblemente tras el 16 de julio se va a convertir en una habitual del arenero político. María Guardiola (Cáceres, 1978) es la única aspirante a liderar el PP de Extremadura, tras la renuncia del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, a competir por el liderazgo de la formación. Una vez sea nombrada en el Congreso Regional del próximo 16 de julio, el reto de Guardiola será llegar a las elecciones autonómicas del 28 de mayo con posibilidades de arrebatar el gobierno de la Junta al PSOE. Una carrera contrarreloj de menos de un año que, según su entorno, Guardiola está capacitada para batir.

«Es una mujer con carácter que lo que se propone lo consigue», afirma José Antonio Quintero, padre de María --él la ha criado como pareja de su madre-- Guardiola tiene un hermano y dos hermanas menores, de los que siempre ha sido «muy protectora, como todos los hermanos mayores». «Siempre fue un coco, una niña muy estudiosa, tenaz y trabajadora, por eso fue la número uno de su promoción», dice orgulloso Quintero.

Ella ahora aprovecha «el poco tiempo libre que tiene» para pasarlo en familia y con sus amigos. Tiene dos hijos: Jorge, de 15 años, y Carmen, de 12. «A ellos les inculca el valor del trabajo y del esfuerzo. María aún conserva sus amistades del colegio y los fines de semana suelen irse a un campito las cinco o seis parejas», narra su padre. Guardiola estudió en el colegio cacereño de las Carmelitas y es en Cáceres donde ha desarrollado la mayor parte de su vida política.

Carrera política

Esta economista licenciada por la Universidad de Extremadura (UEx) es funcionaria de carrera y ha desempeñado varios cargos en la Administración regional como técnica. Durante el Gobierno popular de Monago fue secretaria general de Hacienda con Cristina Teniente y de la mano de ella se afilió al partido, hace una década. «Llegó a política casi sin querer, ya se lo habían ofrecido antes desde el PSOE. Le ha gustado y ha seguido con ello», explica su padre.

La futura líder popular fue concejala de Economía y Hacienda durante la alcaldía de Elena Nevado y ha seguido ejerciendo como concejala hasta ahora, en la oposición. «Ella gestionaba al 100% todos los aspectos económicos del Ayuntamiento y a día de hoy desde la oposición lo sigue controlando. Es una persona a la que le gusta mucho la innovación, de hecho fue la encargada de conseguir 12 millones de euros de los Fondos Europeos EDUSI y también tiene mucha sensibilidad social, ha estado muy pendiente de la gestión del Instituto Municipal de Asuntos Sociales», afirma Rafael Mateos, presidente del PP en Cáceres.

Mateos rememora que conoció por primera vez a Guardiola en 2015, cuando ambos iban en la candidatura de Elena Nevado: «Desde el primer día vi que era una persona muy dispuesta, muy trabajadora. Ella venía de Mérida y se integró rápidamente en la estructura local del partido en Cáceres», dice.

Guardiola fue su número dos en las elecciones de 2019 e incluso se barajaba como potencial candidata. A pesar de esto, Mateos afirma que «jamás» ha habido rivalidad entre ellos: «Al contrario, pasó de ser una compañera de partido a una amiga. Es una mujer de la que he aprendido mucho y para mí es un lujo trabajar con ella», afirma.

Mateos es consciente de que Guardiola tiene un desafío por delante en darse a conocer en poco tiempo en el ámbito regional, pero no lo ve como un impedimento importante: «Conociéndola estoy seguro de que no va a ser un problema porque se va a tirar a la calle y se va a recorrer Extremadura de palmo a palmo», asegura. «Además, ella es una persona muy extrovertida, allá donde va se nota que está María y si no está, la echamos en falta», añade. Dice no conocerle ningún defecto, más allá de que «se fía mucho de la gente» y «aunque eso pueda ser también una virtud, le ha dado algunos disgustos».

«Intentando ser cada día mejor persona, lo demás va y viene con la vida...», escribe Guardiola en su biografía de Twitter mientras que en Instagram afirma que «respeto, responsabilidad y libertad» son «herramientas claves para construir una sociedad mejor». En su foto principal luce una camiseta que tiene escrito «la vida: partido a partido».

Cartas de presentación que son toda una declaración de intenciones (y de valores) en unas redes sociales que fuentes de su entorno reconocen que ahora «está moviendo más».

En ellas Guardiola comparte muchas fotos familiares y de su día a día, tanto personal como profesional. El 8 de marzo celebraba el Día Internacional de la Mujer con la siguiente cita de Margaret Artwood: «Todavía pensamos en un hombre poderoso como un líder nato y en una mujer poderosa como una anomalía» y ese mismo mes compartía un vídeo de una protesta por el cierre de la única sucursal bancaria de la localidad cacereña de Cadalso: «La exclusión financiera y el cierre de oficinas y sucursales bancarias no es sólo una vulneración del derecho a la igualdad, también es una cuestión de humanidad (...) Queremos soluciones a los problemas del mundo rural para luchar contra la despoblación y pérdida de servicios, no limitarnos a ver pasar los problemas y mirar para otro lado». Las críticas al gobierno regional ocupan buena parte de sus últimas publicaciones. En una de ellas describe varios de los grandes proyectos anunciados en la región que aún no se han cristalizado y afirma que «Vara, como buen forense, proyecto que anuncia proyecto muerto». Festividades cacereñas y su apoyo al Cáceres Basket son otros de los últimos temas sobre los que ha publicado.

Probablemente Guardiola tendrá que empezar a expandir su radio de publicaciones de lo local a lo regional para ya perfilar su potencial como próxima líder extremeña de los populares y como principal alternativa al gobierno del PSOE. «Va a venir a revolucionar la política y a traer éxitos y grandes logros para Extremadura», asegura su compañero Mateos.

A partir de ahora solo le toca demostrarlo. De momento, desde un segundo plano, ha logrado el apoyo de la dirección general de Madrid, primero por parte de Pablo Casado y después de Alberto Núñez Feijóo (a los dos los apoyó en redes sociales).