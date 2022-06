Las ventas de coches de más de 10 años cuadruplican las de nuevos en Extremadura

«Llevo 23 años en el sector de la automoción y esta es la primera vez que veo más transferencias de coches de más de quince años que ventas de nuevos». Julio González Bohórquez, coordinador de Vehículo de Ocasión de la firma extremeña Marcesa, resume con este ejemplo la situación que atraviesa actualmente el mercado automovilístico, que se está viendo acaparado en su mayor parte por los coches que superan la década de antigüedad.

A lo largo de los cuatro primeros meses de 2022 los vehículos de segunda mano han supuesto un 85% del total de las compraventas en Extremadura. Se han formalizado 13.797 operaciones con ellos, frente a solo 2.254 matriculaciones de unidades nuevas, según los datos facilitados por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam). Pero es que además, el protagonismo de los modelos más ‘veteranos’ ha sido indiscutible. Cuatro de cada diez coches usados que han cambiado de manos en este tiempo (5.948) habían cumplido ya más de 15 años desde que salieron de fábrica. Si se suman otros 3.391 que no llegaban a esa edad pero sí superaban la década circulando, la cifra multiplica por más de cuatro las ventas de turismos sin estrenar.

Tradicionalmente siempre se han comercializado más vehículos de ocasión que nuevos. Lo que se ha disparado ahora es la ratio entre ambas categorías y la prevalencia de los coches de más de diez años. «El mercado del vehículo nuevo y el de ocasión funcionan como una cadena de transmisión, lo que le ocurre a uno le acaba pasando al otro», explica Tania Puche, directora de Comunicación de Ganvam. Esta permeabilidad hace que la crisis de los microchips que ha lastrado la fabricación de turismos en los últimos meses haya acabado provocando también falta de oferta de usados jóvenes, ya que ni empresas ni alquiladoras están pudiendo renovar sus flotas, con las que en buena medida se alimenta al mercado de seminuevos. «No hay oferta de coches de uno, dos o tres años porque no se está nutriendo al mercado con ellos. Se vende lo que hay: mucho vehículo antiguo», asevera Puche.

«Esta es la primera vez que veo más transferencias de coches de 15 años que ventas de nuevos» Julio González Bohórquez - Coordinador de Vehículo de Ocasión de Marcesa

La situación es generalizada en toda España, aunque los números resultan especialmente llamativos en Extremadura. En todo el país, de enero a abril se vendieron casi las mismas unidades nuevas (233.509) que aquellas que estaban por encima de los 15 años (220.760).

Los precios, al alza

Además, en este contexto de baja oferta pero de alta demanda de coches de segunda mano, el precio de venta ha subido, sobre todo en el segmento que más salida tiene, el de mayor antigüedad, explica esta responsable de Ganvam.

En 2021, el precio con el que se pusieron a la venta los vehículos de ocasión se encareció de media en Extremadura un 12% respecto a 2020, hasta situarse en 16.126 euros, la segunda menor del país, según el barómetro elaborado por coches.com y Ganvam. El aumento en estos doce meses fue inferior al nacional, que ascendió al 20% (19.160 euros en promedio), si bien tomando como referencia el último lustro la subida extremeña es mucho mayor, de un 67%, la más alta de España, donde ha sido del 39%.

«No hay oferta de coches de uno, dos o tres años porque no se está nutriendo al mercado con ellos» Tania Puche - Directora de comunicación de Ganvam

Esta tendencia, agravada en estos últimos meses por la invasión rusa de Ucrania, afecta a «la calidad de nuestro mercado de ocasión» y también retrasa el necesario rejuvenecimiento de un parque automovilístico, el español, que es ya de por sí «el segundo» más longevo de Europa, tras el de Grecia, con todo lo que esto supone en términos de merma de seguridad en las carreteras y de aumento de la contaminación.

«Si queremos conseguir los objetivos de descarbonización no se puede fiar todo al eléctrico», arguye Puche, para quien hay que poner encima de la mesa incentivos para el achatarramiento de estos vehículos más antiguos que a la vez permitan a las rentas «más ajustadas acceder a soluciones de movilidad eficientes». Unas ayudas que, puntualiza, deben englobar a las diferentes tecnologías de propulsión, «porque ahora mismo todas cumplen con la normativa anticontaminación». «No se puede poner en marcha una estrategia de descarbonización que deje fuera a grandes capas de la población por motivos económicos», concluye.

«Es muy difícil que alguien con un coche gasolina de 20 años se pase directamente a un eléctrico» Carlos Venegas - Gerente de Grupo Maven e Hijos

«Ahora mismo no hay ningún plan de achatarramiento, salvo para los eléctricos, que aunque van subiendo, suponen solo un 1% o un 2% de cuota de mercado», esgrime en esta misma línea Carlos Venegas, gerente de Grupo Maven e Hijos, compañía con concesiones en varias localidades extremeñas (de Hyundai, Volvo o Ford), y que también cuenta con un establecimiento multimarca para vehículos de ocasión.

Además, añade Venegas, «es muy difícil que alguien con un coche gasolina de 20 años se pase directamente a un eléctrico. Lo normal es que antes se compre un híbrido o un gasolina actual, que también es menos contaminante, pero para esos modelos no hay ninguna ayuda». Venegas coincide en que la situación actual con el vehículo usado no tiene precedentes. Automóviles adquiridos nuevos «hace cuatro años» se venden ahora en el mercado de ocasión «prácticamente al mismo precio» que entonces.

Cifras «engañosas»

«Al contrario de lo que se piensa, que no haya vehículo nuevo no ayuda al mercado de ocasión», aduce Julio González, de Marcesa (firma con concesiones de Renault y Dacia en varias localidades extremeñas), que incide en que las cifras de ventas de vehículos usados son «engañosas». «La realidad es que lo que se están haciendo son muchas transferencias de coches de más de diez años», aclara, ya sea entre particulares o a través de empresas de compraventa. «Los coches seminuevos, que son los que vendemos nosotros, no han crecido tanto. Primero, por la escasez de vehículos de menos de 24 meses, porque los operadores de renting no los están devolviendo y están ampliando contrato. Y los que nos dan las propias marcas vienen con más tiempo, más kilómetros y a cuentagotas».

En el lado contrario, hay muchos coches «de 13 o 14 años» que ahora se venden por escaso dinero o se traspasan a un familiar, pero que «antes, siempre que ha habido cualquier ayuda para achatarrar, no contabilizaban como ventas, porque no se transferían, se daban de baja. Y eso está maquillando los datos».

A esto se suma, apostilla, la situación de «incertidumbre» de numerosos compradores, que «no saben qué comprar entre gasolina, diesel, híbrido… Mucha gente se está metiendo en este tipo coche para que le dure un par de años hasta que tenga claro qué va a hacer. Todos los días atendemos a alguien que busca uno de dos o tres mil euros aunque, como no es nuestro mercado, lo derivamos».

Sobre el aumento de precios sostiene que es la consecuencia lógica de la falta de oferta y de que los costes también han subido en las casas de subastas, «que es donde todos acudimos a comprar. No es que nosotros vendamos más caro para ganar más dinero. Vendemos más caro porque estamos comprando también más caro».