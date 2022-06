Los sindicatos CCOO y UGT han puesto en marcha la maquinaria para la huelga en el campo en Extremadura que han convocado para los días 16, 17 y 18 de junio, tras quedar rotas el pasado viernes las negociaciones para renovar el convenio. Los dos sindicatos prevén reunirse en esta semana en asambleas de trabajadores para recabar el apoyo del sector ante los paros previstos para finales de semana. Las primeras reuniones serán este martes con trabajadores de la zona de Don Benito y en los sucesivos días, en el resto de comarcas agrícolas.

«Queremos informar a los trabajadores para que el día que se inicia la huelga estén en sus centros de trabajo, pero únicamente en la puerta reivindicando sus derechos y su salario. Esperamos que los trabajadores y trabajadoras del campo se hagan notar en esta huelga», reivindicó este lunes Saturnino Lagar, secretario general de CCOO de Industria, en una comparecencia conjunta con el secretario general de FICA-UGT Extremadura, Ricardo Salaya, para informar sobre una convocatoria de huelga en la que señalan a la patronal como responsable «por estar decidida a que sean los trabajadores con sus derechos y sus sueldos los que asuman los costes de la subida del salario mínimo, que es un logro que no podemos consentir que se vea amortiguado», reclamó Salaya. «No vamos a firmar un convenio en el que se nos trata de imponer una pérdida de derechos», insistió.

La negociación del convenio del campo ha avanzado en el ultimo año y medio bajo la amenaza continua de bloqueo y con varios parones en la mesa de diálogo. Los últimos se han producido desde finales de año por la incertidumbre respecto a la subida del salario mínimo (SMI), la reforma laboral pendiente y después también las elecciones al campo. El avance de las campañas agrícolas, ahora en pleno pico de producción en sectores como el melocotón, la cereza o la nectarina, son el telón de fondo de la convocatoria de huelga en la que ha desembocado la falta de acuerdo.

Reunión extraordinaria

Aun así, este martes hay una reunión extraordinaria a la que se ha convocado a todas las partes en busca en una vía ‘in extremis’ para salvar el diálogo, según conforman tanto desde la patronal como los sindicatos. Las posibilidades de que haya un acuerdo son escasas porque al menos una parte de la patronal no está dispuesta a sentarse si antes no se retira la convocatoria de huelga y los sindicatos no están dispuestos a dar ese paso, aunque aseguran que escucharán las propuestas que pueda hacer allí la patronal para trasladárselas a los trabajadores en las reuniones que tendrán en los próximos días y que sean ellos quienes decidan.

«Nosotros no vamos a aceptar nunca una propuesta que suponga recortar los derechos que se habían acordado ya con tres de las cuatro patronales actuales en el convenio de 2020 (que luego anuló la justicia), y eso es lo que pretenden ahora», coinciden en ambos sindicatos.