Cinco nuevas líneas en la concertada para compensar las 15 suprimidas

La caída de las matriculaciones en los colegios se viene notando desde 2011, cuando se escolarizaron los nacidos en 2008, momento en el que comenzó la bajada de los nacimientos. No obstante, aclaró este martes Gutiérrez, Educación sigue los mismos criterios tanto con la pública como con la concertada para el cierre de aulas. «Lo que no se puede es eliminar unidades en la educación pública por la falta de natalidad y mantener aulas sin alumnos en la concertada. Es de propia coherencia hacerlo con los mismos criterios», afirmó.

Tal y como avanzara ayer este diario la Junta de Extremadura propuso el lunes a las comisiones provinciales de conciertos el cierre de 15 aulas concertadas en la región, cinco en la provincia de Badajoz y diez en la de Cáceres, lo que supondrá el despido de una veintena de docentes. Cuatro de las líneas suprimidas pertenecen a Infantil (todas en Cáceres), nueve a Primaria (cuatro en Badajoz y cinco en Cáceres) y dos a Secundaria (una en cada provincia). Educación no ha avanzado a qué niveles corresponden los nuevos grupos que ha concertado para que comiencen a funcionar el próximo curso.

El sindicato USO criticó este martes la supresión de estos conciertos. «No hay ninguna justificación para este recorte, ya que habría que aprovechar el descenso de la natalidad para ampliar plantillas y ofrecer así una mejor calidad educativa», argumenta el colectivo sindical. Con el cierre de estas aulas «se obstaculiza -a su juicio- la libre elección de modelo educativo que ampara la Constitución Española». Por ello exige a Educación que rectifique y le pide que mejore las condiciones de la concertada, «con el acceso a la jubilación parcial, la reducción de la carga lectiva (trabajan 25 horas y no 18) y la homologación salarial».

Ya el lunes, tras la reunión de las comisiones de conciertos, FSIE, el sindicato mayoritario en la concertada, también mostró su desacuerdo por la decisión de eliminar estas 15 líneas y propuso mantenerlas para poder bajar las ratios. O, en su caso, no despedir a los docentes para que puedan dedicarse a labores de apoyo en las aulas, con el objetivo de conseguir una educación más individualizada.

La concertada: «No se nos dota de recursos, nos sentimos discriminados»

«Nos sentimos discriminados como centros porque se nos excluye de la mayoría de los programas y de las ayudas», se queja la secretaria regional de Escuelas Católicas, María del Socorro Fuentes. Según asegura, no tienen acceso a los planes de apoyo educativo y casi no se les dota de material digital (el año pasado, explica, solo llegó a algunos centros, muchos se quedaron sin esta dotación). Tampoco cuentan con los recursos humanos suficientes (tienen -según Fuentes- un profesor por aula, que debe cumplir 25 horas lectivas semanales, por lo que la elaboración de horarios es complicada). Están «asfixiados»: «No podemos solicitar dinero a las familias porque se supone que somos centros sostenidos con fondos públicos, pero no es así». La Junta de Extremadura lo desmiente. Según Educación, los Presupuestos Generales de Extremadura para 2022 contemplan una partida para sufragar los conciertos educativos que asciende a 97,1 millones de euros, lo cual supone, añade la consejería, un 3,95% más respecto a los de 2021.