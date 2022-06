Educación propone cerrar 15 aulas de la concertada el próximo curso

Educación propone suprimir 15 aulas concertadas el próximo curso. Así se lo trasladó ayer a las comisiones provinciales de conciertos, con las que se reunió en Mérida para abordar la organización del próximo curso (normalmente suele celebrarse en julio pero este año se ha adelantado para facilitar a los centros la programación del nuevo curso escolar). La medida va a suponer el despido de una veintena de docentes en la región.

La mayor parte de los grupos que se van a suprimir (10 de los 15) se encuentran en la provincia de Cáceres, en la de Badajoz solo se ha propuesto eliminar cinco. La decisión es consecuencia de la caída de la natalidad, que dejará cuatro de cada diez aulas vacías el próximo curso en Extremadura. Y esto también afecta a la concertada. Cuatro de estos grupos que se van a cerrar serán de Infantil (todos en Cáceres), nueve de Primaria (cuatro en Badajoz y cinco en Cáceres) y dos de Secundaria (uno en cada provincia).

Desde FSIE, el sindicato mayoritario de la concertada en la región, muestran su rechazo a esta decisión. «Esto es una consecuencia de la crisis demográfica, es una agonía lenta pero inevitable, pero no lo vamos a pagar la concertada», expresó ayer el representante de FSIE en la provincia de Cáceres, Enrique Silveira. Desde este sindicato defienden el mantenimiento de todas las aulas para poder así reducir las ratios y «mejorar la calidad educativa». O mantener a los docentes a pesar de que se cierren los grupos, con el objetivo de dedicar a este profesorado a labores de apoyo educativo, para conseguir una educación más individualizada. «Cerrar un aula -insisten- no es la solución, se pierden puestos de trabajo y se reduce la dotación para que los centros puedan sobrevivir».

La concertada viene perdiendo aulas desde hace ya más de una década. En el curso 2012/2013 se suprimieron 41. La tónica se frenó en 2020 por la pandemia, para poder garantizar el desdoblamiento de grupos para mantener la distancia de seguridad entre el alumnado por el covid. Sin embargo este curso se recuperaron los cierres y se han suprimido 24 grupos.

Tal y como indica el secretario general de Educación a este diario, Francisco Javier Amaya, se suprimen las líneas que no han recibido ninguna solicitud y siempre teniendo en cuenta lo que ha venido ocurriendo años atrás. Por ejemplo, si es la primera vez que pierde alumnos pero en procesos anteriores de escolarización el centro ha sido demandado, se intenta mantener. Pero si ha ido perdiendo alumnos año tras año, se elimina. Y advierte: «Cuando un centro pierde un concierto ya no lo recupera porque no se concertarán más aulas si hay plazas suficientes en los centros públicos». La Junta intenta que el 80% de las plazas sean públicas y el 20% concertadas.

Por el momento no ha trascendido qué centros serán los afectados ya que la medida todavía no es definitiva. Educación concede ahora un plazo de diez días a los colegios para que hagan alegaciones, que se analizarán. Después deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).