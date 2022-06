Y es que como dice el refranero popular, “tres jueves hay que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi, y el día de la Ascensión”. En este caso, aunque se traslade al domingo, en la Ciudad del Corcho se toman al pie de la letra lo de hacer lucir al municipio en este día marcado en el calendario de la Iglesia Católica y en el de todos los sanvicenteños y sanvicenteñas. Cientos de vecinos son los que se echan a la calle confeccionando casi un kilómetro de alfombras para que la procesión del Santísimo Sacramento, acompañado de los niños y niñas que han recibido la primera comunión y un largo cortejo de autoridades civiles y religiosas, y los estandartes de las hermandades y cofradías locales, pasen sobre ellas y, en pocos minutos todo sea historia.

No hay fiesta en San Vicente de Alcántara que despierte el entusiasmo de tantas personas como el Corpus Christi. Es una fiesta que se vive desde meses antes, pues los preparativos deben comenzar con antelación para que el día del Corpus todo vaya sobre ruedas. Tal es así, que las reuniones de la Asociación de Amigos del Corpus, quien aglutina todas las inquietudes de los vecinos del recorrido procesional, llevan celebrándose desde hace tres meses, y la adquisición de materiales ha sido una constante desde el parón obligado por la pandemia en 2020.

'La sede', como coloquialmente se conoce el Espacio para el Desarrollo de la Cultura Local, es un ir y venir de decenas de vecinos cada día desde el pasado 30 de mayo. Allí es donde se tiñe la ingente cantidad de materiales que conformarán los bellos y coloridos tapices que caracterizan a esta festividad: 2.000 kilos de viruta de madera, 600 de granulado de corcho, 750 de sal y 5.000 litros de tinte al agua. Todo ello es manipulado manualmente por las personas que allí se congregan, removiendo en baños y almacenando en sacos hasta el día festivo.

Esa es la parte oculta. La que está a la vista es más conocida y se puede contemplar de primera mano acudiendo a San Vicente tanto la tarde del sábado, cuando se trazan las alfombras, como la mañana del domingo desde bien temprano, para ver cómo se transforman las calles desde la madrugada hasta que la procesión destruye todo el trabajo de horas y horas.

El carácter efímero del Corpus sanvicenteño lo convierte en un atractivo singular. Las alfombras se mantienen intactas unas pocas horas, a veces incluso minutos, pues al paso de la procesión todo queda destruido. No es mal para los vecinos de la localidad, ya que la tradición es así y cualquier modificación en la misma haría perder su esencia. Hay que estar en el sitio y a la hora para no perder detalle del costoso trabajo que desarrollan cientos de sanvicenteños implicados en seguir impulsando esta fiesta que aspira a obtener el sello de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Ya en 2019, última edición al uso del Corpus Christi, se decidió realizar una serie de actividades complementarias a la tradición de las alfombras. En esta ocasión no podía ser de otra manera, y desde el jueves 16 hasta el domingo 19 se llevarán a cabo actos de índole religiosa y otros más lúdicos y didácticos. El triduo en honor al Santísimo, Mansaborá Folk en concierto, el II Certamen de Alfombras Infantiles o la celebración de un mercado de artesanía son algunas de las propuestas que el visitante puede encontrar.

Desde la Concejalía de Comercio, Turismo y Medio Ambiente del consistorio sanvicenteño, se ha elaborado una guía de la fiesta dirigida a los visitantes. En ella podrán encontrar con todo detalle en qué consiste la fiesta, el programa de actos, el recorrido procesional, la oferta gastronómica del municipio, los puntos de interés y centros museísticos, así como los distintos accesos a San Vicente de Alcántara desde Badajoz, Cáceres y Portugal.

La guía puede descargarse desde la web https://www.turismociudaddelcorcho.com/corpus-christi/ y escaneando el código QR que estará expuesto en todos los establecimientos existentes en el recorrido procesional.

Saluda del alcalde

Andrés Hernáiz de Sixte

Sin lugar a dudas, San Vicente de Alcántara tenía muchas ganas de que el día del Corpus llegara en este 2022. Atrás estamos dejando esa pesadilla que hemos vivido durante estos últimos años y es momento de recuperar nuestra vida cotidiana y resarcirnos de los malos momentos conviviendo con nuestros familiares y amigos.

Todos estamos preparados para recibir a las miles de personas que nos visitar con motivo de nuestra Fiesta de Interés Turístico Regional, a quienes acogeremos dando muestras del carácter hospitalario y amable de los sanvicenteños y sanvicenteñas. Los estaremos esperando con nuestro pueblo engalanado y con la intención de que se lleven el mejor sabor de boca posible, tanto contemplando la obra de arte elaborada por los vecinos como disfrutando de nuestra rica gastronomía inundando los negocios hosteleros.

Desde aquí quiero agradecer la implicación de todas las personas para que nuestra fiesta siga creciendo, en especial a todas aquellas que forman parte de la Asociación de Amigos del Corpus. Nosotros desde las instituciones podemos aportar todo lo que queramos, pero si no tenemos a gente comprometida con su pueblo que posibilite llevar a cabo todo lo que se plantea, el Corpus no sería tan grande como es. No puedo olvidarme de la labor de nuestra parroquia, con su sacerdote Ángel Zambrano a la cabeza, y de la Hermandad Infantil de las Tres Glorias, quienes son protagonistas del Corpus Christi junto a la alfombras. Esa doble vertiente pagana y religiosa da a nuestra celebración un sentido único.