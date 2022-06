Sin alojamiento en Cáceres y Badajoz por las oposiciones de maestros este sábado

A los nervios de última hora de los maestros que se enfrentan este sábado a las oposiciones se une un nuevo problema: es imposible encontrar alojamiento en Cáceres o en Badajoz, sede de las oposiciones de Magisterio, para la noche de este viernes. La celebración de la prueba ha cubierto todas las reservas en las dos capitales de provincia. La pacense está al 100% de ocupación, solo quedan cuatro habitaciones en el Badajoz Center, pero la estancia cuesta 315 euros. En esta ciudad están convocados 3.595 opositores de las especialidades de Inglés, Música, Pedagogía Terapéutica y Educación Primaria.

Y en Cáceres la ocupación está por encima del 95%. En estos momentos solo hay disponibles 15 habitaciones repartidas en nueve hoteles, pero son suites o familiares. Aquí está previsto que se presenten 3.292 aspirantes, que optan a una plaza en Educación Infantil, Audición y Lenguaje y Educación Física.

Lo curioso es que las reservas están bloqueadas desde mediados de marzo, cuando la Junta de Extremadura anunció la fecha de los exámenes. «Es algo habitual siempre que hay oposiciones. Los aspirantes reservan prácticamente el mismo día que se publica la convocatoria, así se aseguran también poder pagar la habitación a un mejor precio», indica el vocal del sector en la Asociación Empresarial Provincial Cacereña de Hostelería y Turismo (Aecathur) y gerente del Hotel Extremadura en Cáceres, Alejandro Picardo. Dice que en Cáceres, al margen del turismo habitual, hay dos eventos que llenan: las oposiciones y las juras de bandera. De hecho el fin de semana del 28 y 29 de julio hay prevista una en el Centro de Formación de Tropa (Cefot) y tampoco hay ya casi alojamiento para esa fecha.

De media en la capital cacereña la noche de este fin de semana de oposiciones se paga ahora entre 150 y 200 euros. En cambio, si la reserva se hizo en marzo, los aspirantes abonaron menos de la mitad: entre 60 y 80 euros. Lo que ocurre es que los precios suben rápido, dado que las habitaciones se agotan en pocos días.

En Badajoz además tampoco hay alojamiento para el sábado porque coincide que este fin de semana se celebra el mundialito de fútbol base . «Son dos eventos que llenan de manera habitual», indica el presidente de la Asociación Hoteles Ciudad de Badajoz, Jesús Clemente. Aunque reconoce que la mayor parte de los clientes son opositores o miembros de los tribunales porque, según detalla, el 80% de las reservas se hicieron entre marzo y abril, cuando se anunció la fecha para la prueba. De media, la noche cuesta en la capital pacense estos días unos 150 euros.

Piden habitaciones sin ruido

No son clientes al uso, explica Alejandro Picardo, porque prácticamente no utilizan las zonas comunes. «Lo que piden son habitaciones tranquilas y sin ruido, que no estén al lado de los ascensores o que no den a la piscina, que ni la usan. Ellos llegan y se meten en la habitación para terminar de darle un empujón a los exámenes», indica el vocal del colectivo del turismo cacereño.

Suelen solicitar además que se les facilite el acceso al desayuno, por lo que son muchos los hoteles que adelantan la apertura de los restaurantes para que puedan tomar algo antes de marcharse a los exámenes. «Tienen que estar a las ocho en los centros de exámenes así que nosotros adelantamos el desayuno a las seis y media (normalmente abren a las 7.30 horas) para que puedan desayunar pronto y salir con tiempo», afirma el gerente del Hotel Extremadura. Más teniendo en cuenta que suele haber retenciones de tráfico, sobre todo en Cáceres, donde además varios tramos de la ronda norte permanecen cortados por obras.

Los aislados por covid no pueden presentarse a los exámenes Los aislados por covid no podrán presentarse a la primera prueba y tampoco se les facilitará una nueva fecha para su realización. Así lo especifica el protocolo covid de las oposiciones que se dio a conocer hace unos días. Según este documento, aquellos casos confirmados a los que las autoridades sanitarias hayan sometido a aislamiento «no podrán asistir a las pruebas». Estos son, según el protocolo sanitario actual, los positivos con enfermedad grave (algunos necesitan ingreso hospitalario). Sin embargo, si estos aspirantes que no pueden presentarse ya formaban parte de la lista ordinaria, no serán excluidos de la misma, siempre que acrediten esta circunstancia al tribunal. Por otra parte, si por estar aislados por covid no pudieran presentarse a la segunda prueba, en este caso sí se les convocará para realizarla con posterioridad. Podrán hacerla otro día dentro de las diez jornadas reservadas para esta segunda prueba. Sí podrán acceder al examen presencial los positivos confirmados que no estén sometidos a aislamiento, pero deberán protegerse de forma obligatoria con mascarilla FFP2 e intentar reducir las interacciones sociales con el resto de aspirantes. Para los demás opositores el uso de la mascarilla será recomendable (mejor FFP2) en el interior y en especial para las personas de grupos vulnerables. Para identificarse deberán presentar el DNI y se les pedirá que se retiren la mascarilla para confirmar que son el titular del mismo. Al interior de las sedes solo podrán acceder los opositores.