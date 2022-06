«Una cosa es que el campo sea duro, y otra que no merezca la pena». Pedro es de los jóvenes en su empresa aunque tiene callos en la manos de trabajar en el campo y lleva ya varios años simultaneando la tarea en la fruta con estudios, ahora de desarrollo de aplicaciones web. Su clamor condensa la sensación que muchos trabajadores del sector reconocen; también está en la raíz de la justificación que los sindicatos dan a los tres días de huelga convocados para esta semana. Este jueves era la primera jornada de paros y aunque Pedro dice que no suele sentirse representado por los sindicatos, se ha sumado a la protesta que han organizado. No lo ha dudado, porque se opone «a que nos recorten el salario, a que eliminen los complementos como el de toxicidad o transporte». En medio de la algarabía de una de las concentraciones organizadas a primera hora de la mañana en Mérida, aseguraba que piensa cumplir con los tres días de paro convocados y justifica su decisión: «No pido 1.800 euros pero que al menos te quede algo para vivir», apunta. Dice que viene de Almendralejo y que eso supone unos 250 euros al mes en gasolina, también paga un alquiler... «¿Qué te queda para llegar a fin de mes? No te queda nada», asevera.

A pocos metros, Manuel habla de la huelga pero pide que no figure su apellido, igual que Pedro y muchos otros jornaleros. Los últimos días la situación ha sido tensa y algunos no esconden que temen represalias de los empresarios, que les dejen en la calle. Pero todos hablan de unas sensaciones que van desde la resignación al hartazgo. Manuel lleva cinco o seis años enlanzando contratos de días o semanas en tareas relacionadas con la fruta; ahora está recogiendo nectarinas y ciruelas. Lleva la ropa de trabajo. Había llegado con su compañero a las puertas de la finca poco antes de las 6.30 que es la hora a la que empiezan a trabajar y se han encontrado con una de las concentraciones organizadas por los sindicatos en la primera jornada de huelga. Han decidido sumarse y una hora después, allí seguían. «Nos unimos a lo que decidan la mayoría de los compañeros. Hoy no se trabaja y de momento no ha entrado nadie a trabajar», expresaba con cierta apatía, aunque proclamaba también: «Debemos tener derechos». Esos derechos son los que los sindicatos entienden que se pretenden vulnerar en el convenio colectivo del campo, del que dependen más de 60.000 trabajadores; y han terminado por romper las negociaciones abiertas hace año y medio para actualizar el marco laboral del sector. Lo que piden los sindicatos en esencia es que se respeten las condiciones del convenio que ya pactaron en 2020 los que entonces componían la mesa negociadora (UGT y CCOO por los trabajadores; y Apag Extremadura Asaja, Asaja Extremadura, UPA-UCE y COAG) y las tablas salariales derivadas de las últimas subidas del salario mínimo (SMI). La cuestión es que esa mesa se invalidó hace año y medio por la denuncia que Afruex presentó al TSJEx para reclamar su participación en las negociaciones. Y con ello quedó invalidado ese convenio, que ahora la patronal (ya con Afruex en la mesa) se niega a aceptar y pide renegociar con condiciones que han hecho estallar el diálogo con la primera convocatoria de huelga de los tres últimos años. Primera jornada De este modo, la primera jornada de la protesta transcurrió sin incidentes graves más allá de algunos cortes puntuales de carreteras en la entrada de algunas fincas y centrales hortofrutícolas, según informaron desde la Delegación del Gobierno. En directo 11:19 Samuel Sánchez Allí ha hablado Jesús Martín, delegado de Acción Sindical de CCOO: "Pensaban que la gente no iba a salir a la calle y aquí está la prueba de que se equivocaban. Sí ha salido, y lo que nos está llegando es que mañana saldrán más aún". También se ha referido a que se están produciendo algunos despidos en esta jornada de huelga: "Estamos informando a los trabajadores de que esos despidos son nulos, que no puede haber despidos en una huelga", ha señalado. 11:18 Samuel Sánchez Unas 350-400 personas se han concentrado a las puertas de Tany Nature procedentes de distintas empresas. La actividad en todo caso es de aparente normalidad en la zona, al menos en las centrales hortofrutícolas, su que si se debe haber visto más afectado el paro en el campo, en las tareas de recolección. 11:10 Los jornaleros se han concentrado desde primera hora en la finca La Adelantada, en Badajoz, donde sí que ha habido algún corte puntual de carretera, según informa Delegación del Gobierno. 10:27 Finalmente, los trabajadores de Frutaex se han unido a la protesta y han sido recibido entre aplausos por los piquetes. 10:16 A estas horas las vías principales están despejadas, con total normalidad, según la Delegación del Gobierno en Extremadura. A primera hora de esta mañana hubo incidentes puntuales en los accesos a las principales centrales en Mérida y Olivenza, aseguran. 10:12 En Frutaex, la policía custodia el acceso mientras los piquetes hablan con los trabajadores que hay ya en la empresa. Han entrado unos 30. 09:55 "Mejor perder un día de trabajo que perder todos los derechos", les dicen los piquetes a las mujeres que se unen al paro. 09:54 En dicha central hortofrutícola, increpan a los coches que entran y han aplaudido a algunas trabajadoras que han salido y se han unido a los que están concentrados en la puerta. Gritan: "¡No nos mires, únete!". 09:53 En las instalaciones de Frutaex, cerca de Mérida, hay tres unidades de la Policía Nacional. Mientras los coches de los trabajadores llegan, los piquetes quieren entrar a informar. 09:30 Antonio trabaja como temporero en otra empresa de la zona de las Vegas del Guadiana desde hace tres años, aunque lleva más de una década en el campo. "No nos pueden recortar derechos. Antonio trabaja como temporero en otra empresa de la zona de las Vegas del Guadiana desde hace tres años, aunque lleva más de una década en el campo. "No nos pueden recortar derechos. La vida no ha parado de subir y nuestros sueldos apenas han subido", dice. En los días previos ya hablaban de secundar la huelga esta semana y de hecho, ayer ninguno se llevó a casa lo cubos y el material de trabajo que usan y que suelen dejar cada uno en su coches para moverse entre las fincas de la empresa. "Hacemos huelga, pero no porque queramos hacerla. Queremos trabajar; porque si no trabajamos, no cobramos. Pero tenemos que luchar por nuestros derechos", señala. "Las centrales hortofrutícolas no han parado de crecer y multiplicar su capital y los trabajadores no hemos visto nada de ese beneficio", se queja. 09:24 09:23 Ambos insisten en que esta es una huelga en la que no querían estar, pero la patronal no ha dejado otra opción. Insisten también en que la reivindicación es que se mantenga el convenio que se acordó hace año y medio (y que invalidó el TSJEx tras la denuncia de Afruex por no estar en la mesa de negociación) y que se ajusten las tablas salariales a los últimos incrementos del SMI. 09:22 Los dos sindicatos confían en que los paros y el impacto económicos que pueden tener en las empresas hortofrutícolas hagan recapacitar a la patronal. "Somos partidarios de seguir negociando", dice Salaya 09:20 Ricardo Salaya, secretario general de UGT FICA: "Los empresarios del campo no pueden pensar que tomar decisiones en contra de los trabajadores no va a tener consecuencias. No vamos a consentir que se salgan con la suya" 09:14 Protesta en finca La Adelantada, de grupo Escobar. 09:09 Saturnino Lagar, secretario general de CCOO de Industria de Extremadura: "La jornada está siendo un completo éxito. Los trabajadores del campo les están demostrando que no somos nosotros, los sindicatos, que son ellos los que están llamando por sus derechos y sus salarios". 09:04 Parón en Exaasa, finca El Bercial, en Badajoz. Ver más