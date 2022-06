Si por algo se caracteriza el municipio de Malpartida de Cáceres, es por su amplia actividad lúdico-cultural durante todo el año, pero con más intensidad si cabe durante el verano. Ello responde al doble objetivo del consistorio de devolver a los malpartideños y visitantes toda la alegría que la pandemia nos ha robado y, en segundo lugar, generar un retorno económico importante dinamizando sectores como la hostelería, el comercio, el turismo o el sector servicios gracias a las miles de visitas que esta agenda cultural genera en la localidad.

Por ello, este año 2022 Malpartida de Cáceres vuelve a ofrecer un programa de verano, posiblemente el más extenso e intenso de toda Extremadura. Inicialmente previsto con más de 60 eventos, que seguro que se irán a muchos más. Un programa que llena de contenido los 16 fines de semana del verano.

Entre ellos cabe destacar los actos musicales como los conciertos de Camela, Seguridad Social, Henry Méndez, del 4 al 6 de agosto, o Azúcar Moreno el 7 de septiembre, vísperas del Día de Extremadura. La música clásica y española también tendrá lugar en las Veladas del Carmen, del 28 al 30 de julio, siendo ésta ya una cita cultural imprescindible donde se podrá disfrutar de el trompetista Rubén Simeó o Laura Gallego. Habrá presencia de verbenas populares con las orquestas Alejandría y Flow en la Semana Grande de las Fiestas, del 5 al 15 de agosto, tributos a El Barrio y a Extremoduro y, por supuesto, folclore tradicional extremeño y nacional. Y, por último cronológicamente, el Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida, obligada cita en el mes de septiembre.

También a tener en cuenta la Fiesta Ibicenca el 9 de julio, como el Carnaval de Verano, el 23 del mismo mes, que congregan aproximadamente a 4.000 personas cada una de ellas, así como las numerosas discotecas móviles para los más jóvenes en la Plaza de Toros.

Otras citas importantes serán los días o eventos tematizados, como la primera edición de la Feria Expo High Tech dedicada a la Nuevas Tecnologías, del 17 al 19 de junio en la Plaza de Aizenay; la también primera edición del Festival Estelar del 24 al 26 de junio, donde podremos disfrutar de observaciones estelares, solares y actividades nocturnas; el Día del Niño el 11 de agosto, el Día de los Abuelos el 26 de julio, el Día de las Peñas el 13 de agosto, o el Día de los Emigrantes el 15 de agosto. En todos ellos los protagonistas tendrán eventos personalizados a su gusto.

La cultura también tendrá su lugar importante con la tradicional Ruta Histórica el miércoles 10 de agosto, donde se escenifica por vecinos de la localidad escenas de la historia de Malpartida. El teatro también tendrá sus representaciones en la calle tanto el 15 de julio a cargo de la Asociación Cultural La Siembra homenajeando a Rosalía de Castro, el 16 de julio con la Noche del Emprendimiento o el viernes, 5 de agosto, con el Carro de los Cómicos. Y por supuesto exposiciones tanto en la Casa de Cultura como en el Centro de Vías Pecuarias.

Deporte

El deporte es otra parte importante de la agenda deportiva con la primera edición del Torneo Promesas Monumento Natural Los Barruecos el 11 de junio, con más de 300 niños participantes; la Ruta ciclista nocturna el 15 de julio; la Carrera popular nocturna el 22 de julio; el multitudinario 3x3 Baloncesto en la Calle el 29 de julio en la Plaza Mayor; el tradicional “Campeonato del Mundo de Fútbol Poyo” también en la Plaza Mayor y la popular Ruta Cicloturista el 16 de agosto. Además, esta agenda deportiva, se complementa con competiciones tanto de fútbol-playa, pádel-playa y vóley-playa en la Piscina Municipal y otros torneos de pequeño formato. También el Pádel organiza su tradicional Torneo de los 1.000 euros del 26 al 28 de agosto y finalizarían los torneos con el Campeonato Internacional de Ajedrez el 11 de septiembre.

Los niños también tendrán sus eventos propios como una Escuela de Verano denominada Tirolina del 1 de julio al 12 de agosto; Fiesta del Agua el 9 de agosto con Fiesta de la Espuma, toboganes acuáticos y guerra de globos en la Plaza Mayor; el ya mencionado Día del Niño el 11 de agosto donde podrán acceder por el día a atracciones acuáticas en la Piscina Municipal y a una feria de hinchables y animación por la noche; el martes 19 de julio tendrán la Noche de Terror con acampada en San Isidro; olimpiadas deportivas el 4 de agosto, etc.

Y como viene siendo tradicional, la Plaza de los paraguas de Malpartida de Cáceres, así conocida desde que en el año 2014 se decidieran instalar paraguas de colores como una solución al calor de los meses veraniegos, acogerá gran número de estas actividades. Desde la VII Edición de la Cena de Colores, todo un referente en el verano, marcando este evento el inicio de un intenso programa, aunque este año se adelanta con la celebración del Festival Estelar que también se celebrará en la localidad.

Otro de los eventos deportivos más exitosos que se celebran en la localidad y que tiene su desarrollo bajo estos 1.500 paraguas de colores es la celebración del '3x3 de Baloncesto', un evento referente a nivel regional. Actuaciones de folclore, verbenas así como unas animadas noches de verano donde se puede disfrutar de un agradable ambiente tanto en la Plaza Mayor como en otras terrazas de la localidad.

Además de todas la gama de actividades que ofrece el programa de verano organizado por el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, el visitante podrá refrescarse en las piscinas del complejo municipal y disfrutar de la sombra que aportan los más de sesenta platanus hispánica (plataneros de sombra) con la que cuenta este, algunos de ellos superando los quince metros de altura.

Piscina municipal

La Piscina Municipal de Malpartida de Cáceres ofrece este año una renovada imagen tras la inversión de más de 120.000 euros que ha permitido realizar diferentes acciones como impermeabilización de una de las piscinas, reforma integral de recepción, vestuarios y aseos, permitiendo la accesibilidad en todas las dependencias. También se ha replantado el césped y se han mejorado merenderos y sombrajes con el fin de dotar a esta superficie, de más de 8.000 metros cuadrados, de calidad y confort para el numeroso público que utiliza estas instalaciones. Una de las novedades que ofrece se estrena es la decoración de mosaico de cerámica polícroma realizado por una empresa malpartideña. Además este mosaico cuenta la decoración de las marcas de las manos de los niños que están en la Escuela Infantil Municipal.

Lo que queda de manifiesto en Malpartida de Cáceres es que no hay tiempo para aburrirse, pues casi todos los días y para todos los públicos, se pueden encontrar actividades y eventos. Además, siempre estarán los recursos turísticos que ofrece la localidad, teniéndose la oportunidad de pasear por el Monumento Natural Los Barruecos o realizar rutas a caballo en este entorno privilegiado, visitar el Museo Vostell Malpartida, el Escenario Juego de Tronos o el Humedal de la Cigüeña. No se olvidar dar un paseo por calles de la localidad para poder disfrutar de algunos resquicios de la arquitectura popular típica de la penillanura trujillano-cacereña, descubrir el legado cultural de la trashumancia en el Centro de Vías Pecuarias o el valor arquitectónico de la casa que alberga el legado de Juan José Narbón y conocer la obra de este interesante pintor extremeño. Y si nos sobra tiempo, de Malpartida no nos podemos ir sin probar su exquisita patatera, que se puede encontrar en diferentes tiendas de la localidad así como en bares y restaurantes.

Malpartida de Cáceres presenta un extenso y variado programa de actividades que contribuye sin duda a mejorar la calidad de vida de los malpartideños y de los visitantes que cada año son más. Este verano, como dice el eslogan turístico de la localidad, no cabe más que "Emocionarse en Malpartida".

