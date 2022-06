Imaginen el himno de Extremadura, pero cambien la letra: "Nuestras voces se alzan, nuestros trenes no llegan, se averían, se estropean y alguno se quema". Con este cántico y otros como ¡Vara, Vara, Vara, el tren se nos para! o ¡Trenes dignos para Extremadura! han recibido este jueves en la estación de tren de Plasencia a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, varias plataformas relacionadas con el ferrocarril en la región.

Mientras el presidente de la Junta, la delegada del Gobierno y la presidenta de la Asamblea, entre otras autoridades, esperaban a las puertas de la estación, Milana Bonita, No al muro, de Navalmoral de la Mata, y el Movimiento por el tren Ruta de la Plata alzaban sus voces con sus reivindicaciones y mostraban sus pancartas. Políticos de partidos como Unidas por Extremadura, con Irene de Miguel a la cabeza, han acudido a apoyarles.

Juan Carlos López, portavoz de Milana Bonita, advertía que "lo que nos están vendiendo es humo, esto es la fiesta de la fotografía. Lo que van a hacer es un paripé porque no está terminada la plataforma hasta Badajoz, no va a haber electrificación, hay problemas en los túneles... Nos van a vender un tren que va un poco más deprisa y viene un poco más limpio porque le han tuneado, pero mañana no va a circular porque no están los permisos, ni sabemos paradas o frecuencias, es algo que no es real".

En otra zona de la estación, miembros de la plataforma social No al muro, de Navalmoral, han exhibido una pancarta y gritado ¡No al muro! En su caso, llevan cuatro años protestando porque el trazo de la línea férrea a su paso por "la tercera ciudad de la provincia de Cáceres" contempla "la construcción de un muro, a fin de dividir la ciudad de una manera irreversible para todo lo que queda del presente siglo, a pesar de informes, estudios y alegaciones en contra realizados por los profesionales de Urbanismo y Arquitectura de la región".

En su lugar, abogan porque 1,5 kilómetros de vía discurran soterrados y en la parte superior se acondicione un bulevar. "No vamos a consentir que el nuevo icono de Navalmoral lleve un muro", afirman.

La policía impide el acceso al andén

La tercera plataforma que este jueves ha protestado en Plasencia ha sido el Movimiento por el tren Ruta de la Plata. Julio César Pintos ha explicado que lo que reivindican es "la doble circulación diaria entre Plasencia y Sevilla, pero también falta por abrir el tramo Plasencia-Astorga. Es una reivindicación constante y en otoño llevaremos a cabo otras acciones".

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha acudido a saludar a todos los colectivos, lo que no ha hecho la ministra, que, a su llegada, ha saludado a todas las autoridades y se ha encaminado hasta el nuevo tren, parado en la estación. Los participantes en las protestas han intentado acceder al andén, pero la policía se lo ha impedido y, puntual sobre la programación prevista, a las 9.40 horas, el tren, con la ministra y el resto de autoridades, ha partido hacia la estación de Cáceres.