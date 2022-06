Sin bono de alquiler joven cinco meses después

Más de cinco meses han pasado desde que el Gobierno de España aprobara el Real Decreto que regulaba el Bono de Alquiler Joven y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. En concreto hoy se cumplen 157 días desde que esta ayuda para la emancipación de los jóvenes lograra la luz verde estatal pero, sin embargo, todavía no ha sido convocada a nivel regional.

La Junta de Extremadura, a petición de este periódico, justificaba la demora porque «hasta no disponer de la transferencia de fondos no se ha podido proceder a realizar la convocatoria» y explicaba que una vez recibido ese dinero, un monto de 12 millones de euros, se podría proceder. Justo un día después de esto las mismas fuentes comunicaban a este diario que dicha transferencia se acababa de producir «recientemente». A la pregunta de cuándo se publicará entonces la convocatoria, la Junta no da una fecha y responde que lo hará «próximamente» mientras remarca que dicha ayuda tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022.

Esa es la fecha que se propuso el Gobierno central y que marca el Real Decreto, pero entre tanto el dinero no llega a los bolsillos de sus potenciales destinatarios. Un bono de 250 euros mensuales durante este año y el próximo que podrán solicitar todos los jóvenes que tengan entre 18 y 35 años para hacer frente al alquiler. Aunque también hay un tope para la unidad de convivencia no podrá tener ingresos superiores a tres veces el IPREM.

La Junta estima que podría beneficiar a 2.000 jóvenes, que recibirían 6.000 euros en esos dos años.

Desde el Ministerio se dice que la ayuda se puede convocar aunque no hayan llegado los fondos

Por comunidades

La Comunidad Valenciana y Cataluña ya han abierto la convocatoria, mientras que Asturias ha anunciado que lo hará la próxima semana; Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Baleares tienen previsto hacerlo en julio, la Comunidad de Madrid este verano y Galicia y Aragón a finales de este mes. Según EFE, esta última y Murcia se han quejado de la tardanza del Ministerio en transferir los fondos, pero desde Transportes aseguran que eso «no es impedimento» para convocar las ayudas.

Según el Observatorio de Emancipación correspondiente al primer semestre de 2021, que el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) presentó hace unos días, solo un 16,58% de los jóvenes menores de 30 años están emancipados en la región. El bono pretende ser una ayuda para revertir esta cifra. Pero de momento no llega.