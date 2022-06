Extremadura solicitará a Sanidad eliminar la nota de corte en el MIR

Extremadura pedirá al Misterio de Sanidad que se elimine la nota de corte en el examen MIR de cara a la próxima convocatoria, para que puedan cubrirse todas las plazas ofertadas en la región. Lo que plantea el consejero de Sanidad, José María Vergeles, y así lo defenderá en la Comisión de Recursos Humanos, es recuperar el antiguo sistema en el que no se excluía a nadie, sino que la prueba solo servía para ordenar a los candidatos según la nota obtenida, con el objetivo de que comenzaran a elegir vacante los primeros de la lista. «Si queremos cubrir todas las plazas, desde luego lo que no podemos hacer es ponerle nota de corte al MIR, lo que tenemos que hacer es que el MIR sirva para ordenar, ya hay bastante corte con entrar en la carrera con un 13, como para que ahora le pongamos una nota de corte nueva al MIR », dijo esta semana Vergeles.

En la convocatoria de este año la región ha sido una de más perjudicadas en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria: de las 98 plazas ofertadas solo se cubrieron 40 (en especializada se ocuparon todas). Esta situación no solo ha afectado a Extremadura, sino que ha sido un problema generalizado en todo el territorio nacional, donde de media quedaron libres el 8,5% de las plazas ofertadas en Familia.

Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad determinó ampliar el cupo de extracomunitarios del 4% al 6,6% para que fueran ellos los que cubrieran las plazas libres. Hace una década este límite estaba fijado en el 10%, pero se fue bajando paulatinamente para que no cubrieran las plazas que querían los españoles.

Sigue sin solucionarse

Sin embargo, esto tampoco ha solucionado el problema en la región porque siguen quedando 26 vacantes. Es decir, tras la elección de los extracomunitarios, solo se ha conseguido ocupar 14 plazas más, el 35% de las que quedaban libres, lo que vuelve a situar Extremadura entre las más perjudicadas. Es la segunda comunidad que menos vacantes ha logrado cubrir en esta segunda ronda, solo por detrás de Castilla y León, donde siguen quedando desiertas el 42,8%.

En todo el territorio nacional se han quedado sin cubrir 93 plazas de Medicina de Familia y es que, tal y como indica el que fue el presidente de la comisión de docencia en Badajoz desde 2003, Remigio Cordero, a los extracomuntarios les interesan más las vacantes de medicina especializada porque, para ejercer en sus países, no les requieren el título de Familia, pero sí el de las otras especialidades. Por eso, a pesar de haberse ampliado el cupo, siguen sin ocuparse muchas de las plazas de Familia.

Ante este nuevo escenario, el consejero de Sanidad insistirá al Ministerio sobre la necesidad de eliminar la nota de corte en el examen MIR y lo pedirá para la próxima convocatoria, que se publicará previsiblemente en septiembre. «Se está necesitado de especialistas y la atención sanitaria que proporciona una persona que ha realizado el MIR en España es una atención sanitaria de calidad, independientemente del número que tenga», asegura José María Vergeles, haciendo referencia a que los residentes ya son médicos porque han conseguido aprobar la carrera.

Que los MIR no elijan Extremadura no es algo novedoso, sino que históricamente ha sido la región menos demandada por estos médicos en formación. Las vacantes ofertadas por la comunidad siempre han sido de las últimas en cubrirse. De hecho, según recuerda Remigio Cordero, cuando no había nota de corte en la prueba, «los que querían coger una plaza de residente en Extremadura se preparaban el examen de forma más relajada, porque sabían que con poca nota les llegaría». No quieren venir a la región, además de porque los salarios son los más bajos de todo el país, porque muchas de esas vacantes están en zonas rurales, donde las comunicaciones son aún deficientes.