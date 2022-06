El tren de altas prestaciones parará, "más pronto que tarde", en Plasencia y en Mérida porque son las principales capitales. Así de rotundo se ha mostrado en la mañana de este lunes el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ante la polémica desatado porque Renfe no contempla la capital del Jerte como una de las paradas del tren rápido. No obstante, el responsable extremeño ha recalcado que "no se puede pensar que vaya a parar en todos los pueblos por los que pasa".

El tren rápido que llega lento Según recoge la agencia Efe, el jefe del Ejecutivo regional también ha subrayado que entiende "el enfado y exigencias" después de tantos años de espera, sí ha afirmado que no se puede pensar que un tren de alta velocidad sustituya a todos los demás, y ha añadido que este fin de semana también se ha conocido que habrá más comunicaciones por tren, con mejores tiempos y no solo en el Alvia Madrid-Badajoz. "Si lo que realmente pensamos es que pueda haber un tren de alta velocidad que mejore tiempos respecto a lo que tenemos, a parte de las vías, electrificación y maquinas, hay que entender que no puede parar en todos los pueblos de su trayecto porque es imposible y no ocurre en ningún sitio", ha remarcado. "Doy por hecho que va a parar en Mérida y que mas temprano que tarde se resolverán los problemas para que pueda parar en las cuatro capitales", ha añadido, además de resaltar que cuando haya más trenes no tienen que parar en todas las partes necesariamente. Ha detallado que lo mismo que el AVE entre Madrid y Barcelona no para siempre en Guadalajara o Zaragoza, cuando haya uno entre Madrid y Lisboa no podrá parar en todos los pueblos de España y Portugal por los que pase. Fernández Vara ha asegura que todas las críticas son aceptadas y que se han dado las oportunas explicaciones por parte de Renfe, pero es un primer paso, y lo que hay que hacer es que cuando se den los siguientes todo el mundo quede plenamente satisfecho. Por esta razón, ha defendido la necesidad de que continuidad del Pacto por el Ferrocarril "para seguir exigiendo que los pasos se vayan dando y se pueda cumplir con las expectativas que todos tenemos".