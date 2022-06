Son varios los artistas que deciden viajar a tierras extremeñas durante todo el año para ofrecer conciertos y presentar los nuevos trabajos musicales de sus trayectorias. Sin embargo, Cáceres está sumido en una racha de mala suerte en este sentido. Ni Izal, el concierto grande de ferias cancelado ‘in extremis’, ni Luis Fonsi, ni Melendi, ni Morat. Todas las grandes actuaciones que prometían convertir Cáceres en, según el propio alcalde, una 'ciudad de conciertos', se han cancelado por motivos externos.

Aun así, recientemente se ha confirmado el cartel de artistas que protagonizarán los Conciertos de Pedrilla del 15 de julio al 19 de agosto en la capital cacereña. La programación es la siguiente:

15 de julio: Ana Alcaide (world music)

(world music) 22 de julio: Ranky Tanky (música afroamericana)

(música afroamericana) 29 de julio: Chloé Bird (pop)

(pop) 5 de agosto: Tomatito (flamenco)

(flamenco) 12 de agosto: Kiko Veneno (flamenco pop)

(flamenco pop) 19 de agosto: Valérie Ekoumé (Camerún)

Por otro lado, destacan actuaciones importantes para este verano en otras partes de la región.

La popular Lola Índigo pondrá a bailar al Conventual San Benito de Alcántara el próximo 23 de julio (con entradas desde 35 euros). A ese mismo escenario se subirán Taburete el 13 de agosto, después de que el Clásico alcantarino haya bajado el telón.

El cantautor Melendi, presentará su undécimo álbum “Likes y Cicatrices” en la ciudad deportiva de Talayuela el 2 de julio a las 22.00.

Malpartida de Cáceres también ofrece varios conciertos post pandemia: Camela (4 de agosto), Seguridad Social (6 de agosto), Henry Méndez (5 de agosto) y Azúcar Moreno (7 de septiembre).

Jaraíz de la Vera podrá por fin disfrutar del concierto de Camela el próximo 6 de agosto, en el campo de fútbol, tras varias cancelaciones por la covid, ya que el municipio verato fue uno de los más afectados por los contagios el verano pasado

Almendralejo recibirá a Maki y María Artés el 16 de julio a las 23.00 en la Plaza de Toros de la localidad. Este dúo presenta su "Gira Imperfectos" con sonidos flamenco pop, urbanos y latinos. La Plaza de Toros de Azuaga, por su parte, acogerá al artista de flamenco, Juan Valderrama Sinfónico, el 23 de julio a las 23.30.

Festivales en verano

Contempopranea. El 28, 29 y 30 de julio, Olivenza acoge uno de los festivales indies más importantes de la región. El cartel de artistas se puede visualizar a continuación.

Dream Summer. Del 7 al 9 de julio, regresa este festival tras dos año de parón por el covid, y estrena nueva ubicación: Talavera la Real. El line-up cuenta con grandes nombres de la música actual urbana como Farruko, Bryant Myers, Ñengo Flow, Chimbala, Fernandocosta, Crytiago y Omar Montes, entre otros.

Un viaje a los 90's. El sábado 2 de julio, en la Plaza de Toros Multiusos “Alcalde Mariano Gallego” de Don Benito, tendrá lugar a partir de las 22:30 el festival que reunirá a artistas y bandas de música disco de la década. El cartel, encabezado por Paco Pil, quien presentará el evento, contará con las actuaciones de Double You, Rebeca, Marvin & A. Prezioso, Ku Minerva, Spanic, Double Vision, New Limit, Selena Leo y Brisa Play, todos ellos confirmados.

90's y 2Mil. El conventual de San Benito de Cáceres acoge este festival de una jornada en el que se recordará la música de los 90 y 2000 que sonaba en las salas en dichas décadas. Comienza a as 20.30 y el cartel está formado por Double You, Jerry Daley, New Limit, Rebeca, Scanners, Cherry Coke Dj, Vicente Ferrer, Victor Pérez.